सारा अर्जुन की 10 तस्वीरें, खूबसूरत इतनी की छोटी ऐश्वर्या बुलाते हैं लोग
रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं.इस फिल्म में एक्टर के संग उनसे 20 साल छोटी सारा अर्जुन रोमांस करते हुए नजर आने वाली हैं. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस के बारे में...
रणवीर सिंह संग धुरंधर में रोमांस करने वाली सारा खान बेहत ही खूबसूरत हैं. 20 साल की सारा ने अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीत लिया है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 04 Dec 2025 02:24 PM (IST)
Tags :Ranveer SIngh Dhurandhar Sara Arjunn
