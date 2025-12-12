Rajinikanth Movies On OTT: रजनीकांत की 7 अनदेखी फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद

श्री राघवेंद्र (1985) रजनीकांत की 100वीं फिल्म थी, जो हिंदू संत राघवेंद्र तीर्थ के जीवन पर आधारित एक तमिल ऐतिहासिक ड्रामा है, जिसे एसपी मुथुरमन ने निर्देशित किया और इसमें लक्ष्मी, विष्णुवर्धन जैसे कलाकार थे. इस फिल्म में रजनीकांत के संत के रूप में अभिनय की काफी सराहना हुई थी. इसको आप फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.