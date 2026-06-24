हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीराम कपूर से शिवांगी जोशी तक, कितने पढ़े-लिखें है लॉकअप 2 के ये तीन फाइनल कंटेस्टेंट्स

राम कपूर से शिवांगी जोशी तक, कितने पढ़े-लिखें है लॉकअप 2 के ये तीन फाइनल कंटेस्टेंट्स

Lock Upp Season 2: 'लॉकअप सीजन 2' को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं. शो के तीन कंटेस्टेंट्स के नाम कन्फर्म हो चुके हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं ये पढ़ाई में कितने आगे हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 24 Jun 2026 01:22 AM (IST)
Lock Upp Season 2: 'लॉकअप सीजन 2' को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं. शो के तीन कंटेस्टेंट्स के नाम कन्फर्म हो चुके हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं ये पढ़ाई में कितने आगे हैं.

'लॉक अप सीजन 2' दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार है. इस बार शो को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करते नजर आएंगे. शो के तीन कंटेस्टेंट्स के नाम कन्फर्म हो चुके है, जिसमें शिवांगी जोशी, राम कपूर और पामेला सेरेना का नाम शामिल है. आइए जानते हैं ये सितारे कितने पढ़े-लिखे हैं.

1/7
राम कपूर ने टीवी के पॉपुलर एक्टर हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से की. बाद में उन्होंने कोडाइकनाल इंटरनेशनल स्कूल (तमिलनाडु) में भी पढ़ाई की.
राम कपूर ने टीवी के पॉपुलर एक्टर हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से की. बाद में उन्होंने कोडाइकनाल इंटरनेशनल स्कूल (तमिलनाडु) में भी पढ़ाई की.
2/7
पढ़ाई के बाद राम कपूर अमेरिका के लॉस एंजेलेस गए. वहां, 'स्टानिस्लावस्की स्कूल ऑफ मेथड एक्टिंग' से एक्टिंग में पढ़ाई की.
पढ़ाई के बाद राम कपूर अमेरिका के लॉस एंजेलेस गए. वहां, 'स्टानिस्लावस्की स्कूल ऑफ मेथड एक्टिंग' से एक्टिंग में पढ़ाई की.
Published at : 24 Jun 2026 01:22 AM (IST)
Tags :
Ram Kapoor Shivangi Joshi Lock Upp Season 2

ओटीटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Cocktail 2 Box Office Day 5: मंगलवार को भी कॉकटेल 2 कर रही बंपर कलेक्शन, साढ़े 10 बजे तक कमाई 72 करोड़ के पार
कॉकेटल बॉक्स ऑफिस डे 5: मंगलवार को भी कॉकटेल 2 कर रही बंपर कलेक्शन, साढ़े 10 बजे तक कमाई 72 करोड़ के पार
मनोरंजन
हंसल मेहता के ऑफिस के बाहर दिखे रणवीर सिंह, मास्क लगाए चेहरा छुपाते दिखे, नई फिल्म की चर्चा!
हंसल मेहता के ऑफिस के बाहर दिखे रणवीर सिंह, मास्क लगाए चेहरा छुपाते दिखे, नई फिल्म की चर्चा!
मनोरंजन
'वेलकम टू द जंगल' प्रमोशन: अक्षरा सिंह के साथ बरेली पहुंचे अक्षय कुमार, दिशा पटानी के पिता से मिले खिलाड़ी कुमार
'वेलकम टू द जंगल' प्रमोशन: अक्षरा सिंह के साथ बरेली पहुंचे अक्षय कुमार, दिशा पटानी के पिता से मिले खिलाड़ी कुमार
मनोरंजन
Ghabadkund Box Office Day 4: 'राजा शिवाजी'-'देऊळ बंद 2' के बाद एक और मराठी फिल्म का गदर, 2026 की 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग बनने से बस इतना दूर
'राजा शिवाजी'-'देऊळ बंद 2' के बाद एक और मराठी फिल्म का गदर, 2026 की 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग बनने से बस इतना दूर
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एके जैन
एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
Opinion: लखनऊ आग की घटना ने जब सीएम योगी को अंदर तक झकझोर दिया, संवेदनशील नेतृत्व का मानवीय स्पर्श
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान, जानें US-ईरान शांति समझौते पर क्या हुई बात?
पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान, US-ईरान पीस डील पर क्या हुई बात?
गुजरात
गुजरात में AAP को बड़ा झटका, चैतर वसावा की विधायकी खत्म, खाली हुई सीट
गुजरात में AAP को बड़ा झटका, चैतर वसावा की विधायकी खत्म, खाली हुई सीट
इंडिया
बांग्लादेश में राम के अपमान भड़का भारत, कट्टरपंथियों को लेकर तारिक रहमान को दी ये कड़ी नसीहत
बांग्लादेश में राम के अपमान भड़का भारत, कट्टरपंथियों को लेकर तारिक रहमान को दी ये कड़ी नसीहत
आईपीएल 2026
KKR के नए कप्तान बनेंगे हार्दिक पांड्या, ट्रेड डील में MI को चाहिए ये 2 खिलाड़ी! जानें क्या है अपडेट
KKR के नए कप्तान बनेंगे हार्दिक पांड्या, ट्रेड डील में MI को चाहिए ये 2 खिलाड़ी!
बॉलीवुड
हंसल मेहता के ऑफिस के बाहर दिखे रणवीर सिंह, मास्क लगाए चेहरा छुपाते दिखे, नई फिल्म की चर्चा!
हंसल मेहता के ऑफिस के बाहर दिखे रणवीर सिंह, मास्क लगाए चेहरा छुपाते दिखे, नई फिल्म की चर्चा!
इंडिया
पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब, भारत के सभी 36 राफेल सुरक्षित! एयरफोर्स ने जारी किए टेंडर दस्तावेज
पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब, भारत के सभी 36 राफेल सुरक्षित! एयरफोर्स ने जारी किए टेंडर दस्तावेज
इंडिया
महाराष्ट्र पहुंचा मानसून! मुंबई-पुणे में हुई झमाझम बारिश, जानें देश के बाकी हिस्सों में कब बरसेंगे बदरा
महाराष्ट्र पहुंचा मानसून! मुंबई-पुणे में हुई झमाझम बारिश, जानें देश के बाकी हिस्सों में कब बरसेंगे बदरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow Fire News Live: लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने KGMU पहुंचे अखिलेश यादव, 15 लोगों की हुई थी मौत
Live: लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने KGMU पहुंचे अखिलेश यादव, 15 लोगों की हुई थी मौत
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget