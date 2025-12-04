एक्सप्लोरर
कपिल शर्मा की तीन बीवियों में से कौन है सबसे ज्यादा ग्लैमरस, आश्रम की बबीता ने को पार कर दी थीं सारी हदें
किस किस को प्यार करूं2 में इस बार तीन नई और बेहद ग्लैमरस एक्ट्रेसेस नज़र आएंगी. तीनों का स्टाइल, उनकी लाइफ और फैशन सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में रहता है.
किस किस को प्यार करूं 2 की लीड्स आयशा खान पारुल गुलाटी और त्रिधा चौधरी अपनी ग्लैम लाइफ फैशन और फोटोशूट्स से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.फैंस इनकी लुक्स के दीवाने हैं
Published at : 04 Dec 2025 03:19 PM (IST)
