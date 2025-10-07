हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीरियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं मिर्जापुर की 'गोलू', श्वेता त्रिपाठी की इन 10 तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल

रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं मिर्जापुर की 'गोलू', श्वेता त्रिपाठी की इन 10 तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल

Shweta Tripathi Glamours Pics: 'मिर्जापुर' की गोलू यानी श्वेता त्रिपाठी रियल लाइफ मे बेहद स्टाइलिश हैं. उनकी एक से बढ़कर एक तस्वीरों को देख आप लट्टू हो जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 12:46 PM (IST)
Shweta Tripathi Glamours Pics: 'मिर्जापुर' की गोलू यानी श्वेता त्रिपाठी रियल लाइफ मे बेहद स्टाइलिश हैं. उनकी एक से बढ़कर एक तस्वीरों को देख आप लट्टू हो जाएंगे.

ओटीटी की मोस्ट पॉपुलर सीरीज मिर्जापुर में गोलू का किरदार निभाकर श्वेता त्रिपाठी ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी है. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी शानदार लुक की तस्वीरें शेयर कर फैंस के दिलों को धड़काती रहती हैं. चलिए आज यहां श्वेता त्रिपाथी की अब तक की सबसे ग्लैमरस तस्वीरें देखते हैं.

श्वेता त्रिपाठी का जन्म 6 जुलाई 1985 को नई दिल्ली में हुआ था. उनके पिता एक आईएएस ऑफिसर थे और उनकी मां स्कूल टीचर थीं. उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी से फैशन कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
श्वेता बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थीं और उनका यह सपना उनकी पहली फिल्म मसान से साकार हुआ, जिसमें उन्होंने विक्की कौशल के साथ काम किया था. नीरज घायवान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने 2015 के कान फिल्म समारोह में दो पुरस्कार जीते थे.
उसके बाद श्वेता त्रिपाठी ने गॉन केश, कार्गो, रात अकेली है और कंजूस मखीचूस जैसी कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया.
श्वेता एक थिएटर प्रोडक्शन कंपनी ऑलमायटी प्रोडक्शंस की मालिक हैं. थिएटर ने उनकी लाइफ में एक अहम भूमिका निभाई है और उनकी मुलाकात उनके पति, रैपर चैतन्य सिंह, जिन्हें स्लो चीता के नाम से जाना जाता है, से मंच पर ही हुई थी.
क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर में गोलू उर्फ़ गजगामिनी गुप्ता का किरदार निभाने के बाद, श्वेता भारतीय स्ट्रीमिंग जगत में सनसनी बन गईं.
वह 2018 से भारत की सबसे फेमस सीरीज़ में से एक के तीन सीज़न में मुख्य किरदार निभा चुकी हैं.
श्वेता ने ये काली काली आँखें, कालकूट, लाखों में एक, मेड इन हेवन और एस्केप लाइव जैसी अन्य वेब सीरीज़ में भी प्रमुख भूमिकाएँ निभाई हैं.
श्वेता त्रिपाठी ने ऑफिशियली मच अवेटेड मिर्जापुर: द मूवी की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें वह एक बार फिर अपने फेमस किरदार गजगामिनी
वहीं श्वेता त्रिपाठी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
श्वेता इंस्टा पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं.
Published at : 07 Oct 2025 12:45 PM (IST)
Mirzapur Shweta Tripathi

Photo Gallery

