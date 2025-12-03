हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बहन की हल्दी में जमकर नाचे कार्तिक आर्यन, येलो कुर्ते में लगे हैंडसम हंक

बहन की हल्दी में जमकर नाचे कार्तिक आर्यन, येलो कुर्ते में लगे हैंडसम हंक

Kartik Aaryan Sister's Haldi Ceremony: कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. एक्टर ने अपनी बहन की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 11:31 PM (IST)
Kartik Aaryan Sister's Haldi Ceremony: कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. एक्टर ने अपनी बहन की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं.

कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. दरअसल उनकी बहन की शादी होने वाली है और एक्टर अभी अपने होमटाउन में शादी के फंक्शन अटेंड करने में बिजी हैं.

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर कार्तिक आर्यन अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में हैं. दरअसल एक्टर की बहन कृतिका तिवारी जल्द शादी करने वाली हैं और इसी वजह से पूरा तिवारी परिवार टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है.
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर कार्तिक आर्यन अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में हैं. दरअसल एक्टर की बहन कृतिका तिवारी जल्द शादी करने वाली हैं और इसी वजह से पूरा तिवारी परिवार टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है.
एक्टर भी लगातार अपनी बहन की शादी की अनसीन तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. फैंस भी उनके इस फैमिली मूमेंट का हिस्सा बन काफी खुश हैं. अब हाल ही में कार्तिक आर्यन ने अपनी बहन की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर करके सबका ध्यान खींच लिया है.
एक्टर भी लगातार अपनी बहन की शादी की अनसीन तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. फैंस भी उनके इस फैमिली मूमेंट का हिस्सा बन काफी खुश हैं. अब हाल ही में कार्तिक आर्यन ने अपनी बहन की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर करके सबका ध्यान खींच लिया है.
कृतिका की हल्दी सेरेमनी की इन वायरल फोटोज में भाई कार्तिक आर्यन उनपर खूब प्यार बरसा रहे हैं. भाई–बहन की ये जोड़ी हमेशा ही अपने चुलबुले अंदाज को लेकर फैंस के बीच बनी रहती हैं और नेटीजंस भी इस प्यारी सी जोड़ी की बलाएं लेते हैं.
कृतिका की हल्दी सेरेमनी की इन वायरल फोटोज में भाई कार्तिक आर्यन उनपर खूब प्यार बरसा रहे हैं. भाई–बहन की ये जोड़ी हमेशा ही अपने चुलबुले अंदाज को लेकर फैंस के बीच बनी रहती हैं और नेटीजंस भी इस प्यारी सी जोड़ी की बलाएं लेते हैं.
एक्टर ने जो फोटोज शेयर की है उनमें देखा जा सकता है कि कृतिका की शादी में पूरा तिवारी परिवार काफी एंजॉय कर रहा है. कार्तिक आर्यन की मम्मी माला तिवारी भी इस मौके पर बेहद खूबसूरत लग रही हैं. येलो लहंगे में दुल्हन की मां काफी प्यारी लग रही हैं.
एक्टर ने जो फोटोज शेयर की है उनमें देखा जा सकता है कि कृतिका की शादी में पूरा तिवारी परिवार काफी एंजॉय कर रहा है. कार्तिक आर्यन की मम्मी माला तिवारी भी इस मौके पर बेहद खूबसूरत लग रही हैं. येलो लहंगे में दुल्हन की मां काफी प्यारी लग रही हैं.
वहीं कार्तिक आर्यन भी अपनी बहन की शादी में खूब एंजॉय करते दिख रहे हैं. इस पिक्चर में देखा जा सकता है हल्दी सेरेमनी में उन्होंने अपनी बहन के लिए स्पेशल डांस परफॉर्म किया. इससे पहले भी 'कजरा रे' पर झूमते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था.
वहीं कार्तिक आर्यन भी अपनी बहन की शादी में खूब एंजॉय करते दिख रहे हैं. इस पिक्चर में देखा जा सकता है हल्दी सेरेमनी में उन्होंने अपनी बहन के लिए स्पेशल डांस परफॉर्म किया. इससे पहले भी 'कजरा रे' पर झूमते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था.
कार्तिक आर्यन की बहन की शादी उनके होमटाउन ग्वालियर में हो रही है. पूरा परिवार साथ में धमाल मस्ती करते हुए दिख रहा है. हल्दी सेरेमनी की फोटोज शेयर करते हुए कार्तिक आर्यन ने अपने जीजा जी की भी झलक दिखाई है. इसमें कृतिका के हसबैंड उनके लिए परफार्म करते नजर आ रहे हैं.
कार्तिक आर्यन की बहन की शादी उनके होमटाउन ग्वालियर में हो रही है. पूरा परिवार साथ में धमाल मस्ती करते हुए दिख रहा है. हल्दी सेरेमनी की फोटोज शेयर करते हुए कार्तिक आर्यन ने अपने जीजा जी की भी झलक दिखाई है. इसमें कृतिका के हसबैंड उनके लिए परफार्म करते नजर आ रहे हैं.
वहीं बॉलीवुड के हैंडसम हंक कार्तिक आर्यन के आउटफिट की बात करें तो उन्होंने इस मौके पर येलो कलर का कुर्ता और वाइट पजामा कैरी किया है. सनग्लास लगाते हुए उन्होंने अपना लुक पूरा किया जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहे हैं. वर्कफ्रंट पर गौर करें तो एक्टर की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को रिलीज होगी.
वहीं बॉलीवुड के हैंडसम हंक कार्तिक आर्यन के आउटफिट की बात करें तो उन्होंने इस मौके पर येलो कलर का कुर्ता और वाइट पजामा कैरी किया है. सनग्लास लगाते हुए उन्होंने अपना लुक पूरा किया जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहे हैं. वर्कफ्रंट पर गौर करें तो एक्टर की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को रिलीज होगी.
Published at : 03 Dec 2025 11:29 PM (IST)
