बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता वरुण धवन भी ओटीटी पर अपने कदम रख चुके हैं. उनका ओटीटी डेब्यू 'सिटाडेल: हनी बनी' से हुआ था. ये सीरीज 7 नवंबर 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी