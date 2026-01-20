हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजस्कैमर्स के पास कैसे पहुंचता है आपका नंबर? जानें 'डिजिटल अरेस्ट' और साइबर फ्रॉड के पीछे का सच

स्कैमर्स के पास कैसे पहुंचता है आपका नंबर? जानें 'डिजिटल अरेस्ट' और साइबर फ्रॉड के पीछे का सच

एक अनजान कॉल, सरकारी अफसर की आवाज और गिरफ्तारी की धमकी- यहीं से शुरू होता है डिजिटल अरेस्ट का खेल. इस जाल में फंसकर लोग अपनी जमा-पूंजी गंवा बैठते हैं. आइए जानें कि उनके पास आपका नंबर कहां से आता है.

By : निधि पाल | Updated at : 20 Jan 2026 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

सोचिए, आप घर पर बैठे हैं और अचानक फोन आता है. सामने वाला खुद को पुलिस, CBI या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताता है. वह कहता है कि आपके नाम से अवैध पार्सल पकड़ा गया है या आपके आधार से जुड़ा कोई गंभीर अपराध सामने आया है. घबराहट में आप कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आपको ‘डिजिटल अरेस्ट’ की धमकी मिलती है. ऐसे में सवाल उठता है, स्कैमर्स को आपका नंबर और निजी जानकारी आखिर मिली कहां से? इस आर्टिकल में यही जानते हैं. 

ऑनलाइन ठगी क्यों तेजी से बढ़ रही है?

देश में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कभी सेक्सटॉर्शन, कभी वर्क फ्रॉम होम के नाम पर धोखा, तो कभी फर्जी निवेश स्कीम, अब स्कैमर्स के तरीके पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं. वे सिर्फ कॉल नहीं करते, बल्कि आपके बारे में पूरी तैयारी के साथ बात करते हैं. उन्हें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर और कई बार आधार या बैंक से जुड़ी जानकारी तक पता होती है. यही वजह है कि लोग उनकी बातों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं.

स्कैमर्स के पास आपका डेटा कहां से आता है?

अक्सर लोगों के मन में यही सवाल होता है कि एक आम आदमी की इतनी जानकारी स्कैमर्स तक पहुंचती कैसे है? इसके पीछे कई रास्ते हैं, जिनसे आपकी निजी जानकारी धीरे-धीरे उनके हाथ लग जाती है. 

डेटा लीक: सबसे बड़ी वजह

डेटा लीक आज साइबर फ्रॉड की सबसे बड़ी वजह बन चुका है. कई बार किसी ऐप, वेबसाइट या कंपनी के सर्वर से यूजर्स का डेटा लीक हो जाता है. यह डेटा डार्क वेब पर बेचा जाता है, जहां स्कैमर्स इसे खरीद लेते हैं. इसमें फोन नंबर, ईमेल, पता और कभी-कभी पहचान से जुड़ी जानकारी भी होती है. इसके अलावा शॉपिंग मॉल, होटल, ऑनलाइन फॉर्म या किसी सर्विस के लिए नंबर रजिस्टर कराना भी जोखिम भरा हो सकता है. अगर वहां सुरक्षा कमजोर हुई, तो वही डेटा गलत हाथों में पहुंच सकता है. 

फिशिंग ईमेल और फर्जी वेबसाइट का जाल

फिशिंग आज भी सबसे आम और असरदार तरीका है. स्कैमर्स SMS, ईमेल या व्हाट्सऐप पर लिंक भेजते हैं, जो दिखने में बैंक, डिलीवरी कंपनी या सरकारी वेबसाइट जैसे लगते हैं. जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, एक नकली वेबसाइट खुल जाती है. यहां आपसे लॉगिन डिटेल, OTP या कार्ड नंबर मांगा जाता है. कई बार बिना बताए फोन में स्पाइवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है, जो आपकी गतिविधियों पर नजर रखता है और डेटा स्कैमर्स तक पहुंचा देता है. 

फोन कॉल स्कैम: बातों में फंसाने की कला

कई स्कैमर्स खुद को बैंक कर्मचारी, कस्टमर केयर या किसी सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर कॉल करते हैं. वे इतनी सफाई से बात करते हैं कि सामने वाला शक ही नहीं करता. बातचीत के दौरान वे छोटी-छोटी जानकारियां पूछते हैं और धीरे-धीरे पूरी प्रोफाइल तैयार कर लेते हैं. यही जानकारी आगे चलकर बड़े फ्रॉड में इस्तेमाल होती है.

