एक्सप्लोरर
'बॉर्डर 2' की शूटिंग हुई पूरी, अहान शेट्टी ने सेट से शेयर की अनदेखी तस्वीरें, कहा- 'ये चैप्टर हमेशा मेरे साथ रहेगा'
Border 2 Shooting Wrapped: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' की शूटिंग पूरी हो गई है. फिल्म के एक्टर अहान शेट्टी ने सेट से अनदेखी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं और एक खूबसूरत नोट भी लिखा है.
बॉलीवुड एक्टर अहान शेट्टी ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2' के सेट से अनसीन फोटोज शेयर की है. इनमें एक्टर फिल्म के बाकी स्टार्स के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. अहान ने पोस्ट में 'बॉर्डर 2' को एक फिल्म से कहीं बढ़कर बताया है.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 03 Dec 2025 11:05 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
इन बॉलीवुड हस्तियों ने छोड़ा चिकन-मटन, लिस्ट में अमिताभ बच्चन से अनुष्का शर्मा तक का नाम शामिल
बॉलीवुड
9 Photos
ग्लैमर में बॉलीवुड की बड़ी हीरोइनों को छोड़ा पीछे, 10 फोटोज में देखें ‘निशानची’ का सिजलिंग अवतार
बॉलीवुड
7 Photos
शिमरी साड़ी में जॉर्जिया एंड्रियानी ने फ्लॉन्ट किया फिगर, कर्व्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
बॉलीवुड
7 Photos
ट्रेडिशनल लुक में इतराईं माहिका शर्मा, बॉयफ्रेंड हार्दिक पांड्या ने दिया ऐसा रिएक्शन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
यूपी पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस! प्रदेश अध्यक्ष को दिया गया फ्री हैंड, दिल्ली की बैठक में हुए बड़े फैसले
हरियाणा
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
क्रिकेट
रायपुर में भी मैदान में घुसा विराट कोहली का फैन, फिर सिक्योरिटी ने लिया एक्शन
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
इन बॉलीवुड हस्तियों ने छोड़ा चिकन-मटन, लिस्ट में अमिताभ बच्चन से अनुष्का शर्मा तक का नाम शामिल
एबीपी लाइव
Opinion