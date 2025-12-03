एक्सप्लोरर
ग्लैमर में बॉलीवुड की बड़ी हीरोइनों को छोड़ा पीछे, 10 फोटोज में देखें ‘निशानची’ का सिजलिंग अवतार
Monika Panwar turns 32: ‘जामताड़ा– सबका नंबर आएगा’ वेब सीरीज से दर्शकों पर छा जाने वाली मोनिका पंवार का आज जन्मदिन है. उनके जन्मदिन के अवसर पर देखें उनका ग्लैमरस अवतार
अनुराग कश्यप की 'निशानची' फिल्म से दर्शकों पर छा जाने वाली मोनिका पंवार (Monika Panwar) 32 साल हो गई हैं. 4 दिसंबर को उनका जन्मदिन है. उनके जन्म के इस खास मौके पर चलिए उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 03 Dec 2025 09:00 PM (IST)
