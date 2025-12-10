फैशन के मामले में किसी से कम नहीं हैं रुक्मिणी वसंत, हर एक आउटफिट में लगती हैं हुस्न की मल्लिका

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाफैशन के मामले में किसी से कम नहीं हैं रुक्मिणी वसंत, हर एक आउटफिट में लगती हैं हुस्न की मल्लिका

Rukmini Vasanth Beautiful Photos: रुक्मिणी वसंत ने कांतारा चैप्टर 1 से ऑडियंस की तारीफे बटोरी. इसके अलावा वो अपनी खूबसूरती को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. यहां देखिए एक्ट्रेस की 10 हसीन तस्वीरें .

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 07:41 PM (IST)
ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' में रुक्मिणी वसंत ने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया. इसके बाद से ही एक्ट्रेस के चर्चे होने लगे हैं. आज रुक्मिणी वसंत अपना 29वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी. यहां देखिए उनकी खूबसूरती की एक झलक

साउथ इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक हैं रुक्मिणी वसंत. 'कांतारा चैप्टर 1' में रानी कनकवती का रोल प्ले करने के बाद अब हर जगह उन्हीं के चर्चे होते हैं.
वैसे तो एक्ट्रेस ने कई मूवीज में काम किया है लेकिन 'कांतारा चैप्टर 1' ने उन्हें अलग पहचान दिलाई और हिंदी ऑडियंस के बीच भी उन्हें काफी पॉपुलर कर दिया.
आज यानी 10 दिसंबर को एक्ट्रेस अपना 29वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. फैंस भी उन्हें जन्मदिन की खूब बधाई दे रहे हैं.
फिल्मों के अलावा एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं. उनका हर एक लुक फैंस के दिलों में जा बसता है. इंडियन हो या वेस्टर्न हर एक लुक में रुक्मिणी वसंत बला की खूबसूरत लगती हैं.
सोशल मीडिया पर अदाकारा के बहुत चर्चे होते हैं. अपनी तस्वीरों से एक्ट्रेस फैंस का दिल अपने नाम कर लेती हैं और उनके पोस्ट पर लाइक्स और कॉमेंट्स की बौछार देखने को मिलती है.
स्टाइलिश लुक्स के साथ रुक्मिणी वसंत का सादगी भरा अंदाज भी फैंस को बहुत पसंद आता है. इतना ही नहीं एक्ट्रेस की इतनी तगड़ी फैन फॉलोविंग है कि फैंस उनके एक झलक को बेकरार रहते हैं.
फिल्मों में परफेक्ट परफार्मेंस से लेकर सोशल मीडिया पर परफेक्ट पोज देने तक, हसीना हर चीज में माहिर हैं. उनका हर एक अंदाज कातिलाना होता है जिसे फैंस उन्हें अपना दिल दे बैठते हैं.
बता दें, 10 दिसंबर 1996 को रुक्मिणी वसंत का जन्म एक आर्मी परिवार में हुआ था. बचपन में उन्होंने अलग–अलग आर्मी स्कूलों से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की ठानी और लंदन के रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एडमिशन लिया.
2019 में बीरबल ट्रायलॉजी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की जहां उनके परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया. इसके बाद लगातार एक के बाद एक फिल्मों के जरिए रुक्मिणी वसंत अपने एक्टिंग का जलवा बिखेरती रहीं.
'कांतारा चैप्टर 1' से उनकी पॉपुलैरिटी में और भी इजाफा हो गया. ऋषभ शेट्टी संग स्क्रीन शेयर कर रुक्मिणी वसंत के करियर में एक नया मोड़ आया और ऑडियंस ने दोनों की केमिस्ट्री को भी बहुत प्यार दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक मणि रत्नम की अनटाइटल्ड फिल्म समेत एक्ट्रेस के पास कई मूवीज के लाइनअप किए हुए हैं.
Published at : 10 Dec 2025 07:41 PM (IST)
Embed widget