इन बॉलीवुड हस्तियों ने छोड़ा चिकन-मटन, लिस्ट में अमिताभ बच्चन से अनुष्का शर्मा तक का नाम शामिल

बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने भी वेजिटेरियन की लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है. एक समय एक्ट्रेस हार्ड कोर नॉन वेज लवर हुआ करती थीं लेकिन बाद में उन्होंने योगा और मेडिटेशन में अपना फोकस शिफ्ट करते हुए नॉन वेज को भी गुडबाय कह दिया .