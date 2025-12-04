हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का स्टाइलिश अवतार, वेस्टर्न ड्रेस पहने तस्वीरें वायरल

महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का स्टाइलिश अवतार, वेस्टर्न ड्रेस पहने तस्वीरें वायरल

Mahakumbh Girl Monalisa Photos: महाकुंभ मेले से वायरल हुई मोनालिसा भोसले की किस्मत बदल गई है. मोनालिसा अब एक्ट्रेस बनने की तैयारी में हैं और इससे पहले वो अपना स्टाइलिश अवतार फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 04 Dec 2025 05:21 PM (IST)
Mahakumbh Girl Monalisa Photos: महाकुंभ मेले से वायरल हुई मोनालिसा भोसले की किस्मत बदल गई है. मोनालिसा अब एक्ट्रेस बनने की तैयारी में हैं और इससे पहले वो अपना स्टाइलिश अवतार फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.

महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा बहुत जल्द बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं. इससे पहले वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. यहां वो अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.

1/6
मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें वो अपना स्टाइलिश लुक फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें वो अपना स्टाइलिश लुक फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
2/6
फोटोज में मोनालिसा व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप पहने दिखाई दे रही हैं. इसके साथ उन्होंने मैचिंग श्रग कैरी किया है.
फोटोज में मोनालिसा व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप पहने दिखाई दे रही हैं. इसके साथ उन्होंने मैचिंग श्रग कैरी किया है.
3/6
कानों में झुमके, गले में पेंडेंट और आंखों पर काला चश्मा लगाए एक्ट्रेस काफी स्टनिंग लग रही हैं. वहीं खुले बाल उनके लुक को एन्हैंस कर रहे हैं.
कानों में झुमके, गले में पेंडेंट और आंखों पर काला चश्मा लगाए एक्ट्रेस काफी स्टनिंग लग रही हैं. वहीं खुले बाल उनके लुक को एन्हैंस कर रहे हैं.
4/6
अब फैंस मोनालिसा की इन तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स करके उनकी तारीफ कर रहे हैं.
अब फैंस मोनालिसा की इन तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स करके उनकी तारीफ कर रहे हैं.
5/6
एक फोटो में मोनालिसा अपने कुछ लोगों के साथ पोज देती दिख रही हैं. फोटोज में वो बहुत खुश नजर आ रही हैं.
एक फोटो में मोनालिसा अपने कुछ लोगों के साथ पोज देती दिख रही हैं. फोटोज में वो बहुत खुश नजर आ रही हैं.
6/6
इससे पहले मोनालिसा ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें देखने को मिला था कि उनके पिता ने उन्हें आईफोन 17 प्रो मैक्स गिफ्ट किया है.
इससे पहले मोनालिसा ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें देखने को मिला था कि उनके पिता ने उन्हें आईफोन 17 प्रो मैक्स गिफ्ट किया है.
Published at : 04 Dec 2025 05:07 PM (IST)
