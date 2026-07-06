श्वेता ने अपने फैसले के बारे में पैरेंट्स को बताया तो उन्होंने उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा जॉइन करने की सलाह दी थी. इसके बाद वो दिल्ली से मुंबई आ गईं. लेकिन एक्ट्रेस बनने से पहले उन्हें कई छोटे-मोटे काम करने पड़े. एक्ट्रेस ने एक मैगजीन के लिए बतौर फोटो एडिटर भी काम किया था.