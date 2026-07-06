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Swheta Tripathi Birthday: 41 की उम्र में भी 20 की दिखती हैं 'मिर्जापुर' की 'गोलू', हीरोइन बनने से पहले करती थीं ये काम
Swheta Tripathi Birthday: मिर्जापुर वेब सीरीज की एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी अजा अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर आइए आपको एक्ट्रेस के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं.
मिर्जापुर वेब सीरीज जबरदस्त पॉपुलर रही थी. इसके हर किरदार ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. सीरीज में गोलू गुप्ता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था. श्वेता आज 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. अपनी अदाकरी के साथ-साथ एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और मासूमियत से भी फैंस के दिल जीतती रहती हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 11:35 AM (IST)
Tags :Swheta Tripathi
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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