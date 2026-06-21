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Father's Day 2026: 'पिकू' से 'अंग्रेजी मीडियम' देखें पिता और बच्चों के रिश्तों पर बनीं ये शानदार फिल्मे, ओटीटी पर करें एंजॉय
Father's Day 2026: फादर्स डे पर पापा के साथ कुछ खास वक्त बिताना चाहते हैं, तो ये फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं. पिता और बच्चों के रिश्ते को दिखाती ये कहानियां आपका दिन और भी यादगार बना देंगी.
21 जून को फादर्स डे है. फादर्स डे अपने पापा को स्पेशल फील कराने का सबसे अच्छा मौका होता है. अगर आप इस दिन उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, तो एक अच्छी फिल्म देखना बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जो पिता और बच्चों के रिश्ते को बेहद खूबसूरती से दिखाती हैं. इस फादर्स डे पापा के साथ बैठकर इन फिल्मों का मजा जरूर लें.
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Published at : 21 Jun 2026 08:32 AM (IST)
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