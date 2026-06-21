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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीFather's Day 2026: 'पिकू' से 'अंग्रेजी मीडियम' देखें पिता और बच्चों के रिश्तों पर बनीं ये शानदार फिल्मे, ओटीटी पर करें एंजॉय

Father's Day 2026: 'पिकू' से 'अंग्रेजी मीडियम' देखें पिता और बच्चों के रिश्तों पर बनीं ये शानदार फिल्मे, ओटीटी पर करें एंजॉय

Father's Day 2026: फादर्स डे पर पापा के साथ कुछ खास वक्त बिताना चाहते हैं, तो ये फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं. पिता और बच्चों के रिश्ते को दिखाती ये कहानियां आपका दिन और भी यादगार बना देंगी.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 21 Jun 2026 08:32 AM (IST)
Father's Day 2026: फादर्स डे पर पापा के साथ कुछ खास वक्त बिताना चाहते हैं, तो ये फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं. पिता और बच्चों के रिश्ते को दिखाती ये कहानियां आपका दिन और भी यादगार बना देंगी.

21 जून को फादर्स डे है. फादर्स डे अपने पापा को स्पेशल फील कराने का सबसे अच्छा मौका होता है. अगर आप इस दिन उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, तो एक अच्छी फिल्म देखना बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जो पिता और बच्चों के रिश्ते को बेहद खूबसूरती से दिखाती हैं. इस फादर्स डे पापा के साथ बैठकर इन फिल्मों का मजा जरूर लें.

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'पीकू' पिता और बेटी के रिश्ते को बेहद खूबसूरती और सादगी से दिखाने वाली फिल्म है. इसमें दीपिका पादुकोण अपनी बेटी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने पिता का पूरा ख्याल रखती नजर आती हैं. अमिताभ बच्चन ने उनके पिता का किरदार निभाया है, जबकि इरफान खान भी अहम भूमिका में दिखाई दिए थे. प्यार, नोकझोंक और इमोशनल पलों से भरी ये फिल्म फादर्स डे पर देखने के लिए एक शानदार चॉइस है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'पीकू' पिता और बेटी के रिश्ते को बेहद खूबसूरती और सादगी से दिखाने वाली फिल्म है. इसमें दीपिका पादुकोण अपनी बेटी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने पिता का पूरा ख्याल रखती नजर आती हैं. अमिताभ बच्चन ने उनके पिता का किरदार निभाया है, जबकि इरफान खान भी अहम भूमिका में दिखाई दिए थे. प्यार, नोकझोंक और इमोशनल पलों से भरी ये फिल्म फादर्स डे पर देखने के लिए एक शानदार चॉइस है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
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'जर्सी' में शाहिद कपूर एक ऐसे पिता के किरदार में नजर आए हैं, जो अपने बेटे की खुशी और सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी में एक बार फिर बड़ा कदम उठाता है. फिल्म में पिता और बेटे के बीच का भावुक रिश्ता दिल को छू जाता है. ये फिल्म जी5 पर देखी जा सकती है.
'जर्सी' में शाहिद कपूर एक ऐसे पिता के किरदार में नजर आए हैं, जो अपने बेटे की खुशी और सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी में एक बार फिर बड़ा कदम उठाता है. फिल्म में पिता और बेटे के बीच का भावुक रिश्ता दिल को छू जाता है. ये फिल्म जी5 पर देखी जा सकती है.
Published at : 21 Jun 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Piku Gunjan Saxena The Kargil Girl Drishyam Father's Day 2026

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