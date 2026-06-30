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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीअजय देवगन से लेकर आलिया भट्ट तक, सनी देओल से पहले ये बड़े स्टार्स भी कर चुके हैं OTT डेब्यू

अजय देवगन से लेकर आलिया भट्ट तक, सनी देओल से पहले ये बड़े स्टार्स भी कर चुके हैं OTT डेब्यू

Big Stars OTT Debut: ओटीटी पर अब तक कई बड़े स्टार्स अपने कदम रख चुके हैं. इसमें अब सनी देओल का नाम भी शामिल होने जा रहा है. ओटीटी पर उनकी फिल्म 'इक्का' रिलीज होने के लिए तैयार है.

Written By : संदीप मेहरा  | Updated at : 30 Jun 2026 05:01 PM (IST)
Big Stars OTT Debut: ओटीटी पर अब तक कई बड़े स्टार्स अपने कदम रख चुके हैं. इसमें अब सनी देओल का नाम भी शामिल होने जा रहा है. ओटीटी पर उनकी फिल्म 'इक्का' रिलीज होने के लिए तैयार है.

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सनी देओल बड़े पर्दे पर सालों तक धूम मचाने के बाद अब ओटीटी पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं. वो फिल्म 'इक्का' के जरिए नेटफ्लिक्स पर डेब्यू कर रहे हैं जो 10 जुलाई को रिलीज होगी. वैसे आपको बता दें कि सनी से पहले ओटीटी पर कई बड़े स्टार्स भी अपने कदम रख चुके हैं. लिस्ट में अजय देवगन से लेकर आलिया भट्ट तक का नाम शामिल हैं.

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बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता वरुण धवन भी ओटीटी पर अपने कदम रख चुके हैं. उनका ओटीटी डेब्यू 'सिटाडेल: हनी बनी' से हुआ था. ये सीरीज 7 नवंबर 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता वरुण धवन भी ओटीटी पर अपने कदम रख चुके हैं. उनका ओटीटी डेब्यू 'सिटाडेल: हनी बनी' से हुआ था. ये सीरीज 7 नवंबर 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी
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दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने अपना ओटीटी डेब्यू ब्रीद: इनटू द शैडो (Breathe: Into the Shadows) से किया था. ये सीरीज आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने अपना ओटीटी डेब्यू ब्रीद: इनटू द शैडो (Breathe: Into the Shadows) से किया था. ये सीरीज आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Published at : 30 Jun 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Sushmita Sen Kajol Ajay Devgn Varun Dhawan SAIF ALI KHAN SHAHID KAPOOR

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