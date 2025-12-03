हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडग्लैमर में बॉलीवुड की बड़ी हीरोइनों को छोड़ा पीछे, 10 फोटोज में देखें ‘निशानची’ का सिजलिंग अवतार

ग्लैमर में बॉलीवुड की बड़ी हीरोइनों को छोड़ा पीछे, 10 फोटोज में देखें ‘निशानची’ का सिजलिंग अवतार

Monika Panwar turns 32: ‘जामताड़ा– सबका नंबर आएगा’ वेब सीरीज से दर्शकों पर छा जाने वाली मोनिका पंवार का आज जन्मदिन है. उनके जन्मदिन के अवसर पर देखें उनका ग्लैमरस अवतार

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 09:00 PM (IST)
Monika Panwar turns 32: ‘जामताड़ा– सबका नंबर आएगा’ वेब सीरीज से दर्शकों पर छा जाने वाली मोनिका पंवार का आज जन्मदिन है. उनके जन्मदिन के अवसर पर देखें उनका ग्लैमरस अवतार

अनुराग कश्यप की 'निशानची' फिल्म से दर्शकों पर छा जाने वाली मोनिका पंवार (Monika Panwar) 32 साल हो गई हैं. 4 दिसंबर को उनका जन्मदिन है. उनके जन्म के इस खास मौके पर चलिए उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें.

1/9
मोनिका पंवार उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से संबंध रखती हैं. फिल्मी परिवार से नहीं होने के बाद भी मोनिका पंवार ने अपने सपनों के लिए कभी हार नहीं मानी.
मोनिका पंवार उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से संबंध रखती हैं. फिल्मी परिवार से नहीं होने के बाद भी मोनिका पंवार ने अपने सपनों के लिए कभी हार नहीं मानी.
2/9
मोनिका पंवार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके माता-पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनें. उनका कहना था कि उनका एक्टिंग में जाना घरवालों को पसंद नहीं था.
मोनिका पंवार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके माता-पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनें. उनका कहना था कि उनका एक्टिंग में जाना घरवालों को पसंद नहीं था.
3/9
बाद में जब मोनिका को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन मिला, तब जाकर उनके माता-पिता ने बेटी पर भरोसा किया और उसका पूरा साथ दिया.
बाद में जब मोनिका को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन मिला, तब जाकर उनके माता-पिता ने बेटी पर भरोसा किया और उसका पूरा साथ दिया.
4/9
आज मोनिका पंवार फिल्मी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. वह अपने हुनर से लगातार साबित कर रही हैं कि सपने सच होते हैं अगर उसे ईमानदारी के साथ देखा जाए तो.
आज मोनिका पंवार फिल्मी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. वह अपने हुनर से लगातार साबित कर रही हैं कि सपने सच होते हैं अगर उसे ईमानदारी के साथ देखा जाए तो.
5/9
आपको याद दिला दें कि मोनिका पंवार ‘जामताड़ा– सबका नंबर आएगा’ वेब सीरीज से सुर्खियों में आई थी.
आपको याद दिला दें कि मोनिका पंवार ‘जामताड़ा– सबका नंबर आएगा’ वेब सीरीज से सुर्खियों में आई थी.
6/9
‘जामताड़ा– सबका नंबर आएगा’ के बाद उन्होंने 'खौफ' ‘दुकान’,'मस्त में रहने का' और 'चूना' जैसी वेब सीरीज में देखा गया.
‘जामताड़ा– सबका नंबर आएगा’ के बाद उन्होंने 'खौफ' ‘दुकान’,'मस्त में रहने का' और 'चूना' जैसी वेब सीरीज में देखा गया.
7/9
वेब सीरीज के अलावा मोनिका ने बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं. 'सुपर 30' में मोनिका को काफी पसंद किया गया था.
वेब सीरीज के अलावा मोनिका ने बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं. 'सुपर 30' में मोनिका को काफी पसंद किया गया था.
8/9
मोनिका पंवार हाल ही में फिल्म निशानची में ऐश्वर्य की मां का रोल निभा कर हर किसी हैरान कर दिया था. फिल्म में उनका डरावना लुक देख कर हर कोई दंग रह गया था.
मोनिका पंवार हाल ही में फिल्म निशानची में ऐश्वर्य की मां का रोल निभा कर हर किसी हैरान कर दिया था. फिल्म में उनका डरावना लुक देख कर हर कोई दंग रह गया था.
9/9
हालांकि मोनिका पर्दे से इतर अपनी रियल लाइफ में काफी खूबसूरत हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अक्सर वह इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज और वीडियो शेयर दर्शकों का दिल जीत लेती हैं.
हालांकि मोनिका पर्दे से इतर अपनी रियल लाइफ में काफी खूबसूरत हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अक्सर वह इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज और वीडियो शेयर दर्शकों का दिल जीत लेती हैं.
Published at : 03 Dec 2025 09:00 PM (IST)
Tags :
Entertainment News Monika Panwar Nishaanchi

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे डीके शिवकुमार, क्या हाईकमान से फिर होगी मीटिंग, खुद दिया जवाब
अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे डीके शिवकुमार, क्या हाईकमान से फिर होगी मीटिंग, खुद दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
क्रिकेट
KL Rahul Record: डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चुनाव करीब..Yogi सरकार को याद आए घुसपैठिए? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
मौलाना मदनी को जिहाद पसंद है !
'जिहाद' वाला पाठ फैलाएंगे फसाद?
कोयला खदान पर छिड़ा संग्राम, ग्रामीण ने पुलिस को खदेड़ा!
Bollywood News: बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें | KFH

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे डीके शिवकुमार, क्या हाईकमान से फिर होगी मीटिंग, खुद दिया जवाब
अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे डीके शिवकुमार, क्या हाईकमान से फिर होगी मीटिंग, खुद दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
क्रिकेट
KL Rahul Record: डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
हेल्थ
Blood Formation Process: इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
जनरल नॉलेज
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget