CJP के प्रोटेस्ट में शामिल हुईं शबाना आजमी, बॉलीवुड की चुप्पी के सवालों पर कही ये बात

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर CJP की ओर से निकाले गए विरोध मार्च में हिस्सा लिया. प्रदर्शन के दौरान जब उनसे पूछा गया कि इस मुद्दे पर दूसरे बॉलीवुड सितारे क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने इस पर करारा जवाब दिया है.

CJP के प्रदर्शन में शामिल हुईं शबाना आजमी

दिल्ली में विरोध मार्च के दौरान पीटीआई से बात करते हुए शबाना आजमी ने कहा, 'हम सभी यहां शांति से विरोध प्रदर्शन करने आए हैं. ये अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है. महात्मा गांधी ने हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन का रास्ता दिखाया था और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं. हमारा किसी भी तरह की हिंसा करने का कोई इरादा नहीं है.'

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जब शबाना आजमी से पूछा गया कि इस विरोध मार्च में दूसरे बॉलीवुड सितारे क्यों नजर नहीं आए, तो उन्होंने कहा, 'आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि बॉलीवुड के लोग यहां क्यों नहीं हैं. लेकिन क्या आपने कभी ये सवाल किया कि बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं आए? ऐसे सवाल पूछकर आप असली मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं और बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं. इस मुद्दे के लिए आवाज उठाने वालों का साथ दीजिए, न कि मामले को कमजोर कीजिए.'

बता दें, बीते दिन शबाना आजमी जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स के समर्थन में शामिल हुई थीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि वो स्टूडेंट्स के साथ इसलिए खड़ी हैं क्योंकि उनकी मांगें सुनी जानी चाहिए.

प्रधानमंत्री जी को लिखा खत

उन्होंने आगे द रेड माइक संग बातचीत में कहा, 'मैंने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा. जावेद साहब ने खत लिखा कि देखिए आप सिर्फ एक डायलॉग शुरू करिए, प्रेस के पास हम नहीं जा रहे. हम इसको एक पब्लिक मैटर नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ राज्यसभा के एक्स-संसद हैं, तो हम उससे लिख रहे हैं, बात तो सुनिए. पहले तो. इसके बाद कहा गया कि 2 दिन में आपको जवाब मिलेगा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो फिर पांचवे दिन हम यहां आ गए.'

क्या है मामला?

CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) 6 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है. संगठन की मांग है कि नीट-यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. इसी आंदोलन में सोनम वांगचुक भी शामिल हुए और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की. 22 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद शनिवार को सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद CJP ने रविवार को 'चलो संसद' मार्च का ऐलान किया.

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बॉलीवुड सितारों ने किया सपोर्ट

इस मुद्दे पर कई बॉलीवुड सितारे खुलकर बात कर चुके हैं. सोनाक्षी सिन्हा, दीया मिर्जा, शबाना आजमी और जीनत अमान जैसे कलाकार खुलकर समर्थन में सामने आए हैं.