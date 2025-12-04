Putin Food Habits: खाने में यह डिश सबसे ज्यादा पसंद करते हैं पुतिन, जानें इसे कैसे किया जाता है तैयार?
Russian Cabbage Meat Pie: रूसी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आ रहे हैं. इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनका फेवरेट फूड कौन सा है और इसको कैसे बनाया जाता है.
Vladimir Putin Favourite Food: दुनिया के ताकतवर नेताओं में शुमार व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं. वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में कम ही बोलते हैं. लेकिन जब बात खाने की आती है, तो उनकी पसंद उन यादों से जुड़ जाती है, जो उन्हें अपने बचपन और अपनी मां की रसोई तक ले जाती हैं. पुतिन की प्लेट पर सबसे खास जगह रूसी कैबेज-मीट पाई की होती है, वही डिश जो उनकी मां रविवार और त्योहारों पर अपने हाथों से बनाती थीं. पुतिन कई बार बता चुके हैं कि बचपन में उनकी मां जो पत्ता गोभी, मांस और चावल से भरी हुई पाई बनाती थीं, उसका स्वाद आज भी उनकी यादों में जिंदा है. भले ही आज उनके भोजन पर सख्त सुरक्षा और प्रोटोकॉल लागू रहता है, लेकिन जहां भी वे जाते हैं, मेज़बान देश अक्सर इस होम-कुक्ड फ्लेवर को दोबारा परोसने की कोशिश करते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनका फेवरेट डिश कौन सा है और उसको कैसे तैयार किया जाता है, इसमें कौन-कौन सी चीजें शामिल होती हैं.
क्या है पुतिन की फेवरेट डिश?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुतिन को सबसे ज्यादा पसंद है, रूसी स्टाइल कैबेज एंड मीट पाई यह एक पारंपरिक, सिंपल और भरपेट फ्लेवर वाली डिश होती है, जो रूस के ज्यादातर घरों में खास मौकों पर बनती है.
पुतिन की फेवरेट डिश कैसे तैयार की जाती है?
सामग्री-
- बारीक कटी पत्ता गोभी
- उबला या हल्का पका हुआ कीमा (बीफ, लैम्ब, चिकन)
- उबला हुआ चावल
- प्याज
- बटर
- नमक, काली मिर्च
- आटा (पाई के लिए)
- अंडा (टॉप ब्रशिंग के लिए)
बनाने का आसान तरीका
फिलिंग तैयार करें- पैन में बटर गर्म करें और प्याज हल्का सुनहरा करें. अब इसमें पत्ता गोभी डालें और थोड़ा नरम होने तक पकाएं. इसी में कीमा, नमक, काली मिर्च और चावल मिलाएं. फिलिंग को थोड़ा सूखा और सुगंधित बनाएं.
पाई डो बेलें- आटे की दो चादरें बेलें एक बेस के लिए, एक ऊपर ढकने के लिए. बेस पर फिलिंग फैलाएं और ऊपर दूसरी चादर रख दें. किनारों को दबाकर सील करें. ऊपर से थोड़ा अंडा ब्रश करें ताकि बेकिंग में अच्छा रंग आए. गर्मागर्म सर्व करें, यही है पुतिन की पसंदीदा होम-स्टाइल कम्फर्ट डिश.
पुतिन और क्या-क्या पसंद करते हैं खाने में?
- ब्रेकफास्ट- दलिया , टेवोरोग, शहद
- वर्कआउट के बाद- स्टेक और क्वेल एग्स
- फिश- सैल्मन, स्टर्जन
- रूसी डिशेज- बोरश्च, श्ची (कैबेज सूप), पेलमेनी
- सलाद- टमाटर और लेट्यूस वाले हल्के सलाद
- डेजर्ट- पिस्ता आइसक्रीम
- ड्रिंक- ग्रीन टी अल्कोहल बहुत कम
इसे भी पढ़ें- Winter Food: सर्दियों में घर पर बनाकर रख लीजिए इस चीज का लड्डू, सर्दियों के लिए है पावर हाउस
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL