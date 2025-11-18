हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धुरंधर' में दिखी सुपरस्टार की बेटी, रणवीर और संजय दत्त से ज्यादा इसकी चर्चा? आपने नोटिस किया?

'धुरंधर' में दिखी सुपरस्टार की बेटी, रणवीर और संजय दत्त से ज्यादा इसकी चर्चा? आपने नोटिस किया?

Who Is Sara Arjun: फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर रिलीज के बाद सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म की हीरोइन की हो रही हैं. तो चलिए जानते हैं ये 20 साल की हसीना कौन हैं...

By : सखी चौधरी  | Updated at : 18 Nov 2025 05:33 PM (IST)
Who Is Sara Arjun: फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर रिलीज के बाद सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म की हीरोइन की हो रही हैं. तो चलिए जानते हैं ये 20 साल की हसीना कौन हैं...

रणवीर सिंह की मल्‍टीस्‍टारर एक्‍शन फिल्‍म 'धुरंधर' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. जिसमें रणवीर, संजय और आर माधवन जैसे स्टार्स ज्यादा लाइमलाइट फिल्म की हीरोइन बटोर रही हैं. इनका नाम सारा अर्जुन हैं. जो महज 20 साल की हैं और रणवीर सिंह के साथ फिल्म में इश्क लड़ाती हुई दिखाई दी. आज हम आपको इन्हीं के करियर से रूबरू करवाएंगे. जानिए ये कौन हैं और कैसे फिल्मों में आई.

सारा अर्जुन का जन्म मुंबई में साल 2005 में हुआ था. सारा साउथ इंडियन एक्‍टर राज अर्जुन की बेटी हैं. ऐसे में उन्होंने सिर्फ एक साल की उम्र में ही एक ऐड के लिए कैमरा फेस कर लिया था.
फिर साला ने साल 2011 में हिंदी फिल्‍म '404' और उसी साल तमिल फिल्म 'देइवा थिरुमगल' से एक्‍ट‍िंग की दुनिया में कदम रखा.
इसके बाद उन्हें इमराश हाशमी के साथ 'एक थी डायन', सलमान खान के साथ 'जय हो', ऐश्‍वर्या राय की फिल्म 'जज्‍बा’ और 'द सॉन्‍ग ऑफ स्‍कॉर्पियन्‍स', 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’ के अलावा 'अजीब दास्‍तान्‍स' में देखा गया.
लेकिन सारा को असली पहचान साल 2022 में मणिरत्नम की दो पार्ट में बनी फिल्म 'पोन्नियिन सेल्‍वन' से मिली. जिसमें सारा ने नंदिनी का रोल निभाया था. ये रोल ऐश्वर्या राय की यंग एज का था.
बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा कि सारा अर्जुन सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कत्‍थक और हिप-हॉप जैसे डांस में माहिर हैं. एक्ट्रेस ने इनकी ट्रेनिंग ली है.
सारा डांस के अलावा जिमनास्‍ट‍िक, कराटे और मिक्‍स्‍ड मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ले चुकी हैं. उन्हें फुटबॉल और कबड्डी खेलना भी पसंद हैं.
बता करें रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की फिल्म ‘धुरंधर’ की तो ये अगले महीने यानि 5 दिसंबर को पर्दे पर दस्तक देने जा रही है.
Published at : 18 Nov 2025 05:33 PM (IST)
