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India's Got Latent season 2: यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर होगी 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' की स्ट्रीमिंग, जानें क्या होगा फर्क
India's Got Latent season 2: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के फैंस के लिए खुशखबरी हैं. हाल ही में समय रैना ने अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का ऐलान किया है, साथ ही इसे 2 प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा.
स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. हाल ही में उन्होंने अपने पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सीजन 2 का ऐलान किया, जिसने सभी फैंस को एक्साइटेड कर दिया है. हालांकि, इस बार ये शो सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीम होने वाला है. इसी बीच आइए जानते हैं कि यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर आपको क्या फर्क देखने को मिलेगा.
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Published at : 19 Jun 2026 11:06 PM (IST)
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राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
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