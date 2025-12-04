विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 ODI वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम में बने रहना चाहिए या नहीं? इस विषय पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं. टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने कोहली और रोहित की टीम में जगह पर सवाल खड़े करने वाले लोगों पर सीधा तंज कस दिया है. शास्त्री का कहना है कि विराट और रोहित जैसे कद के खिलाड़ियों के साथ पंगे लेना सही नहीं है.

प्रभात खबर के अनुसार रवि शास्त्री ने कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा ODI क्रिकेट के दिग्गज प्लेयर हैं. आपको इस कद के खिलाड़ियों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए."

किसकी वजह से उठ रहे सवाल?

रवि शास्त्री से जब पूछा गया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य पर उठ रहे सवालों की वजह कौन है. इस पर उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, "कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं. मैं इतना ही कहना चाहता हूं. अगर ये दोनों टिके रहे, सब चीजें सही तरीके से करते रहे, तो फिर जो भी उनसे पंगे ले रहा है, वो बहुत जल्द यहां से गायब हो जाएंगे."

उन्होंने आगे कहा, "ऐसे प्लेयर्स के साथ मस्ती मत करो यार. करने वाले कर रहे हैं. अगर उनका दिमाग ठीक हो गया ना, और सही बटन दबा दिया, तो सब आजू बाजू निकल जाएंगे."

इसी बीच खबरें सामने आई हैं कि मैनेजमेंट चाहता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय घरेलू क्रिकेट में भी खेलें. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार विराट और रोहित ने विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए हामी भर दी है.

शानदार फॉर्म में विराट-रोहित

विराट कोहली और रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. एक तरफ विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज के दोनों मैचों में शतक लगा चुके हैं. पहले मैच में उन्होंने 135 रन और दूसरे मैच में 102 रनों की पारी खेली थी. वहीं रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में अर्धशतक और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शतक लगाकर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें:

टेस्ट में टी20 वाली धाकड़ बैटिंग, रूट-आर्चर ने कंगारुओं को रुलाया, स्टार्क की मेहनत बेकार