बहन की हल्दी में जमकर नाचे कार्तिक आर्यन, येलो कुर्ते में लगे हैंडसम हंक

वहीं बॉलीवुड के हैंडसम हंक कार्तिक आर्यन के आउटफिट की बात करें तो उन्होंने इस मौके पर येलो कलर का कुर्ता और वाइट पजामा कैरी किया है. सनग्लास लगाते हुए उन्होंने अपना लुक पूरा किया जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहे हैं. वर्कफ्रंट पर गौर करें तो एक्टर की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को रिलीज होगी.