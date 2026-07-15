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द रोशन्स' से 'द रोमांटिक्स' तक, नेटफ्लिक्स पर देखें ये शानदार डॉक्यूमेंट्रीज, एक बार शुरू की तो खत्म करके ही उठेंगे
Netflix Documentaries: आज हम आपको नेटफ्लिक्स की 8 ऐसी शानदार डॉक्यूमेंट्री सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो बीच में छोड़ नहीं पाएंगे.
अगर आपको डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है और पर्दे के पीछे की अनसुनी कहानियां जानने का शौक है, तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये डॉक्यूमेंट्रीज़ आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट, बिजनेस और स्पोर्ट्स तक, हर विषय पर बनी ये सीरीज आपको आखिर तक बांधे रखेंगी.
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Published at : 15 Jul 2026 01:26 PM (IST)
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