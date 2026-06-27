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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीइस वीकेंड नेटफ्लिक्स, जियो हॉट स्टार और प्राइम वीडियो पर देखें एक से एक धांसू फिल्में सीरीज, घर बैठे मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट

इस वीकेंड नेटफ्लिक्स, जियो हॉट स्टार और प्राइम वीडियो पर देखें एक से एक धांसू फिल्में सीरीज, घर बैठे मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट

ये वीकेंड ओटीटी लवर्स के लिए काफी खास होने वाला है. हाल ही में ओटीटी पर कई शोज, फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं, जो दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Jun 2026 02:38 PM (IST)
ये वीकेंड ओटीटी लवर्स के लिए काफी खास होने वाला है. हाल ही में ओटीटी पर कई शोज, फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं, जो दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं.

इस वीकेंड ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का लगने वाला है. खास बात ये है कि इस बार रियलिटी शोज का दबदबा देखने को मिलेगा. रितेश देशमुख और फराह खान के होस्ट वाले 'लॉक अप सीजन 2' से लेकर कुणाल खेमू के नए शो 'अलायंस' तक दर्शकों के पास देखने के लिए कई शानदार ऑप्शन हैं. इतना ही नहीं, फैंस के पसंदीदा शोज 'ग्राम चिकित्सालय', 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' और 'द बेयर' भी नए सीजन के साथ लौट आए हैं. अगर आप भी इस वीकेंड कुछ नया देखना चाहते हैं तो लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है.

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'लॉक अप' का नया सीजन 27 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है. इस सीजन को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करते नजर आएंगी. शो में 14 सेलिब्रिटीज कैद होंगे.
'लॉक अप' का नया सीजन 27 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है. इस सीजन को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करते नजर आएंगी. शो में 14 सेलिब्रिटीज कैद होंगे.
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ग्राम चिकित्सालय का सीजन 2 अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है. ये एक कॉमेडी-ड्रामा सीरीज है. नए सीजन में डॉ. प्रभात की कहानी दिखाई जाएगी, जो गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर को फिर से शुरू करने की कोशिश जारी रखते हैं.
ग्राम चिकित्सालय का सीजन 2 अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है. ये एक कॉमेडी-ड्रामा सीरीज है. नए सीजन में डॉ. प्रभात की कहानी दिखाई जाएगी, जो गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर को फिर से शुरू करने की कोशिश जारी रखते हैं.
Published at : 27 Jun 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Alliance Lock Up Season 2 Gram Chikitsalay 2

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