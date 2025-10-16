हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी

शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी

Shefali Shah Photos : फिल्मों में काम करने के बाद शेफाली शाह ने ओटीटी से अपने नाम का डंका बजाया. काम के साथ वो अपने फैशन को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. देखें 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी की तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 11:12 AM (IST)
Shefali Shah Photos : फिल्मों में काम करने के बाद शेफाली शाह ने ओटीटी से अपने नाम का डंका बजाया. काम के साथ वो अपने फैशन को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. देखें 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी की तस्वीरें.

'दिल्ली क्राइम' को लेकर शेफाली शाह इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. 52 की उम्र में भी एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और टैलेंट को लेकर चर्चाओं में घिरी रहती हैं. यहां देखिए उनके 10 दिलकश तस्वीरें जो आपका दिल चुरा ले जाएंगी.

1/10
1995 से अपने करियर की शुरुआत करते हुए आज शेफाली शाह ने अपना अलग मुकाम हासिल कर लिया. अब अपने काम के बल बूते पर उन्होंने अपनी ऐसी पहचान बनाई है कि आज एक्ट्रेस किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
1995 से अपने करियर की शुरुआत करते हुए आज शेफाली शाह ने अपना अलग मुकाम हासिल कर लिया. अब अपने काम के बल बूते पर उन्होंने अपनी ऐसी पहचान बनाई है कि आज एक्ट्रेस किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
2/10
52 की उम्र में भी हसीना अपनी ब्यूटी और फिटनेस को लेकर चर्चाओं में रहती हैं. अक्सर ही लोग उनकी खूबसूरती को दंग रह जाते हैं. इस उम्र में भी ऐसी ग्लोइंग स्किन और ऐसा फिटनेस देख वाकई हसीना के उम्र का पता लगा पाना काफी मुश्किल है.
52 की उम्र में भी हसीना अपनी ब्यूटी और फिटनेस को लेकर चर्चाओं में रहती हैं. अक्सर ही लोग उनकी खूबसूरती को दंग रह जाते हैं. इस उम्र में भी ऐसी ग्लोइंग स्किन और ऐसा फिटनेस देख वाकई हसीना के उम्र का पता लगा पाना काफी मुश्किल है.
3/10
फिल्मों और सीरीज के साथ–साथ शेफाली शाह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपने शानदार फैशन सेंस और स्टाइल से लोगों को इंप्रेस करती हैं. फैंस अदाकारा के इंडियन और वेस्टर्न दोनों लुक्स को ही काफी पसंद करते हैं और उनकी तस्वीरों पर भर–भर के लाइक्स और कमेंट्स करते हैं.
फिल्मों और सीरीज के साथ–साथ शेफाली शाह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपने शानदार फैशन सेंस और स्टाइल से लोगों को इंप्रेस करती हैं. फैंस अदाकारा के इंडियन और वेस्टर्न दोनों लुक्स को ही काफी पसंद करते हैं और उनकी तस्वीरों पर भर–भर के लाइक्स और कमेंट्स करते हैं.
4/10
52 की उम्र में एक्ट्रेस जिस ग्रेस और कॉन्फिडेंस से खुद को सभी तरह के आउटफिट्स के साथ कैरी करती हैं ये वाकई तारीफ के काबिल हैं. हर बार ही उन्होंने अपने अलग अंदाज से दर्शकों को कुछ स्पेशल ही सर्व किया है.
52 की उम्र में एक्ट्रेस जिस ग्रेस और कॉन्फिडेंस से खुद को सभी तरह के आउटफिट्स के साथ कैरी करती हैं ये वाकई तारीफ के काबिल हैं. हर बार ही उन्होंने अपने अलग अंदाज से दर्शकों को कुछ स्पेशल ही सर्व किया है.
5/10
अभिनेत्री के स्टाइल और फैशन को काफी पसंद किया जाता है. कई बार देखा गया है कि फैंस शेफाली के आउटफिट्स से इंस्पिरेशन लेकर उन्हें रीक्रिएट भी करते हैं. अदाकारा के इन ग्लैमरस तस्वीरों को बहुत पसंद किया जाता है और फोटोज शेयर करने के बाद मिनटों में ही वो वायरल हो जाते हैं.
