राज निदिमोरु संग शादी करने के लिए सामंथा रुथ प्रभु को बदलना पड़ा अपना धर्म, अब हुआ बड़ा खुलासा
सामंथा रुथ प्रभु ने जबसे राज निदिमोरु संग शादी की है, सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं. आए दिन उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं. अब उनके धर्म को लेकर खूब चर्चा हो रही है.
सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. एक्ट्रेस ने 1 दिसंबर को फिल्ममेकर राज निदिमोरू संग सात फेरे लिए और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी.
Published at : 10 Dec 2025 02:59 PM (IST)
Tags :Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru
