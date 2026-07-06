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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीSwheta Tripathi Birthday: 41 की उम्र में भी 20 की दिखती हैं 'मिर्जापुर' की 'गोलू', हीरोइन बनने से पहले करती थीं ये काम

Swheta Tripathi Birthday: 41 की उम्र में भी 20 की दिखती हैं 'मिर्जापुर' की 'गोलू', हीरोइन बनने से पहले करती थीं ये काम

Swheta Tripathi Birthday: मिर्जापुर वेब सीरीज की एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी अजा अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर आइए आपको एक्ट्रेस के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं.

Written By : संदीप मेहरा  | Updated at : 06 Jul 2026 11:42 AM (IST)
Swheta Tripathi Birthday: मिर्जापुर वेब सीरीज की एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी अजा अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर आइए आपको एक्ट्रेस के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं.

मिर्जापुर वेब सीरीज जबरदस्त पॉपुलर रही थी. इसके हर किरदार ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. सीरीज में गोलू गुप्ता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था. श्वेता आज 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. अपनी अदाकरी के साथ-साथ एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और मासूमियत से भी फैंस के दिल जीतती रहती हैं.

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जानी-मानी एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी आज अपना 41वां जन्मदिन मनारही हैं. उन्होंने पॉपुलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' (2018) से फेम हासिल किया था.
जानी-मानी एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी आज अपना 41वां जन्मदिन मनारही हैं. उन्होंने पॉपुलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' (2018) से फेम हासिल किया था.
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श्वेता त्रिपाठी का जन्म 6 जुलाई 1985 को नई दिल्ली में हुआ था. उम्र के चार दशक पार करने के बाद भी वो किसी 20 साल की लड़की की तरह नजर आती हैं.
श्वेता त्रिपाठी का जन्म 6 जुलाई 1985 को नई दिल्ली में हुआ था. उम्र के चार दशक पार करने के बाद भी वो किसी 20 साल की लड़की की तरह नजर आती हैं.
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श्वेता त्रिपाठी अपनी अदाकारी के साथ-साथ फैंस का दिल अपनी खूबसूरती और स्टाइल से भी जीतती रहती हैं. सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं.
श्वेता त्रिपाठी अपनी अदाकारी के साथ-साथ फैंस का दिल अपनी खूबसूरती और स्टाइल से भी जीतती रहती हैं. सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं.
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ये बात कम ही फैंस जानते होंगे कि श्वेता आईएएस अफसर पिता की बेटी हैं. जबकि एक्ट्रेस की मां टीचर हैं. श्वेता का इंटरेस्ट पहले फैशन इंडस्ट्री में था और उन्होंने फैशन कम्युनिकेशन के कोर्स में एडमिशन भी लिया था. हालांकि फिर उन्होंने एक्ट्रेस बनने का फैसला ले लिया था.
ये बात कम ही फैंस जानते होंगे कि श्वेता आईएएस अफसर पिता की बेटी हैं. जबकि एक्ट्रेस की मां टीचर हैं. श्वेता का इंटरेस्ट पहले फैशन इंडस्ट्री में था और उन्होंने फैशन कम्युनिकेशन के कोर्स में एडमिशन भी लिया था. हालांकि फिर उन्होंने एक्ट्रेस बनने का फैसला ले लिया था.
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श्वेता ने अपने फैसले के बारे में पैरेंट्स को बताया तो उन्होंने उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा जॉइन करने की सलाह दी थी. इसके बाद वो दिल्ली से मुंबई आ गईं. लेकिन एक्ट्रेस बनने से पहले उन्हें कई छोटे-मोटे काम करने पड़े. एक्ट्रेस ने एक मैगजीन के लिए बतौर फोटो एडिटर भी काम किया था.
श्वेता ने अपने फैसले के बारे में पैरेंट्स को बताया तो उन्होंने उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा जॉइन करने की सलाह दी थी. इसके बाद वो दिल्ली से मुंबई आ गईं. लेकिन एक्ट्रेस बनने से पहले उन्हें कई छोटे-मोटे काम करने पड़े. एक्ट्रेस ने एक मैगजीन के लिए बतौर फोटो एडिटर भी काम किया था.
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मिर्जापुर वेब सीरीज से फेम हासिल करने वाली श्वेता ने हरामखोर, गॉन केश, रात अकेली है, The Illegal और रश्मि रॉकेट जैसी फिल्मों से भी खुद को साबित किया है. अब वो 'मिर्जापुर: द मूवी' में नजर आएंगी. ये फिल्म 4 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
मिर्जापुर वेब सीरीज से फेम हासिल करने वाली श्वेता ने हरामखोर, गॉन केश, रात अकेली है, The Illegal और रश्मि रॉकेट जैसी फिल्मों से भी खुद को साबित किया है. अब वो 'मिर्जापुर: द मूवी' में नजर आएंगी. ये फिल्म 4 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
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एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस शादीशुदा हैं. साल 2018 में उन्होंने चैतन्य शर्मा से शादी की थी. चैतन्य एक्टर और प्रोड्यूसर हैं.
एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस शादीशुदा हैं. साल 2018 में उन्होंने चैतन्य शर्मा से शादी की थी. चैतन्य एक्टर और प्रोड्यूसर हैं.
Published at : 06 Jul 2026 11:35 AM (IST)
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Swheta Tripathi

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