हिंदी न्यूज़शिक्षामेट्रो में निकली बड़ी भर्ती, इस डेट से कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन; चेक कर लें पूरी डिटेल्स

मेट्रो में निकली बड़ी भर्ती, इस डेट से कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन; चेक कर लें पूरी डिटेल्स

कोलकाता मेट्रो ने चार तकनीकी ट्रेडों में 128 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जाएगी. जिनके लिए जल्द आवेदन शुरू होंगे और अंतिम तारीख 22 जनवरी 2026 रहेगी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 04 Dec 2025 06:54 PM (IST)
Preferred Sources

कोलकाता मेट्रो रेलवे ने नए वर्ष की शुरुआत से पहले ही युवाओं के लिए बड़ी भर्ती की घोषणा की है। संगठन ने विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में 128 एक्ट अप्रेंटिस पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए 10वीं पास और आईटीआई योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 22 जनवरी 2026 तक चलेगी। अगर आप रेलवे सेक्टर में करियर बनाने का सपना रखते हैं तो यह मौका आपके लिए खास है

कुल कितने पदों पर होगी भर्ती 

अधिसूचना के तहत चार तकनीकी ट्रेडों में कुल 128 एक्ट अप्रेंटिस पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं इनमें फिटर के 82 पद, इलेक्ट्रीशियन के 28 पद, इंजीनियर के 9 पद और वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक) के 9 पद शामिल हैं आवेदन की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 22 जनवरी 2026 तक चलेगी इच्छुक उम्मीदवार तय अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदन से संबंधित सभी निर्देशों और स्टेप्स को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ताकि फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती न हो.

योग्यता 

उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है और इसमें कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए इसके साथ ही चयनित ट्रेड से संबंधित आईटीआई प्रमाणपत्र भी आवश्यक है आयु सीमा की गणना 22 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी जिसमें न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष तय की गई है निर्धारित आयु सीमा से अधिक या कम आयु वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकेंगे साथ ही, आरक्षण श्रेणियों को नियमों के अनुसार आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा.

ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट आधारित होगी प्रत्येक ट्रेड और श्रेणी के अनुसार अलग-अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी यदि दो उम्मीदवारों के बराबर नंबर आते हैं, तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी वहीं, अगर उम्र भी समान पाई जाती है तो जिस उम्मीदवार ने मैट्रिक पहले पास किया है, उसे सूची में ऊपरी स्थान दिया जाएगा मेरिट सूची के आधार पर उम्मीदवारों को 1:50 के अनुपात में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा दस्तावेजों की जांच और चिकित्सकीय फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा.


इतना देना होगा आवेदन शुल्क?

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों से 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवारों को शुल्क में पूरी छूट दी गई है आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन मोड में ही जमा किया जाएगा.

अप्लाई कैसे करें?

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले कोलकाता मेट्रो रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2: यदि आप नए यूज़र हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करें.
स्टेप 3: अपनी व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी सावधानी से भरें.
स्टेप 4: अब सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, जैसे– मार्कशीट, आईटीआई प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो.
स्टेप 5: इसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें.
स्टेप 6: अब उम्मीदवार ट्रेड और प्रशिक्षण केंद्र का चयन करें.
स्टेप 7: अंत में आवेदन फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 04 Dec 2025 06:54 PM (IST)
Education JObs Kolkata Metro Recruitment 2025
