'पीकू' पिता और बेटी के रिश्ते को बेहद खूबसूरती और सादगी से दिखाने वाली फिल्म है. इसमें दीपिका पादुकोण अपनी बेटी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने पिता का पूरा ख्याल रखती नजर आती हैं. अमिताभ बच्चन ने उनके पिता का किरदार निभाया है, जबकि इरफान खान भी अहम भूमिका में दिखाई दिए थे. प्यार, नोकझोंक और इमोशनल पलों से भरी ये फिल्म फादर्स डे पर देखने के लिए एक शानदार चॉइस है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.