मगमरमच्छ एक ऐसा दानव जिसके बारे में सुनने मात्र से ही पसीना छूट जाता है. 3700 पीएसआई का जब वजन शिकार की गर्दन पर पड़ता है तो अच्छे अच्छे पनाह मांग जाते हैं. लेकिन इंसान इन सभी से अलग है. कुछ लोगों को मौत से खेलने का शौक होता है और ऐसा करने के लिए वो पानी में पड़े मगमच्छ से बैर ले लेते हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या हो सकता है इसकी खबर शायद उन्हें नहीं रहती. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

नदी किनारे विशाल मगरमच्छ को देख लोगों ने कर दी ऐसी हरकत

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक पुल से नीचे उतरकर नदी की ओर जाते हैं और किनारे पर जैसे ही पहुंचते हैं उन्हें वहां पानी का दानव मिल जाता है. जी हां, किनारे पड़ा ये मगरमच्छ एक दम ऐसे सुस्ता रहा होता है मानों बड़ा शिकार करके लौटा हो. तभी पानी किनारे खड़े युवक इस विशाल मगरमच्छ की पूंछ पकड़ लेते हैं और मगरमच्छ को अपनी ओर खींचने लगते है. युवकों की हरकतों से चिढ़कर मगरमच्छ ऐसा कुछ करता है कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता.

Prime example of Why women live longer than men?😭

pic.twitter.com/uVKvqgZWOL — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 19, 2026

बदले में मगरमच्छ ने किया कुछ ऐसा कि...

अमूमन मगरमच्छ आक्रामक होते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन यहां जब मगरमच्छ की पूंछ खींची जाती है तो मगरमच्छ अपने जोन से बाहर निकलता है और वहां से ऐसे औझल हो जाता है मानों वहां कुछ था ही नहीं. मगरमच्छ की यह प्रतिक्रिया देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर इंटरनेट यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स का खौल उठा खून

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसलिए महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जीती हैं. एक और यूजर ने लिखा...अगर हमला कर देता तो भागने का मौका तक नहीं मिलता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सरकार को इन जीवों का ऐसे लोगों से संरक्षण करना चाहिए.

