एक्सप्लोरर
'गुल्लक 5' आई पसंद? तो ओटीटी पर जरूर देखें ये 7 वेब सीरीज, IMDb पर भी मिली है शानदार रेटिंग
अगर 'गुल्लक 5' आपको पसंद आई है, तो ओटीटी पर ऐसी ही कई शानदार वेब सीरीज मौजूद हैं, जिन्हें IMDb पर भी बेहतरीन रेटिंग मिली है. इन 7 शोज को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें.
अगर आपको 'गुल्लक 5' की सादगी, इमोशन्स और फैमिली ड्रामा ने दिल छू लिया है, तो आपके लिए ओटीटी पर और भी कई शानदार वेब सीरीज मौजूद हैं. ये शोज न सिर्फ कहानी के मामले में दमदार हैं, बल्कि IMDb पर भी इन्हें जबरदस्त रेटिंग मिली है. तो अगर आप कुछ ऐसा ही दिल को छू जाने वाला कंटेंट ढूंढ रहे हैं, तो ये 7 वेब सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.
1/7
2/7
Published at : 21 Jun 2026 02:50 PM (IST)
Tags :Yeh Meri Family Gullak 5
ओटीटी
7 Photos
'गुल्लक 5' आई पसंद? तो ओटीटी पर जरूर देखें ये 7 वेब सीरीज, IMDb पर भी मिली है शानदार रेटिंग
ओटीटी
7 Photos
फादर्स डे स्पेशल: 'पिकू' से 'अंग्रेजी मीडियम' देखें पिता और बच्चों के रिश्तों पर बनीं ये शानदार फिल्मे, ओटीटी पर करें एंजॉय
ओटीटी
6 Photos
ओटीटी पर रोंगटे खड़े कर देंगी ये 6 क्राइम थ्रिलर सीरीज, आखिर तक नहीं हटेगी स्क्रीन से नजरें, देखें लिस्ट
ओटीटी
10 Photos
रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं 'राख' की 'सुमन अरोड़ा', सोनाली बेंद्रे की ऑनस्क्रीन बेटी की तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
ओटीटी
7 Photos
India's Got Latent season 2: यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर होगी 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' की स्ट्रीमिंग, जानें क्या होगा फर्क
ओटीटी
7 Photos
करिश्मा कपूर की 'ब्राउन' से सोनाक्षी सिन्हा की 'दहाड़' तक, ओटीटी पर देखें ये दमदार विमेन-लीड क्राइम थ्रिलर सीरीज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'कैरी ऑन जट्टा 4' का ट्रेलर रिलीज, गिप्पी ग्रेवाल के एक झूठ से मचा बवाल, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म
मनोरंजन
रणबीर कपूर-इमरान खान ने ठुकराई थी 'कॉकटेल', सैफ अली खान का खुलासा, कहा- उन्हें खुश होना चाहिए
मनोरंजन
बॉक्स ऑफिस: 50 करोड़ के पार 'कॉकटेल 2', बनी 5वीं बड़ी वीकेंड ओपनर, 35% वसूला बजट
मनोरंजन
योगा डे 2026: अक्षय कुमार-अनुपम खेर से उर्मिला मातोंडकर तक, सेलेब्स ने ऐसे मनाया इंटरनेशनल योगा डे
Advertisement
ओटीटी
7 Photos
'गुल्लक 5' आई पसंद? तो ओटीटी पर जरूर देखें ये 7 वेब सीरीज, IMDb पर भी मिली है शानदार रेटिंग
ओटीटी
7 Photos
फादर्स डे स्पेशल: 'पिकू' से 'अंग्रेजी मीडियम' देखें पिता और बच्चों के रिश्तों पर बनीं ये शानदार फिल्मे, ओटीटी पर करें एंजॉय