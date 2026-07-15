अगर आप बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं, तो 'द रोशन्स' जरूर देखें. इस 4-एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री में रोशन परिवार की तीन पीढ़ियों का सफर दिखाया गया है. इसमें रोशन परिवार की सफलता, संघर्ष और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के बारे में बताया गया है.