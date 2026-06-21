'गुल्लक 5' आई पसंद? तो ओटीटी पर जरूर देखें ये 7 वेब सीरीज, IMDb पर भी मिली है शानदार रेटिंग

'टीवीएफ ट्रिपलिंग':- सुमीत व्यास, मानवी गागरू और अमोल पराशर की सीरीज 'टीवीएफ ट्रिपलिंग' के अब तक 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं. ये सीरीज ज़ी5 पर अवेलेबल है. तीन अलग स्वभाव वाले भाई-बहन हालात के चलते एक अनप्लान्ड रोड ट्रिप पर साथ निकलते हैं. इस दौरान उनके रिश्ते फिर से मजबूत हो जाते हैं. इसे IMDb पर 8.5 रेटिंग मिली है.