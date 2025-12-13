स्टीव स्मिथ से डेवोन कॉनवे तक, ऑक्शन में नहीं बिके कई स्टार खिलाड़ी; देखें अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट
IPL 2026 Mock Auction: इस ऑक्शन में कई सुपरस्टार खिलाड़ी अनसोल्ड रहे. पिछले सीजन अनसोल्ड रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ एक बार फिर नहीं बिके.
इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 के लिए नीलामी का आयोजन 16 दिसंबर को आबू धाबी में होगा. इस बार आईपीएल में मिनी ऑक्शन होगी, जिसके लिए लगभग 350 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं. इस बार की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीम और भारत के वेंकटेश अय्यर काफी बड़ी कीमत में बिक सकते हैं. आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मॉक ऑक्शन का आयोजन किया. इसमें कई बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड रहे.
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक मॉक ऑक्शन करवाया. इस ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, जैक फ्रेजर मैकगर्क, इंग्लैंड के बेन डकेट, अफगानिस्तान के मुबीज उर रहमान, वेस्टइंडीज के अकील हुसैन, न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल और डेवोन कॉनवे जैसे बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड रहे.
अश्विन की मॉक ऑक्शन में अनसोल्ड रहने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट
डेवोन कॉनवे (न्यूजीलैंड)
जेक फ्रेजर मैकगर्क (ऑस्ट्रेलिया)
बेन डकेट (इंग्लैंड)
जैकब डफी (न्यूजीलैंड)
अकील होसेन (वेस्टइंडीज)
मुजीब रहमान (अफगानिस्तान)
स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
सीन एबॉट (ऑस्ट्रेलिया)
डेरिल मिचेल (न्यूजीलैंड)
शाई होप (वेस्टइंडीज)
विलियम ओ'रूर्के (न्यूजीलैंड)
टॉम कर्रन (इंग्लैंड)
डैनियल लॉरेंस (इंग्लैंड)
लियाम डॉसन (इंग्लैंड)
साकिब महमूद (इंग्लैंड)
टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड)
ब्यू वेबस्टर (ऑस्ट्रेलिया)
रोस्टन चेज़ (वेस्टइंडीज)
काइल मेयर्स (वेस्टइंडीज)
ओली स्टोन (इंग्लैंड)
तबरेज शम्सी (दक्षिण अफ्रीका)
रीज़ा हेंड्रिक्स (दक्षिण अफ्रीका)
डैनियल सैम्स (ऑस्ट्रेलिया)
बेन ड्वार्शियस (ऑस्ट्रेलिया)
कुसल परेरा (श्रीलंका)
उमेश यादव (भारत)
मोहम्मद वकार सलामखेल (अफगानिस्तान)
जॉर्ज लिंडे (दक्षिण अफ्रीका)
गुलबदीन नैब (अफगानिस्तान)
विलियम सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया)
जोशुआ टोंग (इंग्लैंड)
चरिथ असालंका (श्रीलंका)
रविचंद्रन अश्विन की मॉक ऑक्शन में सबसे महंगे बिके कैमरून ग्रीन
कैमरून ग्रीन- 21 करोड़ रुपये, चेन्नई सुपर किंग्स
लियाम लिविंगस्टन- 18.5 करोड़ रुपये, कोलकाता नाइट राइडर्स
वेंकटेश अय्यर- 17.5 करोड़ रुपये, कोलकाता नाइट राइडर्स
रवि बिश्नोई- 10.5 करोड़ रुपए, हैदराबाद
जेसन होल्डर- 9 करोड़ रुपए, लखनऊ
मथीशा पथिराना- 7 करोड़ रुपए, दिल्ली
पृथ्वी शॉ- 5.25 करोड़ रुपये, कोलकाता नाइट राइडर्स
डेविड मिलर- 4.5 करोड़ रुपये, पंजाब किंग्स
जॉनी बेयरस्टो- 3.75 करोड़ रुपये, कोलकाता नाइट राइडर्स
टिम सीफर्ट- 3 करोड़ रुपये, दिल्ली कैपिटल्स
बेन डकेट- 4 करोड़ रुपये, कोलकाता नाइट राइडर्स
जेमी स्मिथ- 3.75 करोड़ रुपये, दिल्ली कैपिटल्स
आकाश दीप- 3.25 करोड़ रुपये, चेन्नई सुपर किंग्स
आकिब नबी- 3 करोड़ रुपये, दिल्ली कैपिटल्स
वानिंदु हसरंगा- 2 करोड़ रुपये, लखनऊ सुपर जायंट्स
रचिन रवींद्र- 2.25 करोड़ रुपये, पंजाब किंग्स
मुस्ताफिजुर रहमान- 3.5 करोड़ रुपये, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
एनरिक नॉर्खिया- 3 करोड़ रुपये, सनराइजर्स हैदराबाद
राहुल चाहर- 3.25 करोड़ रुपये, राजस्थान रॉयल्स
जोश इंग्लिस- 2 करोड़ रुपये, चेन्नई सुपर किंग्स
एकील हुसैन- 2 करोड़ रुपये, चेन्नई सुपर किंग्स
अभिनव मनोहर- 1.75 करोड़ रुपये, लखनऊ सुपर जायंट्स
