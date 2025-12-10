हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाराज निदिमोरु संग शादी करने के लिए सामंथा रुथ प्रभु को बदलना पड़ा अपना धर्म, अब हुआ बड़ा खुलासा

राज निदिमोरु संग शादी करने के लिए सामंथा रुथ प्रभु को बदलना पड़ा अपना धर्म, अब हुआ बड़ा खुलासा

सामंथा रुथ प्रभु ने जबसे राज निदिमोरु संग शादी की है, सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं. आए दिन उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं. अब उनके धर्म को लेकर खूब चर्चा हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 03:02 PM (IST)
सामंथा रुथ प्रभु ने जबसे राज निदिमोरु संग शादी की है, सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं. आए दिन उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं. अब उनके धर्म को लेकर खूब चर्चा हो रही है.

सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. एक्ट्रेस ने 1 दिसंबर को फिल्ममेकर राज निदिमोरू संग सात फेरे लिए और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी.

बता दें सामंथा ने 1 दिसंबर को राज निदिमोरू संग कोयंबटूर में इंटीमेट सेरेमनी में शादी की. उनकी तस्वीरों पर फैंस ने जमकर प्यार बरसाया.इस कपल की शादी को करीब डेढ़ हफ्ते हो चुके हैं.
बता दें सामंथा ने 1 दिसंबर को राज निदिमोरू संग कोयंबटूर में इंटीमेट सेरेमनी में शादी की. उनकी तस्वीरों पर फैंस ने जमकर प्यार बरसाया.इस कपल की शादी को करीब डेढ़ हफ्ते हो चुके हैं.
सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू ने हिंदू रीति-रिवाज के संग शादी की .इनकी शादी में करीब 30 लोगों ने शिरकत की थी. अपने इस खास दिन पर एक्ट्रेस ने रेड बनारसी साड़ी पहनी थी.
सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू ने हिंदू रीति-रिवाज के संग शादी की .इनकी शादी में करीब 30 लोगों ने शिरकत की थी. अपने इस खास दिन पर एक्ट्रेस ने रेड बनारसी साड़ी पहनी थी.
शादी के दिन राज निदिमोरू सिंपल कुर्ता पायजामा पहने नजर आए थे.राज और सामंथा की शादी के अलावा इनसे जुड़ी एक और बात है जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है.
शादी के दिन राज निदिमोरू सिंपल कुर्ता पायजामा पहने नजर आए थे.राज और सामंथा की शादी के अलावा इनसे जुड़ी एक और बात है जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है.
वो ये है सामंथा का हिंदू रीति-रिवाज के संग शादी करना.रिपोर्ट्स के अनुसार सामंथा ने राज संग शादी के लिए क्रिश्चेनिटी नहीं बल्कि हिंदू धर्म अपनाया.इस वजह से उन्होंने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की.
वो ये है सामंथा का हिंदू रीति-रिवाज के संग शादी करना.रिपोर्ट्स के अनुसार सामंथा ने राज संग शादी के लिए क्रिश्चेनिटी नहीं बल्कि हिंदू धर्म अपनाया.इस वजह से उन्होंने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की.
हालांकि, सामंथा ने अपना धर्म बदला है या नहीं बदला इसके बारे में उन्होंने ऑफिशियल तौर पर कोई जानकारी नहीं दी. लेकिन, जब उन्होंने नागा चैतन्य संग शादी की थी तब दोनों धर्म से की थी.
हालांकि, सामंथा ने अपना धर्म बदला है या नहीं बदला इसके बारे में उन्होंने ऑफिशियल तौर पर कोई जानकारी नहीं दी. लेकिन, जब उन्होंने नागा चैतन्य संग शादी की थी तब दोनों धर्म से की थी.
हिंदू और क्रिश्चियन. ऐसे में पता लगा था कि एक्ट्रेस ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा है. जबकि उनकी शादी हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले घर में हुई थी.
हिंदू और क्रिश्चियन. ऐसे में पता लगा था कि एक्ट्रेस ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा है. जबकि उनकी शादी हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले घर में हुई थी.
हालांकि, काफी समय से सामंथा को हिंदू धर्म फॉलो करते हुए देखा जा रहा है. उनके कई स्टेटमेंट से भी ऐसा लगा कि उन्होंने अपना धर्म बदल दिया है.
हालांकि, काफी समय से सामंथा को हिंदू धर्म फॉलो करते हुए देखा जा रहा है. उनके कई स्टेटमेंट से भी ऐसा लगा कि उन्होंने अपना धर्म बदल दिया है.
Published at : 10 Dec 2025 02:59 PM (IST)
Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

