इस सीरीज का पहला सीजन 2019 में रिलीज हुआ था. इसकी कहानी दिल्ली के निर्भया कांड पर आधारित है. इस वेब सीरीज में शेफाली शाह ने अपने किरदार को इतने बेहतरीन तरीके से अदा किया कि सभी हैरान रह गए और इस सीरीज ने ही उन्हें वो मुकाम हासिल करवाया जिसको पाने के लिए शेफाली के बरसों से मेहनत की थी.