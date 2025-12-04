कपिल शर्मा की तीन बीवियों में से कौन है सबसे ज्यादा ग्लैमरस, आश्रम की बबीता ने को पार कर दी थीं सारी हदें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकपिल शर्मा की तीन बीवियों में से कौन है सबसे ज्यादा ग्लैमरस, आश्रम की बबीता ने को पार कर दी थीं सारी हदें

किस किस को प्यार करूं2 में इस बार तीन नई और बेहद ग्लैमरस एक्ट्रेसेस नज़र आएंगी. तीनों का स्टाइल, उनकी लाइफ और फैशन सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में रहता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Dec 2025 03:19 PM (IST)
किस किस को प्यार करूं 2 की लीड्स आयशा खान पारुल गुलाटी और त्रिधा चौधरी अपनी ग्लैम लाइफ फैशन और फोटोशूट्स से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.फैंस इनकी लुक्स के दीवाने हैं

1/9
पारुल गुलाटी टीवी और ओटीटी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं. लेकिन पारुल इससे भी ज्यादा सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस लाइफ के लिए जानी जाती हैं.
2/9
ट्रैवल, हाई-फैशन शूट्स और लग्जरी वेकेशंस पारुल की लाइफ हर वक्त ग्लैमर से भरी रहती है. चाहे रेड कार्पेट लुक्स हो या स्टाइलिश आउटफिट्स उनकी जिंदगी हमेशा स्पॉटलाइट में रहती है.
3/9
पारुल गुलाटी ग्लैमरस एक्ट्रेस होने के साथ ही साथ मशहूर एंटरप्रेन्योर भी है. वे अपने ब्रांड निश हेयर के लिए भी जानी जाती हैं. पारुल गुलाटी की लाइफ ग्लैमरस और बिज़नेस का परफेक्ट मिक्स हैं.
4/9
अगर बोल्डनेस को डिफाइन करना हो, तो बिना सोचे त्रिधा चौधरी के नाम से किया जा सकता है. त्रिधा चौधरी एक्टिंग के साथ-साथ अपने बोल्डनेस के लिए भी जानी जाती है.
5/9
त्रिधा चौधरी अक्सर अपने फैंस के बीच ग्लैमर और बोल्ड लुक के कारण सुर्खियों में रहती हैं. उन्हें वेब सीरीज आश्रम में बॉबी देओल के साथ ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज़ में देखा गया था.
6/9
आश्रम के बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई और लोगों को उनका ग्लैमरस अंदाज़ बहुत पसंद आने लगा.
7/9
आयशा खान हमेशा अपने कर्वी फिगर और स्टाइलिश लुक के लिए जानी जाती हैं. लोगों ने उनका ग्लैमरस अंदाज बिग बॉस 17 में भी देखा था.
8/9
बिग बॉस 17 में न केवल आयशा खान का ग्लैमरस लुक,बल्कि उनके बोल्ड डांस मूव्स भी खूब वायरल हुए थे,जिसने फैंस और ऑडियंस का ध्यान पूरी तरह खींचा.
9/9
आयशा खान अभी कपिल शर्मा के साथ 'किस किस को प्यार करूं 2' में नजर आने वाली हैं. वे सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें लगातार शेयर करती रहती हैं.
Published at : 04 Dec 2025 03:19 PM (IST)
Tridha Choudhary Parul Gulati Ayesha Khan

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
