'धुरंधर' में दिखी सुपरस्टार की बेटी, रणवीर और संजय दत्त से ज्यादा इसकी चर्चा? आपने नोटिस किया?
Who Is Sara Arjun: फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर रिलीज के बाद सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म की हीरोइन की हो रही हैं. तो चलिए जानते हैं ये 20 साल की हसीना कौन हैं...
रणवीर सिंह की मल्टीस्टारर एक्शन फिल्म 'धुरंधर' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. जिसमें रणवीर, संजय और आर माधवन जैसे स्टार्स ज्यादा लाइमलाइट फिल्म की हीरोइन बटोर रही हैं. इनका नाम सारा अर्जुन हैं. जो महज 20 साल की हैं और रणवीर सिंह के साथ फिल्म में इश्क लड़ाती हुई दिखाई दी. आज हम आपको इन्हीं के करियर से रूबरू करवाएंगे. जानिए ये कौन हैं और कैसे फिल्मों में आई.
Published at : 18 Nov 2025 05:33 PM (IST)
