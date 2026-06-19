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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीIndia's Got Latent season 2: यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर होगी 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' की स्ट्रीमिंग, जानें क्या होगा फर्क

India's Got Latent season 2: यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर होगी 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' की स्ट्रीमिंग, जानें क्या होगा फर्क

India's Got Latent season 2: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के फैंस के लिए खुशखबरी हैं. हाल ही में समय रैना ने अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का ऐलान किया है, साथ ही इसे 2 प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Jun 2026 11:06 PM (IST)
India's Got Latent season 2: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के फैंस के लिए खुशखबरी हैं. हाल ही में समय रैना ने अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का ऐलान किया है, साथ ही इसे 2 प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा.

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. हाल ही में उन्होंने अपने पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सीजन 2 का ऐलान किया, जिसने सभी फैंस को एक्साइटेड कर दिया है. हालांकि, इस बार ये शो सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीम होने वाला है. इसी बीच आइए जानते हैं कि यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर आपको क्या फर्क देखने को मिलेगा.

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समय रैना और नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें शो के नए सीजन की घोषणा हुई. वीडियो में समय रैना, उनके दोस्त बलराज और एक बॉडीगार्ड आपस में शो के बारे में बात करते दिखे.
समय रैना और नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें शो के नए सीजन की घोषणा हुई. वीडियो में समय रैना, उनके दोस्त बलराज और एक बॉडीगार्ड आपस में शो के बारे में बात करते दिखे.
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वहीं, समय ने सभी को बताया कि सीजन 2 यूट्यूब के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आने वाला है. हालांकि ऑडियंस को हर एपिसोड अलग-अलग समय पर नहीं मिलेगा.
वहीं, समय ने सभी को बताया कि सीजन 2 यूट्यूब के साथ नेटफ्लिक्स पर भी आने वाला है. हालांकि ऑडियंस को हर एपिसोड अलग-अलग समय पर नहीं मिलेगा.
Published at : 19 Jun 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
Samay Raina India's Got Latent Season 2

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