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अजय देवगन से लेकर आलिया भट्ट तक, सनी देओल से पहले ये बड़े स्टार्स भी कर चुके हैं OTT डेब्यू
Big Stars OTT Debut: ओटीटी पर अब तक कई बड़े स्टार्स अपने कदम रख चुके हैं. इसमें अब सनी देओल का नाम भी शामिल होने जा रहा है. ओटीटी पर उनकी फिल्म 'इक्का' रिलीज होने के लिए तैयार है.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सनी देओल बड़े पर्दे पर सालों तक धूम मचाने के बाद अब ओटीटी पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं. वो फिल्म 'इक्का' के जरिए नेटफ्लिक्स पर डेब्यू कर रहे हैं जो 10 जुलाई को रिलीज होगी. वैसे आपको बता दें कि सनी से पहले ओटीटी पर कई बड़े स्टार्स भी अपने कदम रख चुके हैं. लिस्ट में अजय देवगन से लेकर आलिया भट्ट तक का नाम शामिल हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 05:01 PM (IST)
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मनोज मुकुल
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