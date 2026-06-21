ओटीटी पर रोंगटे खड़े कर देंगी ये 6 क्राइम थ्रिलर सीरीज, आखिर तक नहीं हटेगी स्क्रीन से नजरें, देखें लिस्ट

दहाड़ (प्राइम वीडियो) - सोनाक्षी सिन्हा और विजय वर्मा की ये वेब सीरीज सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई हैं. कहानी में सोनाक्षी एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में हैं और विजय एक खतरनाक रोल में दिखाई देते हैं. कहानी में लड़कियों की मौत और सीरियल किलर के बीच सोनाक्षी का गंभीर किरदार आपको सोचने पर मजबूर कर देगा. ये सीरीज 2023 में स्ट्रीम हुई थी, जो आज भी दर्शकों को पसंद आती हैं.