Rajinikanth Movies On OTT: रजनीकांत की 7 अनदेखी फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद
Rajinikant Birthday Special: आज हम आपके लिए सुपरस्टार रजनीकांत की कुछ कम देखी और खास फिल्मों कि लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें आप OTT प्लेटफॉर्म पर आराम से देख सकते हैं.
सुपरस्टार रजनीकांत 12 दिसंबर, 2025 को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनके इस खास मौके पर उनकी आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर फिल्म पदयप्पा फिर से थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है. इसी के साथ, हम आपके लिए लाए हैं रजनीकांत की फिल्मोग्राफी की कुछ कम-देखी और खास फिल्में, जिन्हें आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं और सुपरस्टार के इस रंगीन करियर का आनंद ले सकते हैं.
12 Dec 2025
