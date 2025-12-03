अहान पांडे ने लिखा- 'बॉर्डर 2 का काम पूरा हो गया है. आज सेट से बाहर निकलते हुए मुझे उम्मीद से ज्यादा भारी महसूस हो रहा है. इस फिल्म ने मुझे चुनौती दी और मुझे ऐसे पल दिए जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा.'