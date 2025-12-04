हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सारा अर्जुन की 10 तस्वीरें, खूबसूरत इतनी की छोटी ऐश्वर्या बुलाते हैं लोग

सारा अर्जुन की 10 तस्वीरें, खूबसूरत इतनी की छोटी ऐश्वर्या बुलाते हैं लोग

रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं.इस फिल्म में एक्टर के संग उनसे 20 साल छोटी सारा अर्जुन रोमांस करते हुए नजर आने वाली हैं. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस के बारे में...

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Dec 2025 02:24 PM (IST)
रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं.इस फिल्म में एक्टर के संग उनसे 20 साल छोटी सारा अर्जुन रोमांस करते हुए नजर आने वाली हैं. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस के बारे में...

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Dec 2025 02:24 PM (IST)

रणवीर सिंह संग धुरंधर में रोमांस करने वाली सारा खान बेहत ही खूबसूरत हैं. 20 साल की सारा ने अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीत लिया है.

1/10
सारा अर्जुन ने अपने करियर की शुरुआत टीवी के विज्ञापन से की थी. महज 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला टीवी एड किया था.
सारा अर्जुन ने अपने करियर की शुरुआत टीवी के विज्ञापन से की थी. महज 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला टीवी एड किया था.
2/10
तब से लेकर आज तक सारा ने 100 से ज्यादा एड में काम कर चुकी हैं.वहीं, 6 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा था.
तब से लेकर आज तक सारा ने 100 से ज्यादा एड में काम कर चुकी हैं.वहीं, 6 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा था.
3/10
सारा अर्जुन को देवा थिरुमगल में नीला के रोल में देखा गया था. इसके बाद उन्होंने तमिल सुपरस्टार विक्रम के साथ भी काम किया है.
सारा अर्जुन को देवा थिरुमगल में नीला के रोल में देखा गया था. इसके बाद उन्होंने तमिल सुपरस्टार विक्रम के साथ भी काम किया है.
4/10
इसके अलावा सारा को एक थी डायन, सैवम, सांड की आंख और पोन्नियिन सेलवन जैसी फिल्मों में भी देखा जा चुका है.
इसके अलावा सारा को एक थी डायन, सैवम, सांड की आंख और पोन्नियिन सेलवन जैसी फिल्मों में भी देखा जा चुका है.
5/10
लेकिन लीड एक्ट्रेस के तौर पर वो धुरंधर से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं.बता दें, सारा अर्जुन जाने-माने एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं.
लेकिन लीड एक्ट्रेस के तौर पर वो धुरंधर से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं.बता दें, सारा अर्जुन जाने-माने एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं.
6/10
राज ने साउथ और बॉलीवुड सिनेमा में काम किया है. राज ने साल 2002 में अजय देवगन संग फिल्म कंपनी में छोटा रोल प्ले किया था.
राज ने साउथ और बॉलीवुड सिनेमा में काम किया है. राज ने साल 2002 में अजय देवगन संग फिल्म कंपनी में छोटा रोल प्ले किया था.
7/10
इसके बाद साल सारा के पिता राज को 2004 में उन्हें ब्लैक फ्राइडे में भी देखा गया था. इसके अलावा राज डी, कालो, थांडवम, सत्यग्रह, श्री, थलाइवा, ट्रैफिक, डियर कोमरेड जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं.
इसके बाद साल सारा के पिता राज को 2004 में उन्हें ब्लैक फ्राइडे में भी देखा गया था. इसके अलावा राज डी, कालो, थांडवम, सत्यग्रह, श्री, थलाइवा, ट्रैफिक, डियर कोमरेड जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं.
8/10
सारा के पिता राज ने अक्षय संग राउडी राठौड़, शाहरुख संद रईस, आमिर खान संग सीक्रेट सुपरस्टार में भी काम किया है.
सारा के पिता राज ने अक्षय संग राउडी राठौड़, शाहरुख संद रईस, आमिर खान संग सीक्रेट सुपरस्टार में भी काम किया है.
9/10
सारा के पिता राज ने बेशक किसी फिल्म में लीड रोल न किया हो, लेकिन उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया है. वहीं, अब उनकी बेटी सारा इंडस्ट्री में धमाल मचाने को तैयार हैं.
सारा के पिता राज ने बेशक किसी फिल्म में लीड रोल न किया हो, लेकिन उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया है. वहीं, अब उनकी बेटी सारा इंडस्ट्री में धमाल मचाने को तैयार हैं.
10/10
सारा बेशक रणवीर सिंह से उम्र में 20 साल छोटी हैं, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद कियाजा रहा है.
सारा बेशक रणवीर सिंह से उम्र में 20 साल छोटी हैं, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद कियाजा रहा है.

Published at : 04 Dec 2025 02:24 PM (IST)
Published at : 04 Dec 2025 02:24 PM (IST)
Ranveer SIngh Dhurandhar Sara Arjunn

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Embed widget