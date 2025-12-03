एक्सप्लोरर
बहन की हल्दी में जमकर नाचे कार्तिक आर्यन, येलो कुर्ते में लगे हैंडसम हंक
Kartik Aaryan Sister's Haldi Ceremony: कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. एक्टर ने अपनी बहन की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं.
कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. दरअसल उनकी बहन की शादी होने वाली है और एक्टर अभी अपने होमटाउन में शादी के फंक्शन अटेंड करने में बिजी हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 03 Dec 2025 11:29 PM (IST)
