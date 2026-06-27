ग्राम चिकित्सालय का सीजन 2 अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है. ये एक कॉमेडी-ड्रामा सीरीज है. नए सीजन में डॉ. प्रभात की कहानी दिखाई जाएगी, जो गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर को फिर से शुरू करने की कोशिश जारी रखते हैं.