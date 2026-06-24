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राम कपूर से शिवांगी जोशी तक, कितने पढ़े-लिखें है लॉकअप 2 के ये तीन फाइनल कंटेस्टेंट्स
Lock Upp Season 2: 'लॉकअप सीजन 2' को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं. शो के तीन कंटेस्टेंट्स के नाम कन्फर्म हो चुके हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं ये पढ़ाई में कितने आगे हैं.
'लॉक अप सीजन 2' दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार है. इस बार शो को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करते नजर आएंगे. शो के तीन कंटेस्टेंट्स के नाम कन्फर्म हो चुके है, जिसमें शिवांगी जोशी, राम कपूर और पामेला सेरेना का नाम शामिल है. आइए जानते हैं ये सितारे कितने पढ़े-लिखे हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 01:22 AM (IST)
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