सोशल मीडिया से खुलती आपकी जिंदगी

सोशल मीडिया भी स्कैमर्स के लिए खजाना है. फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर डाली गई तस्वीरें और पोस्ट से वे आपकी उम्र, जन्मदिन, नौकरी, शहर और रिश्तों तक का अंदाजा लगा लेते हैं. इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल कर वे आपको भरोसे में लेते हैं और कहते हैं कि वे आपके बारे में सब जानते हैं. इससे डर और विश्वास दोनों बढ़ जाते हैं.

क्या है ‘डिजिटल अरेस्ट’ का सच

डिजिटल अरेस्ट असल में कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है. यह पूरी तरह से एक साइबर स्कैम है. इसमें धोखेबाज खुद को पुलिस, CBI, ED या कस्टम अधिकारी बताकर वीडियो कॉल या फोन कॉल करते हैं. वे नकली आईडी, फर्जी दस्तावेज और डराने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं.
वे कहते हैं कि आप जांच के दायरे में हैं और अभी आपको डिजिटल निगरानी में रखा गया है. फिर आपको पैसे ट्रांसफर करने या निजी जानकारी देने के लिए मजबूर किया जाता है. सच्चाई यह है कि कोई भी सरकारी एजेंसी इस तरह फोन पर गिरफ्तारी नहीं करती है.

यह भी पढ़ें: Twitter Earnings: ट्विटर पर एक पोस्ट से कितनी होती है कमाई, जानें कब मिलते हैं पैसे?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 20 Jan 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
Cyber Fraud Cases Digital Arrest Scam Digital Arrest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आपने खुद क्या किया है? आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- आपकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज कैसी....
आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- आपकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज कैसी....
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR में जारी अपडेट के बीच आई बड़ी खबर, अब भरना जरूरी होगा ये फॉर्म, देनी होंगी ये डीटेल्स
UP SIR में जारी अपडेट के बीच आई बड़ी खबर, अब भरना जरूरी होगा ये फॉर्म, देनी होंगी ये डीटेल्स
विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

Yuvraj Mehta News: ABP रिपोर्टर ने ऐसा क्या पूछा की SDM ने साध ली चुप्पी? | Noida Engineer Case
Top News: अभी की बड़ी खबरें | BJP New President | Nitin Nabin | PM Modi | Rahul Gandhi | Akhilesh
BJP New President: अध्यक्ष बनने के बाद PM Modi ने Nitin Nabin को दिया अपने काम का जायजा |
BJP New President: BJP मुख्यालय में ताजपोशी समारोह को संबोधित करते हुए PM Modi ने बोला कुछ ऐसा...
Stand Up Comedian Appurv Gupta ने बताया की कैसे खुद दुखी होकर भी वो लोगों को हंसा देते है!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आपने खुद क्या किया है? आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- आपकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज कैसी....
आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- आपकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज कैसी....
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR में जारी अपडेट के बीच आई बड़ी खबर, अब भरना जरूरी होगा ये फॉर्म, देनी होंगी ये डीटेल्स
UP SIR में जारी अपडेट के बीच आई बड़ी खबर, अब भरना जरूरी होगा ये फॉर्म, देनी होंगी ये डीटेल्स
विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
बॉलीवुड
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
विश्व
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और रूस के बीच हो गई डील? ट्रंप की कब्जा करने की जिद के बीच लावरोव का चौंकाने वाला बयान
ग्रीनलैंड को लेकर US- रूस के बीच हो गई डील? ट्रंप की जिद के बीच लावरोव का चौंकाने वाला बयान
शिक्षा
ABP Youth Conclave 2047: पढ़ाई को आसान बनाने का सपना, देबंजन मंडल का फ्री एजुकेशन मिशन; जानें क्या है EVE
पढ़ाई को आसान बनाने का सपना, देबंजन मंडल का फ्री एजुकेशन मिशन; जानें क्या है EVE
ट्रेंडिंग
यूपी की नामी यूनिवर्सिटी में छिड़ा कुर्सी युद्ध, दो गुटों में जमकर चले लात घूंसे और कुर्सियां- वीडियो वायरल
यूपी की नामी यूनिवर्सिटी में छिड़ा कुर्सी युद्ध, दो गुटों में जमकर चले लात घूंसे और कुर्सियां- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget