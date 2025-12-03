हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इन बॉलीवुड हस्तियों ने छोड़ा चिकन-मटन, लिस्ट में अमिताभ बच्चन से अनुष्का शर्मा तक का नाम शामिल

इन बॉलीवुड हस्तियों ने छोड़ा चिकन-मटन, लिस्ट में अमिताभ बच्चन से अनुष्का शर्मा तक का नाम शामिल

Celebrities Who Became Vegetarian: बॉलीवुड सेलेब्स अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में घिरे रहते हैं. कई स्टार्स अपनी डाइट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. कई सेलेब्स नॉन वेज छोड़कर वेजेटेरियन बने हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 10:52 PM (IST)
Celebrities Who Became Vegetarian: बॉलीवुड सेलेब्स अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में घिरे रहते हैं. कई स्टार्स अपनी डाइट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. कई सेलेब्स नॉन वेज छोड़कर वेजेटेरियन बने हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सेलीब्रिटीज अक्सर ही अपनी फिटनेस और लाइफस्टाइल को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं. लेकिन कई सेलेब्स ऐसे हैं जिन्होंने नॉन वेज छोड़कर पूरी तरह से वेजिटेरियन डाइट अपनाई है.

अमिताभ बच्चन 82 की उम्र में भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं. उन्होंने नॉन वेज छोड़ने का फैसला अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए किया है. पहले वो नॉन वेज फूड काफी कंज्यूम करते थे लेकिन अब उन्होंने अपना डाइट प्लान बदल लिया है.
अमिताभ बच्चन 82 की उम्र में भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं. उन्होंने नॉन वेज छोड़ने का फैसला अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए किया है. पहले वो नॉन वेज फूड काफी कंज्यूम करते थे लेकिन अब उन्होंने अपना डाइट प्लान बदल लिया है.
लिस्ट में अगले नंबर पर अनुष्का शर्मा का नाम शुमार हैं. 2015 में PETA के प्रमोशंस के दौरान उन्होंने अपने इस फैसले का जिक्र किया था. एक्ट्रेस का मानना है कि नॉन वेज छोड़ने के बाद उनमें पहले से ज्यादा एनर्जी है.
लिस्ट में अगले नंबर पर अनुष्का शर्मा का नाम शुमार हैं. 2015 में PETA के प्रमोशंस के दौरान उन्होंने अपने इस फैसले का जिक्र किया था. एक्ट्रेस का मानना है कि नॉन वेज छोड़ने के बाद उनमें पहले से ज्यादा एनर्जी है.
बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर भी वेजिटेरियन बन चुकी हैं. अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नॉन वेज खाने से ज्यादा उनका मानना है कि वेजेटेरियन बनने से सेहत को ज्यादा फायदा मिलता है.
बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर भी वेजिटेरियन बन चुकी हैं. अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नॉन वेज खाने से ज्यादा उनका मानना है कि वेजेटेरियन बनने से सेहत को ज्यादा फायदा मिलता है.
बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने भी वेजिटेरियन की लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है. एक समय एक्ट्रेस हार्ड कोर नॉन वेज लवर हुआ करती थीं लेकिन बाद में उन्होंने योगा और मेडिटेशन में अपना फोकस शिफ्ट करते हुए नॉन वेज को भी गुडबाय कह दिया .
बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने भी वेजिटेरियन की लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है. एक समय एक्ट्रेस हार्ड कोर नॉन वेज लवर हुआ करती थीं लेकिन बाद में उन्होंने योगा और मेडिटेशन में अपना फोकस शिफ्ट करते हुए नॉन वेज को भी गुडबाय कह दिया .
जॉन अब्राहम भी फिल्मों के अलावा फिटनेस को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं. अभिनेता एनिमल राइट्स के सपोर्ट में बात करते हैं और इस मुद्दे पर काम भी करते हैं. बता दें, एक्टर अपने फिटनेस का श्रेय पूरी तरह से वेजिटेरियन फूड को देते हैं.
जॉन अब्राहम भी फिल्मों के अलावा फिटनेस को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं. अभिनेता एनिमल राइट्स के सपोर्ट में बात करते हैं और इस मुद्दे पर काम भी करते हैं. बता दें, एक्टर अपने फिटनेस का श्रेय पूरी तरह से वेजिटेरियन फूड को देते हैं.
शाहिद कपूर भी नॉन वेज से दूर रहते हैं. कोई सालों तक वो भी नॉन वेज खाते थे लेकिन अब अभिनेता प्योर वेजिटेरियन बन चुके हैं और इसी तरह से अपनी लाइफस्टाइल बरकार रखना चाहते हैं.
शाहिद कपूर भी नॉन वेज से दूर रहते हैं. कोई सालों तक वो भी नॉन वेज खाते थे लेकिन अब अभिनेता प्योर वेजिटेरियन बन चुके हैं और इसी तरह से अपनी लाइफस्टाइल बरकार रखना चाहते हैं.
विद्या बालन भी काफी समय से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सुर्खियों में थीं. एक्ट्रेस भी प्योर वेजिटेरियन हैं और उनका मानना है कि इसी लाइफस्टाइल से उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ में काफी बदलाव आया है.
विद्या बालन भी काफी समय से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सुर्खियों में थीं. एक्ट्रेस भी प्योर वेजिटेरियन हैं और उनका मानना है कि इसी लाइफस्टाइल से उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ में काफी बदलाव आया है.
आलिया भट्ट भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं. 2020 में नॉन वेज छोड़ उन्होंने वेजेटेरियन बनने का फैसला लिया. इसके बाद वो कई बार जिक्र कर चुकी हैं कि उनके हेल्थ और स्किन में काफी बदलाव भी आया है.
आलिया भट्ट भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं. 2020 में नॉन वेज छोड़ उन्होंने वेजेटेरियन बनने का फैसला लिया. इसके बाद वो कई बार जिक्र कर चुकी हैं कि उनके हेल्थ और स्किन में काफी बदलाव भी आया है.
सोनम कपूर भी नॉन वेज छोड़ काफी हेल्थी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हैं. सालों पहले उन्होंने वेजेटेरियन डाइट का हाथ थाम लिया था. यहां तक कि एक्ट्रेस दूध समेत बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स से भी दूर रहती हैं.
सोनम कपूर भी नॉन वेज छोड़ काफी हेल्थी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हैं. सालों पहले उन्होंने वेजेटेरियन डाइट का हाथ थाम लिया था. यहां तक कि एक्ट्रेस दूध समेत बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स से भी दूर रहती हैं.
लिस्ट में आखिर में मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का नाम दर्ज है. अभिनेता ने अपने 50वें जन्मदिन पर वेजेटेरियन बनने का फैसला लिया. नॉन वेज खाने के साइड इफेक्ट के बारे में जानकर एक्टर ने इससे दूरी बना ली.
लिस्ट में आखिर में मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का नाम दर्ज है. अभिनेता ने अपने 50वें जन्मदिन पर वेजेटेरियन बनने का फैसला लिया. नॉन वेज खाने के साइड इफेक्ट के बारे में जानकर एक्टर ने इससे दूरी बना ली.
Published at : 03 Dec 2025 10:51 PM (IST)
