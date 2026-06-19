India's Got Latent season 2: यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर होगी 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' की स्ट्रीमिंग, जानें क्या होगा फर्क

समय रैना और नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें शो के नए सीजन की घोषणा हुई. वीडियो में समय रैना, उनके दोस्त बलराज और एक बॉडीगार्ड आपस में शो के बारे में बात करते दिखे.