हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका में शामिल हो गया ग्रीनलैंड? डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया हैरान कर देने वाला नक्शा, NATO का उड़ाया मजाक

अमेरिका में शामिल हो गया ग्रीनलैंड? डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया हैरान कर देने वाला नक्शा, NATO का उड़ाया मजाक

Donald Trump: ट्रंप ने फ्लोरिडा में कहा कि रूस और चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए यह द्वीप राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है. उन्होंने दावा किया कि डेनमार्क के पास पर्याप्त रक्षा क्षमता नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 20 Jan 2026 06:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अपना दावा दोहराया और मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को अमेरिका का एक नया नक्शा जारी किया. इस नक्शे में आर्कटिक आईलैंड, कनाडा और वेनेजुएला को अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर नाटो के सहयोगी फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन सहित अन्य नेताओं की तस्वीर शेयर करते हुए मजाक उड़ाया. इस तस्वीर में सभी नेता ओवल ऑफिस में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और बैकग्राउंड में एक बदला हुआ नक्शा रखा है.

यूरोपियन यूनियन नहीं जताएगा ज्यादा विरोध: ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ग्रीनलैंड को लेकर उनके दांव पर यूरोपीय यूनियन ज्यादा विरोध नहीं करेगा. फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रूस और चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए यह द्वीप राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है और दावा किया कि डेनमार्क के पास पर्याप्त रक्षा क्षमता नहीं है. ग्रीनलैंड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘हमें इसे लेना ही होगा. उन्हें इसे पूरा करना होगा.’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले डेनमार्क के इस इलाके पर अपने दावों को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से जोड़ते हुए नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर को भेजे एक चिट्ठी में यह बात कही थी. उन्होंने यह भी दावा किया कि दावोस यात्रा से पहले अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज है.

NATO महासचिव से बातचीत के बाद ट्रंप ने किया पोस्ट

वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किए एक अन्य पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर नाटो के महासचिव मार्क रूट के साथ उनकी टेलीफोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई. उन्होंने कहा, ‘जैसा कि मैंने सभी से बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रीनलैंड राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए अनिवार्य है. इसमें पीछे हटन का कोई सवाल नहीं है. इस पर सभी सहमत हैं.’

एक अन्य ट्रुथ सोशल पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक तस्वीर शेयर की. इसमें वह खुद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं, फोटो में एक साइन बोर्ड में लगा हुआ दिखाया गया है, जिसमें लिखा है, ‘ग्रीनलैंड, अमेरिकी क्षेत्र, EST. 2026’.

यह भी पढ़ेंः ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और रूस के बीच हो गई डील? ट्रंप की कब्जा करने की जिद के बीच लावरोव का चौंकाने वाला बयान

Published at : 20 Jan 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
America Greenland JD Vance DONALD Trump Marco Rubio
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आपने खुद क्या किया है? आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- आपकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज कैसी....
आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- आपकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज कैसी....
राजस्थान
Exclusive: राजस्थान का CM आपको क्यों नहीं बनाया गया? सचिन पायलट बोले, 'आने वाले समय में...'
Exclusive: राजस्थान का CM आपको क्यों नहीं बनाया गया? सचिन पायलट ने दिया ऐसा जवाब
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

PPFAS का नया Parag Parikh Large Cap Fund | Safe & Strong Investing Option | Paisa Live
ChitraTripathi: 'अंकिता भंडारी, सड़कों पर छात्र...केवल Nitin Nabin ही युवा'- Congress |BJP President
ChitraTripathi: इंजीनियर की मौत पर चर्चा क्यों नहीं? RJD प्रवक्ता ने खोली पोल! | BJP President | UP
Bollywood News: ‘अंकल’ विवाद! शाहरुख़ ख़ान–हांडे एर्सेल वायरल फोटो पर AI का शक,क्या है सच ?
Avimukteshwaranand का 'सत्याग्रह' जारी...प्रशासन पर फूटा शंकराचार्य का गुस्सा ! | UP News | yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आपने खुद क्या किया है? आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- आपकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज कैसी....
आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- आपकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज कैसी....
राजस्थान
Exclusive: राजस्थान का CM आपको क्यों नहीं बनाया गया? सचिन पायलट बोले, 'आने वाले समय में...'
Exclusive: राजस्थान का CM आपको क्यों नहीं बनाया गया? सचिन पायलट ने दिया ऐसा जवाब
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
बॉलीवुड
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
विश्व
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और रूस के बीच हो गई डील? ट्रंप की कब्जा करने की जिद के बीच लावरोव का चौंकाने वाला बयान
ग्रीनलैंड को लेकर US- रूस के बीच हो गई डील? ट्रंप की जिद के बीच लावरोव का चौंकाने वाला बयान
शिक्षा
ABP Youth Conclave 2047: पढ़ाई को आसान बनाने का सपना, देबंजन मंडल का फ्री एजुकेशन मिशन; जानें क्या है EVE
पढ़ाई को आसान बनाने का सपना, देबंजन मंडल का फ्री एजुकेशन मिशन; जानें क्या है EVE
ट्रेंडिंग
यूपी की नामी यूनिवर्सिटी में छिड़ा कुर्सी युद्ध, दो गुटों में जमकर चले लात घूंसे और कुर्सियां- वीडियो वायरल
यूपी की नामी यूनिवर्सिटी में छिड़ा कुर्सी युद्ध, दो गुटों में जमकर चले लात घूंसे और कुर्सियां- वीडियो वायरल
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget