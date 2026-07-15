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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीद रोशन्स' से 'द रोमांटिक्स' तक, नेटफ्लिक्स पर देखें ये शानदार डॉक्यूमेंट्रीज, एक बार शुरू की तो खत्म करके ही उठेंगे

द रोशन्स' से 'द रोमांटिक्स' तक, नेटफ्लिक्स पर देखें ये शानदार डॉक्यूमेंट्रीज, एक बार शुरू की तो खत्म करके ही उठेंगे

Netflix Documentaries: आज हम आपको नेटफ्लिक्स की 8 ऐसी शानदार डॉक्यूमेंट्री सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो बीच में छोड़ नहीं पाएंगे.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 Jul 2026 01:26 PM (IST)
Netflix Documentaries: आज हम आपको नेटफ्लिक्स की 8 ऐसी शानदार डॉक्यूमेंट्री सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो बीच में छोड़ नहीं पाएंगे.

अगर आपको डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है और पर्दे के पीछे की अनसुनी कहानियां जानने का शौक है, तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये डॉक्यूमेंट्रीज़ आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट, बिजनेस और स्पोर्ट्स तक, हर विषय पर बनी ये सीरीज आपको आखिर तक बांधे रखेंगी.

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अगर आप बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं, तो 'द रोशन्स' जरूर देखें. इस 4-एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री में रोशन परिवार की तीन पीढ़ियों का सफर दिखाया गया है. इसमें रोशन परिवार की सफलता, संघर्ष और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के बारे में बताया गया है.
अगर आप बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं, तो 'द रोशन्स' जरूर देखें. इस 4-एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री में रोशन परिवार की तीन पीढ़ियों का सफर दिखाया गया है. इसमें रोशन परिवार की सफलता, संघर्ष और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के बारे में बताया गया है.
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अगर आपको कपूर खानदान के बारे में जानना पसंद है, तो ये 'डाइनिंग विथ द कपूर' डॉक्यूमेंट्री आपके लिए है. इसमें रणबीर कपूर, करीना कपूर और करिश्मा कपूर समेत परिवार के कई सदस्य अपनी यादें, पारिवारिक किस्से और खाने-पीने की परंपराओं के बारे में बात करते नजर आते हैं.
अगर आपको कपूर खानदान के बारे में जानना पसंद है, तो ये 'डाइनिंग विथ द कपूर' डॉक्यूमेंट्री आपके लिए है. इसमें रणबीर कपूर, करीना कपूर और करिश्मा कपूर समेत परिवार के कई सदस्य अपनी यादें, पारिवारिक किस्से और खाने-पीने की परंपराओं के बारे में बात करते नजर आते हैं.
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डॉक्यूमेंट्री 'द रोमांटिक्स' मशहूर फिल्ममेकर यश चोपड़ा और यश राज फिल्म्स (YRF) की 50 साल की जर्नी को दिखाती है. इसमें यश चोपड़ा के फिल्मी सफर, रोमांटिक फिल्मों की विरासत और बॉलीवुड पर उनके प्रभाव को करीब से दिखाया गया है. इसके 4 पार्ट हैं.
डॉक्यूमेंट्री 'द रोमांटिक्स' मशहूर फिल्ममेकर यश चोपड़ा और यश राज फिल्म्स (YRF) की 50 साल की जर्नी को दिखाती है. इसमें यश चोपड़ा के फिल्मी सफर, रोमांटिक फिल्मों की विरासत और बॉलीवुड पर उनके प्रभाव को करीब से दिखाया गया है. इसके 4 पार्ट हैं.
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'बाहुबली: द टॉर्चबियरर' बताती है कि 'बाहुबली' जैसी फिल्म कैसे बनी और कैसे उसने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दिलाई. इसमें एस.एस. राजामौली और पूरी टीम के सफर के साथ फिल्म के पर्दे के पीछे की कई दिलचस्प बातें दिखाई गई हैं. ये 4-एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री सीरीज है.
'बाहुबली: द टॉर्चबियरर' बताती है कि 'बाहुबली' जैसी फिल्म कैसे बनी और कैसे उसने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दिलाई. इसमें एस.एस. राजामौली और पूरी टीम के सफर के साथ फिल्म के पर्दे के पीछे की कई दिलचस्प बातें दिखाई गई हैं. ये 4-एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री सीरीज है.
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स्पोर्ट्स और रेसिंग के शौकीनों के लिए ये बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री सीरीज है. इसमें फॉर्मूला 1 रेसिंग के पीछे की दुनिया, ड्राइवरों की मेहनत, और ट्रैक पर होने वाले रोमांचक मुकाबलों को दिखाया गया है.
स्पोर्ट्स और रेसिंग के शौकीनों के लिए ये बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री सीरीज है. इसमें फॉर्मूला 1 रेसिंग के पीछे की दुनिया, ड्राइवरों की मेहनत, और ट्रैक पर होने वाले रोमांचक मुकाबलों को दिखाया गया है.
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डॉक्यूमेंट्री 'द ग्रेटेस्ट राइवलरी: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान' भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी की कहानी दिखाती है. खासतौर पर 2004 के ऐतिहासिक पाकिस्तान दौरे, खिलाड़ियों के एक्सपीरियंस और दोनों देशों के बीच क्रिकेट के जुनून को इसमें दिखाया गया है.
डॉक्यूमेंट्री 'द ग्रेटेस्ट राइवलरी: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान' भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी की कहानी दिखाती है. खासतौर पर 2004 के ऐतिहासिक पाकिस्तान दौरे, खिलाड़ियों के एक्सपीरियंस और दोनों देशों के बीच क्रिकेट के जुनून को इसमें दिखाया गया है.
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'बैड बॉय बिलियनेयर्स: इंडिया' एक इंवेस्टिगेटेड डॉक्यूमेंट्री सीरीज है. ये भारत के कुछ चर्चित बिजनेसमैन की कहानी बताती है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की और फिर विवादों, घोटालों और कानूनी मामलों के चलते उनका साम्राज्य बिखर गया.
'बैड बॉय बिलियनेयर्स: इंडिया' एक इंवेस्टिगेटेड डॉक्यूमेंट्री सीरीज है. ये भारत के कुछ चर्चित बिजनेसमैन की कहानी बताती है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की और फिर विवादों, घोटालों और कानूनी मामलों के चलते उनका साम्राज्य बिखर गया.
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ये एक सच्ची घटना पर बेस्ड क्राइम डॉक्यूमेंट्री है. इसमें अमेरिका के फ्लोरिडा में हुई एक घटना की कहानी दिखाई गई है, जो पड़ोसियों के बीच विवाद से शुरू होकर एक गंभीर अपराध में बदल जाती है. ये डॉक्यूमेंट्री इंसानी रिश्तों और समाज की कई सच्चाइयों को सामने लाती है.
ये एक सच्ची घटना पर बेस्ड क्राइम डॉक्यूमेंट्री है. इसमें अमेरिका के फ्लोरिडा में हुई एक घटना की कहानी दिखाई गई है, जो पड़ोसियों के बीच विवाद से शुरू होकर एक गंभीर अपराध में बदल जाती है. ये डॉक्यूमेंट्री इंसानी रिश्तों और समाज की कई सच्चाइयों को सामने लाती है.
Published at : 15 Jul 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
The Romantics Dining With The Kapoors

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