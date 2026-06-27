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इस वीकेंड नेटफ्लिक्स, जियो हॉट स्टार और प्राइम वीडियो पर देखें एक से एक धांसू फिल्में सीरीज, घर बैठे मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
ये वीकेंड ओटीटी लवर्स के लिए काफी खास होने वाला है. हाल ही में ओटीटी पर कई शोज, फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं, जो दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं.
इस वीकेंड ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का लगने वाला है. खास बात ये है कि इस बार रियलिटी शोज का दबदबा देखने को मिलेगा. रितेश देशमुख और फराह खान के होस्ट वाले 'लॉक अप सीजन 2' से लेकर कुणाल खेमू के नए शो 'अलायंस' तक दर्शकों के पास देखने के लिए कई शानदार ऑप्शन हैं. इतना ही नहीं, फैंस के पसंदीदा शोज 'ग्राम चिकित्सालय', 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' और 'द बेयर' भी नए सीजन के साथ लौट आए हैं. अगर आप भी इस वीकेंड कुछ नया देखना चाहते हैं तो लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है.
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Published at : 27 Jun 2026 02:38 PM (IST)
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इस वीकेंड नेटफ्लिक्स सहित तमाम प्लेटफॉर्म देखें एक से एक धांसू फिल्में सीरीज, मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
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