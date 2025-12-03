आंखों में काजल लगाकर इतराईं अवनीत कौर,10 लेटेस्ट तस्वीरों में देखें ग्लैमरस अवतार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआंखों में काजल लगाकर इतराईं अवनीत कौर,10 लेटेस्ट तस्वीरों में देखें ग्लैमरस अवतार

Avneet Kaur Photos: एक्ट्रेस अवनीत कौर अपनी अदाओं से फैंस को अपना कायल कर लेती हैं. एक्ट्रेस वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, हर लुक में ग्लैमरस नजर आती हैं. फैंस उनकी कर्वी फिगर पर दिल हार बैठते हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 03 Dec 2025 08:27 PM (IST)
बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. यहां एक्ट्रेस आय दिन अपनी स्टनिंग फोटोज पोस्ट करती नजर आती हैं. यहां हम आपको अवनीत की लेटेस्ट खूबसूरत और ग्लैमरस फोटोज दिखा रहे हैं.

अवनीत कौर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर ट्रेडिशनल लुक में अपनी फोटोज शेयर की हैं. गोल्डन कलर के गाउन के साथ दुपट्टा कैरी किए वो किसी राजकुमारी से कम नहीं दिख रही हैं.
एक्ट्रेस ने इस आउटफिट के साथ पर्ल चोकर पहना है. वहीं उनकी आंखों में लगा काजल हर किसी का ध्यान खींचने के लिए काफी है.
इससे पहले अवनीत ने ट्रांसपेरेंट बॉडीकॉन में अपनी फोटोज पोस्ट की थीं. स्मोकी आईज और स्ट्रेट हेयरस्टाइल के साथ एक्ट्रेस कहर बरपा रही थीं.
इस मिरर सेल्फी में एक्ट्रेस अपना कैजुअल लुक फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. पिंक फुल स्लीव्स क्रॉप टॉप को उन्होंने ब्लू डेनिम के साथ स्टाइल किया है.
ब्लैक कलर की इस बैकलेस ड्रेस में अवनीक बेहद स्टनिंग लग रही हैं. उनका मेकअप और हेयर स्टाइल उनके लुक को परफेक्टली बैलेंस कर रहा है.
ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट टॉप एक्ट्रेस पर सूट कर रहा है. इस फोटो में अवनीत अपने एब्स फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.
ब्राउन कॉर्सेट में अवनीत काफी कंफर्टेबल और कूल दिख रही हैं. फोटो में एक्ट्रेस कैंडिड पोज करती नजर आ रही हैं.
पिंक कलर के सूट के साथ एक्ट्रेस ने पर्पल दुपट्टा स्टाइल किया है. अपने लुक को उन्होंने मैचिंग ईयररिंग्स के साथ पूरा किया है.
ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस में अवनीक बहुत सिंपल और प्यारी दिख रही हैं. इस दौरान उन्होंने अपना मेकअप सटल रखा है और हाथ में ब्रेसलेट पहनकर लुक फाइनल किया है.
इस अनारकली सूट में अवनीत काफी खूबसूरत दिख रही हैं. मैचिंग हील्स और ओपन हेयरस्टाइल उनके लुक को पूरा कर रहे हैं.
Published at : 03 Dec 2025 08:18 PM (IST)
Avneet Kaur Avneet Kaur Photos Avneet Kaur Beautiful Photos

