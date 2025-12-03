हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'बॉर्डर 2' की शूटिंग हुई पूरी, अहान शेट्टी ने सेट से शेयर की अनदेखी तस्वीरें, कहा- 'ये चैप्टर हमेशा मेरे साथ रहेगा'

'बॉर्डर 2' की शूटिंग हुई पूरी, अहान शेट्टी ने सेट से शेयर की अनदेखी तस्वीरें, कहा- 'ये चैप्टर हमेशा मेरे साथ रहेगा'

Border 2 Shooting Wrapped: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' की शूटिंग पूरी हो गई है. फिल्म के एक्टर अहान शेट्टी ने सेट से अनदेखी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं और एक खूबसूरत नोट भी लिखा है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 03 Dec 2025 11:14 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर अहान शेट्टी ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2' के सेट से अनसीन फोटोज शेयर की है. इनमें एक्टर फिल्म के बाकी स्टार्स के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. अहान ने पोस्ट में 'बॉर्डर 2' को एक फिल्म से कहीं बढ़कर बताया है.

अहान शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर 'बॉर्डर 2' के सेट से अपनी ढेर सारी फोटोज पोस्ट की हैं. एक फोटो में एक्टर अपनी वैनिटी वैन के बाहर खड़े दिख रहे हैं.
इस फोटो में अहान फिल्म के लीड एक्टर्स के साथ दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ को एक साथ कैमरे को पोज देते देखा जा सकता है.
अहान ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्हें वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ के साथ गपशप लगाते और मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं.
दूसरी फोटो में अहान सेना के जवान के लुक में दिखाई दे रहे हैं. इन फोटोज के साथ उन्होंने कैप्शन में लंबा नोट लिखा है.
अहान पांडे ने लिखा- 'बॉर्डर 2 का काम पूरा हो गया है. आज सेट से बाहर निकलते हुए मुझे उम्मीद से ज्यादा भारी महसूस हो रहा है. इस फिल्म ने मुझे चुनौती दी और मुझे ऐसे पल दिए जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा.'
एक्टर ने आगे लिखा- 'मैं अपने सशस्त्र बलों, उन अद्भुत कलाकारों के लिए, जिनके साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला और पूरी टीम के लिए, जो एक परिवार बन गए हैं, कृतज्ञता से भरा दिल लेकर विदा हो रहा हूं.
आखिर में अहान लिखते हैं- 'ये फिल्म मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म से कहीं बढ़कर है... इसमें सच्ची कहानियों, सच्चे साहस और उस देशभक्ति का भार है जो पर्दे से परे रहती है. शुक्रिया, बॉर्डर 2... ये चैप्टर हमेशा मेरे साथ रहेगा. जय हिंद.'
अहान की इस पोस्ट पर वरुण धवन ने रिएक्ट किया और लिखा- 'तुमसे जल्द मिलूंगा जवान.' वहीं सुनील शेट्टी ने हार्ट और इविल आई इमोजी शेयर किए हैं.
Published at : 03 Dec 2025 11:05 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

