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ओटीटी पर रोंगटे खड़े कर देंगी ये 6 क्राइम थ्रिलर सीरीज, आखिर तक नहीं हटेगी स्क्रीन से नजरें, देखें लिस्ट
Crime Thriller Series on OTT: ओटीटी पर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज का क्रेज बढ़ गया है. इसी बीच आइए जानते हैं ओटीटी की थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं.
अगर आपको ओटीटी पर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज पसंद हैं और हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई अली फजल और सोनाली बेंद्रे की 'राख' आपको अच्छी लगी, तो ये खबर आपके लिए हैं. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओटीटी की 6 शानदार क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की नाम, जिसमें आपको सिर्फ क्राइम नहीं, बल्कि इमोशन का भी शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. साथ ही इनकी कहानी आपको आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखेगी और सोचने पर मजबूर कर देगी.
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Published at : 21 Jun 2026 06:50 AM (IST)
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