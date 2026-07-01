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क्राइम और सस्पेंस का जबरदस्त डोज हैं ये 9 कोरियन ड्रामा, आखिरी तक नहीं हटेंगी नजरें
अगर आपको क्राइम, सस्पेंस और जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर के-ड्रामा पसंद हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है. इस लिस्ट में 9 ऐसे कोरियन ड्रामा है, जिन्हें शुरू करने के बाद बीच में छोड़ना मुश्किल हो जाएगा.
अगर आप ऐसे के-ड्रामा की तलाश में हैं जो पहले एपिसोड से ही आपको स्क्रीन से बांध दें, तो ये लिस्ट आपके लिए है. आज हम आपको 9 ऐसे कोरियन क्राइम-थ्रिलर ड्रामा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री, एक्शन और जबरदस्त ट्विस्ट का ऐसा तड़का है कि आप आखिरी एपिसोड तक अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे.
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Published at : 01 Jul 2026 06:06 PM (IST)
Tags :Buried Hearts Nine Puzzles
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मनोज मुकुल
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