FA9LA से जमाल कुडू तक, बॉलीवुड में जलवा बिखेर चुके हैं ये अरेबिक गाने

FA9LA से जमाल कुडू तक, बॉलीवुड में जलवा बिखेर चुके हैं ये अरेबिक गाने

Arabic Songs Which Ruled Bollywood: बॉलीवुड में कई प्रकार के गाने बनाए जाते हैं. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री विदेशी गानों से भी इंस्प्रेशन लेती है. जानें अरेबिक सॉन्ग के बारे में जिनका बॉलीवुड में राज रहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Dec 2025 07:26 PM (IST)
Arabic Songs Which Ruled Bollywood: बॉलीवुड में कई प्रकार के गाने बनाए जाते हैं. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री विदेशी गानों से भी इंस्प्रेशन लेती है. जानें अरेबिक सॉन्ग के बारे में जिनका बॉलीवुड में राज रहा.

बॉलीवुड हमेशा ही अपने फिल्मों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहता है. कई बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विदेशी कल्चर को भी दर्शाया गया और इससे तो सभी वाकिफ हैं कि अरेबिक गानों और बॉलीवुड का पुराना नाता है. यहां जानिए उन अरेबिक सॉन्ग्स के बारे में

फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना अपनी कमाल की एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. फिल्म में अभिनेता रहमान डकैत का रोल प्ले कर रहे हैं और इस फिल्म में उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है.
फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना अपनी कमाल की एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. फिल्म में अभिनेता रहमान डकैत का रोल प्ले कर रहे हैं और इस फिल्म में उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है.
फिल्म में एक सीन देखा गया है जहां रहमान डकैत एक समारोह में पहुंचता है और वहां उनका अरेबिक एंट्री सॉन्ग FA9LA बजता है. इस गाने को सुनने के बाद ही दर्शक इसके दीवाने हो गए हैं और सोशल मीडिया पर इसने अपना कब्जा कर लिया है.
फिल्म में एक सीन देखा गया है जहां रहमान डकैत एक समारोह में पहुंचता है और वहां उनका अरेबिक एंट्री सॉन्ग FA9LA बजता है. इस गाने को सुनने के बाद ही दर्शक इसके दीवाने हो गए हैं और सोशल मीडिया पर इसने अपना कब्जा कर लिया है.
Published at : 13 Dec 2025 07:26 PM (IST)
Jamal Kudu FA9LA Kaho Na Kaho

इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
लालू की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल, RJD बोली- 'कानून हाथ में लेने की...'
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती, ICC से खफा हो गया PCB; 2026 टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ा है मामला
प्राइवेसी पॉलिसी

इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
लालू की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल, RJD बोली- 'कानून हाथ में लेने की...'
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती, ICC से खफा हो गया PCB; 2026 टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ा है मामला
बॉलीवुड
विलेन से पहले कॉमिक रोल्स में खूब चमके 'रहमान डकैत', ओटीटी पर अवेलेबल हैं ये कल्ट मूवीज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: घने कोहरे से हादसा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराईं 15 से ज्यादा गाड़ियां
हेल्थ
ब्रिटेन से पाकिस्तान तक पहुंचा H3N2 'सुपर फ्लू' का खतरनाक स्ट्रेन, इससे भारत को कितना खतरा?
नौकरी
IPL में नौकरी करने के लिए कहां मिलती है डिटेल, कितनी योग्यता होनी बेहद जरूरी?
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
