अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अपना दावा दोहराया और मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को अमेरिका का एक नया नक्शा जारी किया. इस नक्शे में आर्कटिक आईलैंड, कनाडा और वेनेजुएला को अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर नाटो के सहयोगी फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन सहित अन्य नेताओं की तस्वीर शेयर करते हुए मजाक उड़ाया. इस तस्वीर में सभी नेता ओवल ऑफिस में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और बैकग्राउंड में एक बदला हुआ नक्शा रखा है.

यूरोपियन यूनियन नहीं जताएगा ज्यादा विरोध: ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ग्रीनलैंड को लेकर उनके दांव पर यूरोपीय यूनियन ज्यादा विरोध नहीं करेगा. फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रूस और चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए यह द्वीप राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है और दावा किया कि डेनमार्क के पास पर्याप्त रक्षा क्षमता नहीं है. ग्रीनलैंड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘हमें इसे लेना ही होगा. उन्हें इसे पूरा करना होगा.’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले डेनमार्क के इस इलाके पर अपने दावों को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से जोड़ते हुए नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर को भेजे एक चिट्ठी में यह बात कही थी. उन्होंने यह भी दावा किया कि दावोस यात्रा से पहले अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज है.

NATO महासचिव से बातचीत के बाद ट्रंप ने किया पोस्ट

वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किए एक अन्य पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर नाटो के महासचिव मार्क रूट के साथ उनकी टेलीफोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई. उन्होंने कहा, ‘जैसा कि मैंने सभी से बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रीनलैंड राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए अनिवार्य है. इसमें पीछे हटन का कोई सवाल नहीं है. इस पर सभी सहमत हैं.’

एक अन्य ट्रुथ सोशल पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक तस्वीर शेयर की. इसमें वह खुद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं, फोटो में एक साइन बोर्ड में लगा हुआ दिखाया गया है, जिसमें लिखा है, ‘ग्रीनलैंड, अमेरिकी क्षेत्र, EST. 2026’.

