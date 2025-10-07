रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं मिर्जापुर की 'गोलू', श्वेता त्रिपाठी की इन 10 तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल

श्वेता त्रिपाठी ने ऑफिशियली मच अवेटेड मिर्जापुर: द मूवी की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें वह एक बार फिर अपने फेमस किरदार गजगामिनी "गोलू" गुप्ता के किरदार में नजर आएंगी. वेब सीरीज में अपने पावरफुल किरजार लिए जानी जाने वाली श्वेता अब पहली बार गोलू को बड़े पर्दे पर लेकर आ रही हैं, जो फ्रैंचाइज़ी की जर्नी में एक नया चैप्टर शुरू कर रही है.