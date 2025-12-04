आपके खाते में अभी तक नहीं आए लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस

Lado Lakshmi Yojana: केंद्र सरकार के साथ देश के कई राज्य लगातार महिलाओं के लिए अलग-अलग योजनाएं चला रहे हैं. जिससे आर्थिक मदद सीधे उनके हाथ तक पहुंचे और उनकी अपनी जरूरतें आसानी से पूरी हो सकें. इन्हीं योजनाओं में हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना तेजी से चर्चा में है. बुधवार यानी 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसकी दूसरी किस्त जारी की और लगभग 7 लाख महिलाओं के खाते में 2100 रुपये ट्रांसफर किए.

सरकार की ओर से लाखों महिलाओं के खातों में किस्त के पैसे पहुचाएं गए हैं. वहीं लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा. इन महिलाओं को किस्त में देरी की वजह समझ नहीं आ रही है, लेकिन अगर आपकी किस्त भी आपके खाते में नहीं आई है. तो आप इस तरह स्टेटस चेक कर सकती हैं. जान लीजिए तरीका.

पैसा आया या नहीं तो ऐसे चेक करें स्टेटस

हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना में अपनी किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए महिलाओं को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है. स्टेटस चेक करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की आधिकारिक मोबाइल ऐप खोलें और Track Application सेक्शन में जाएं. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें.इशके बाद आपको पता चल जाएगा कि दूसरी किस्त आपके खाते में पहुंची है या अभी पेंडिंग है.

कई बार भुगतान इसलिए अटकता है क्योंकि KYC अधूरी होती है या लाइव फोटो अपलोड नहीं हुई होती. अगर ऐप पर Pending या Incomplete जैसा स्टेटस दिखे. तो समझ लें कि किसी डॉक्यूमेंट या वेरिफिकेशन में रुकावट है. जानकारी पूरी होते ही आपका स्टेटस अपडेट हो जाता है.

पैसा नहीं आया तो क्या करें

अगर आपके खाते में अभी भी पैसा नहीं आया है, तो सबसे पहले ऐप में जाकर अपना ई-KYC पूरा करें. लाइव फोटो लेकर अपलोड करें और सुनिश्चित करें कि आधार सही तरह से लिंक है. जरूरी दस्तावेज पूरे होते ही वेरिफिकेशन आमतौर पर 24 से 48 घंटे में पूरा हो जाता है और पैसा अगली सूची में ट्रांसफर हो जाता है.

कई मामलों में बैंक डिटेल, नाम या IFSC में गलती होने पर भी भुगतान रुक जाता है. जिसे Edit Profile सेक्शन में जाकर ठीक किया जा सकता है. आपको बता दें कि अब सरकार ने किस्त भेजने के तरीके में बदलाव किया है अब राशि हर महीने नहीं आएगी. बल्कि हर तीसरे महीने 6300 रुपये की किस्त जारी होगी.

