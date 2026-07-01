क्राइम और सस्पेंस का जबरदस्त डोज हैं ये 9 कोरियन ड्रामा, आखिरी तक नहीं हटेंगी नजरें

'विनचेंजो' क्राइम थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए एक शानदार कोरियन ड्रामा है. इसमें सोंग जूंग-की ने विनचेंजो कसानो का दमदार किरदार निभाया है, जबकि ओके ताएकयोन खतरनाक विलेन जांग जून-वू के रोल में हैं. दोनों के बीच की जबरदस्त टक्कर शुरू से आखिर तक दर्शकों को बांधे रखती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.