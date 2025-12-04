हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटROKO से पंगे मत लेना वरना..., रवि शास्त्री ने रोहित-विराट के ODI फ्यूचर पर जो कहा, आपको जरूर जानना चाहिए

ROKO से पंगे मत लेना वरना..., रवि शास्त्री ने रोहित-विराट के ODI फ्यूचर पर जो कहा, आपको जरूर जानना चाहिए

Ravi Shastri on Virat Kohli ODI Future: विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 ODI वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम में बने रहना चाहिए या नहीं? इस सवाल पर रवि शास्त्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 Dec 2025 07:39 PM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 ODI वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम में बने रहना चाहिए या नहीं? इस विषय पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं. टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने कोहली और रोहित की टीम में जगह पर सवाल खड़े करने वाले लोगों पर सीधा तंज कस दिया है. शास्त्री का कहना है कि विराट और रोहित जैसे कद के खिलाड़ियों के साथ पंगे लेना सही नहीं है.

प्रभात खबर के अनुसार रवि शास्त्री ने कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा ODI क्रिकेट के दिग्गज प्लेयर हैं. आपको इस कद के खिलाड़ियों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए."

किसकी वजह से उठ रहे सवाल?

रवि शास्त्री से जब पूछा गया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य पर उठ रहे सवालों की वजह कौन है. इस पर उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, "कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं. मैं इतना ही कहना चाहता हूं. अगर ये दोनों टिके रहे, सब चीजें सही तरीके से करते रहे, तो फिर जो भी उनसे पंगे ले रहा है, वो बहुत जल्द यहां से गायब हो जाएंगे."

उन्होंने आगे कहा, "ऐसे प्लेयर्स के साथ मस्ती मत करो यार. करने वाले कर रहे हैं. अगर उनका दिमाग ठीक हो गया ना, और सही बटन दबा दिया, तो सब आजू बाजू निकल जाएंगे."

इसी बीच खबरें सामने आई हैं कि मैनेजमेंट चाहता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय घरेलू क्रिकेट में भी खेलें. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार विराट और रोहित ने विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए हामी भर दी है.

शानदार फॉर्म में विराट-रोहित

विराट कोहली और रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. एक तरफ विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज के दोनों मैचों में शतक लगा चुके हैं. पहले मैच में उन्होंने 135 रन और दूसरे मैच में 102 रनों की पारी खेली थी. वहीं रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में अर्धशतक और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शतक लगाकर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें:

टेस्ट में टी20 वाली धाकड़ बैटिंग, रूट-आर्चर ने कंगारुओं को रुलाया, स्टार्क की मेहनत बेकार

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 04 Dec 2025 07:39 PM (IST)
Tags :
Ravi Shastri VIRAT KOHLI Rohit SHarma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 7: 'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
Advertisement

वीडियोज

Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, शानदार Acting Family Entertainer & More
Indian Middle Class Debt Trap: बढ़ते Loan और घटती Savings की असल कहानी | Paisa Live
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: Delhi में पुतिन की यात्रा से पहले रुस हाऊस में फोटों प्रदर्शन | abp #shorts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 7: 'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन के 100 शतक, जो रूट और विराट-रोहित किस नंबर पर; देखें टॉप-10 लिस्ट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन के 100 शतक, जो रूट और विराट-रोहित किस नंबर पर; देखें टॉप-10 लिस्ट
शिक्षा
उच्च शिक्षा के बदलते चेहरे की बड़ी रिपोर्ट! अब देश के कॉलेजों में 60% से ज्यादा छात्र SC/ST/OBC वर्ग से, सामान्य वर्ग पिछड़ गया
उच्च शिक्षा के बदलते चेहरे की बड़ी रिपोर्ट! अब देश के कॉलेजों में 60% से ज्यादा छात्र SC/ST/OBC वर्ग से, सामान्य वर्ग पिछड़ गया
हेल्थ
Health Tips After 40: 40 साल हो गई उम्र तो तुरंत बंद कर दें ये 5 काम, वरना तबीयत हो जाएगी खराब
40 साल हो गई उम्र तो तुरंत बंद कर दें ये 5 काम, वरना तबीयत हो जाएगी खराब
ट्रेंडिंग
तंदूर बन गया छपरी... पैंट में आग लगाकर बन रहा हीरो, रोस्ट हो गया पिछवाड़ा; वीडियो वायरल
तंदूर बन गया छपरी... पैंट में आग लगाकर बन रहा हीरो, रोस्ट हो गया पिछवाड़ा; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget