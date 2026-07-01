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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीक्राइम और सस्पेंस का जबरदस्त डोज हैं ये 9 कोरियन ड्रामा, आखिरी तक नहीं हटेंगी नजरें

क्राइम और सस्पेंस का जबरदस्त डोज हैं ये 9 कोरियन ड्रामा, आखिरी तक नहीं हटेंगी नजरें

अगर आपको क्राइम, सस्पेंस और जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर के-ड्रामा पसंद हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है. इस लिस्ट में 9 ऐसे कोरियन ड्रामा है, जिन्हें शुरू करने के बाद बीच में छोड़ना मुश्किल हो जाएगा.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 01 Jul 2026 06:06 PM (IST)
अगर आपको क्राइम, सस्पेंस और जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर के-ड्रामा पसंद हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है. इस लिस्ट में 9 ऐसे कोरियन ड्रामा है, जिन्हें शुरू करने के बाद बीच में छोड़ना मुश्किल हो जाएगा.

अगर आप ऐसे के-ड्रामा की तलाश में हैं जो पहले एपिसोड से ही आपको स्क्रीन से बांध दें, तो ये लिस्ट आपके लिए है. आज हम आपको 9 ऐसे कोरियन क्राइम-थ्रिलर ड्रामा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री, एक्शन और जबरदस्त ट्विस्ट का ऐसा तड़का है कि आप आखिरी एपिसोड तक अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे.

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'विनचेंजो' क्राइम थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए एक शानदार कोरियन ड्रामा है. इसमें सोंग जूंग-की ने विनचेंजो कसानो का दमदार किरदार निभाया है, जबकि ओके ताएकयोन खतरनाक विलेन जांग जून-वू के रोल में हैं. दोनों के बीच की जबरदस्त टक्कर शुरू से आखिर तक दर्शकों को बांधे रखती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'विनचेंजो' क्राइम थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए एक शानदार कोरियन ड्रामा है. इसमें सोंग जूंग-की ने विनचेंजो कसानो का दमदार किरदार निभाया है, जबकि ओके ताएकयोन खतरनाक विलेन जांग जून-वू के रोल में हैं. दोनों के बीच की जबरदस्त टक्कर शुरू से आखिर तक दर्शकों को बांधे रखती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
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ली जे-हून स्टारर 'टैक्सी ड्राइवर' बदला और न्याय की कहानी है. इसमें किम डो-गी और रेनबो टैक्सी की टीम अपराधियों को उनके किए की सजा देती है. इसके 3 सीजन है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
ली जे-हून स्टारर 'टैक्सी ड्राइवर' बदला और न्याय की कहानी है. इसमें किम डो-गी और रेनबो टैक्सी की टीम अपराधियों को उनके किए की सजा देती है. इसके 3 सीजन है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Published at : 01 Jul 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
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