अभिनेत्री के स्टाइल और फैशन को काफी पसंद किया जाता है. कई बार देखा गया है कि फैंस शेफाली के आउटफिट्स से इंस्पिरेशन लेकर उन्हें रीक्रिएट भी करते हैं. अदाकारा के इन ग्लैमरस तस्वीरों को बहुत पसंद किया जाता है और फोटोज शेयर करने के बाद मिनटों में ही वो वायरल हो जाते हैं.
6/10
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो शेफाली शाह ने अपने करियर की शुरुआत 1995 में फिल्म 'रंगीला' से की थी. इसके बाद उन्होंने 'कार्तिक कॉलिंग कार्तिक', 'कुछ लव जैसा', 'लक्ष्मी', 'मोहब्बतें', 'माय फादर' और दिल धड़कने दो जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया. लेकिन असली पहचान उन्हें ओटीटी से मिली.
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो शेफाली शाह ने अपने करियर की शुरुआत 1995 में फिल्म 'रंगीला' से की थी. इसके बाद उन्होंने 'कार्तिक कॉलिंग कार्तिक', 'कुछ लव जैसा', 'लक्ष्मी', 'मोहब्बतें', 'माय फादर' और दिल धड़कने दो जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया. लेकिन असली पहचान उन्हें ओटीटी से मिली.
7/10
हसीना ने भले कई फिल्मों में काम किया हो लेकिन ओटीटी ने उन्हें वो मुकाम दिलाया जिसकी वो हकदार हैं. 2019 में शेफाली शाह ने नेटफ्लिक्स की सीरीज 'दिल्ली क्राइम' में अपनी एक्टिंग का ऐसा जलवा बिखेरा कि वो लोगों के दिलों में बस गईं. सीरीज में उनके किरदार DCP वर्तिका चतुर्वेदी को बहुत पसंद किया गया था.
हसीना ने भले कई फिल्मों में काम किया हो लेकिन ओटीटी ने उन्हें वो मुकाम दिलाया जिसकी वो हकदार हैं. 2019 में शेफाली शाह ने नेटफ्लिक्स की सीरीज 'दिल्ली क्राइम' में अपनी एक्टिंग का ऐसा जलवा बिखेरा कि वो लोगों के दिलों में बस गईं. सीरीज में उनके किरदार DCP वर्तिका चतुर्वेदी को बहुत पसंद किया गया था.
8/10
इस सीरीज का पहला सीजन 2019 में रिलीज हुआ था. इसकी कहानी दिल्ली के निर्भया कांड पर आधारित है. इस वेब सीरीज में शेफाली शाह ने अपने किरदार को इतने बेहतरीन तरीके से अदा किया कि सभी हैरान रह गए और इस सीरीज ने ही उन्हें वो मुकाम हासिल करवाया जिसको पाने के लिए शेफाली के बरसों से मेहनत की थी.
इस सीरीज का पहला सीजन 2019 में रिलीज हुआ था. इसकी कहानी दिल्ली के निर्भया कांड पर आधारित है. इस वेब सीरीज में शेफाली शाह ने अपने किरदार को इतने बेहतरीन तरीके से अदा किया कि सभी हैरान रह गए और इस सीरीज ने ही उन्हें वो मुकाम हासिल करवाया जिसको पाने के लिए शेफाली के बरसों से मेहनत की थी.
9/10
इस सीरीज के जरिए उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद शेफाली शाह की इस क्राइम को बहुत पसंद किया गया और इससे एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी में भी काफी इजाफा हुआ. ओटीटी पर ह्यूमन, जलसा, थ्री ऑफ अस और डार्लिंग्स जैसी फिल्में करने के बाद अब वो ओटीटी की महंगी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं.
इस सीरीज के जरिए उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद शेफाली शाह की इस क्राइम को बहुत पसंद किया गया और इससे एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी में भी काफी इजाफा हुआ. ओटीटी पर ह्यूमन, जलसा, थ्री ऑफ अस और डार्लिंग्स जैसी फिल्में करने के बाद अब वो ओटीटी की महंगी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं.
10/10
आपको बता दें कि शेफाली शाह की हिट सीरीज दिल्ली क्राइम के तीसरे सीजन का भी आगाज हो चुका है. अपने पहले दो सक्सेसफुल सीजन्स के बाद मेकर्स ने नए सीजन के रिलीज डेट की घोषणा कर दी है. 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर से स्ट्रीम करने वाली है.
आपको बता दें कि शेफाली शाह की हिट सीरीज दिल्ली क्राइम के तीसरे सीजन का भी आगाज हो चुका है. अपने पहले दो सक्सेसफुल सीजन्स के बाद मेकर्स ने नए सीजन के रिलीज डेट की घोषणा कर दी है. 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर से स्ट्रीम करने वाली है.
Published at : 16 Oct 2025 11:06 PM (IST)
