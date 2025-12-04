पुतिन के प्लेन पर क्यों लिखा है россия शब्द, क्या होता है इसका मतलब? जानकर चौंक जाएंगे आप!

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत दौरे पर पहुंच गए हैं. वो जिस विमान से भारत पहुंचे हैं, उसकी चर्चा भी लोगों में है. रूस के राष्ट्रपति अगले 30 घंटे भारत में रहेंगे. उनके रहने तक यह विमान भी सुरक्षाकर्मियों की नजर में रहेगा. पूरे दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

पुतिन ने जिस विमान से पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया है, उसका नाम इल्यूशिन-96 (IL96) है. इस प्लेन पर रूसी भाषा में россия लिखा है. जब हमने इस शब्द की जानकारी जुटाई तो यह शब्द रूसी भाषा में लिखा हुआ है, जिसका मतलब रूस होता है. यह एक सिरिलिक (Cyrillic) लिपि में लिखा गया है.

सिरिलिक लिपि से जुड़े फैक्ट्स

यह लिपि एक लिखने की प्रणाली है. इस लिपि का उपयोग पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में कई तरह की भाषा को लिखने के लिए किया जाता है. इसमें रूसी, बुल्गेरिया, सर्बिया और यूक्रेन शामिल हैं. इसकी वर्णमाला ग्रीक है. इसको 9वीं शताब्दी में संत सिरिल और मेथोडियस के अनुयायियों ने विकसित किया था. करीबन 50 देशों में इस लिपि में भाषाओं को लिखा जाता है. इस लिपि को अज्बुका भी कहा जाता है.

इस साम्राज्य में हुई थी विकसित

यह लिपि 9वीं शताब्दी ईस्वी में प्रथम ब्लगेरियाई साम्राज्य में विकसित हुई थी. इसे स्लाव भाषाओं के लिए तैयार किया था. यह लिपि रूसी, बल्गेरियाई, सर्बियाई, यूक्रेनी, मैसेडोनियाई, उज्बेक, कजाख और मंगोलियाई कई भाषाओं के लिए उपयोग की जाती है.

24 मई को मनाया जाता है सिरिलिक वर्णमाला दिवस

इस भाषा की वर्णमाला अज्बुका कहा जाता है. 24 मई को सिरिलिक वर्णमाला दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिवस को बल्गेरियाई संस्कृति और शिक्षा को समर्पित माना जाता है. यह लिपि यूरोपीय संघ में आधिकारिक मान्यता प्राप्त लिपियों में शामिल है.