हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन हैं कीर्ति कुल्हारी के पार्टनर राजीव सिद्धार्थ? 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' में एक साथ आए थे नजर

कौन हैं कीर्ति कुल्हारी के पार्टनर राजीव सिद्धार्थ? 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' में एक साथ आए थे नजर

Kirti Kulhari Boyfriend: कीर्ति कुल्हारी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया है. ऐसें में आइए जानते हैं वो किसको डेट कर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Jan 2026 11:51 AM (IST)
Kirti Kulhari Boyfriend: कीर्ति कुल्हारी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया है. ऐसें में आइए जानते हैं वो किसको डेट कर रही हैं.

एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने रिश्ते की पुष्टि की है. कीर्ति राजीव सिद्धार्थ के साथ डेट कर रही हैं. इसके बाद सबके मन में एक ही सवाल उठा, राजीव सिद्धार्थ कौन हैं? आइए जानते हैं, कैसे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से एक्टर बनने तक का उनका सफर रहा.

1/7
कीर्ति कुल्हारी ने फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी दमदार एक्टिंग से खास पहचान बनाई है. उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, पिंक, मिशन मंगल और फोर मोर शॉट्स प्लीज़! जैसे प्रोजेक्ट्स में उनका काम खूब पसंद किया गया. हाल ही में कीर्ति ने अपने रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिससे फैंस हैरान रह गए. उन्होंने बताया कि वह एक्टर राजीव सिद्धार्थ को डेट कर रही हैं.
कीर्ति कुल्हारी ने फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी दमदार एक्टिंग से खास पहचान बनाई है. उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, पिंक, मिशन मंगल और फोर मोर शॉट्स प्लीज़! जैसे प्रोजेक्ट्स में उनका काम खूब पसंद किया गया. हाल ही में कीर्ति ने अपने रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिससे फैंस हैरान रह गए. उन्होंने बताया कि वह एक्टर राजीव सिद्धार्थ को डेट कर रही हैं.
2/7
राजीव सिद्धार्थ का जन्म झारखंड के धनबाद में हुआ था. उनकी शुरुआती पढ़ाई मसूरी और देहरादून के बोर्डिंग स्कूलों में हुई. पढ़ाई में वह हमेशा अच्छे रहे. उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और फिर बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स किया.
राजीव सिद्धार्थ का जन्म झारखंड के धनबाद में हुआ था. उनकी शुरुआती पढ़ाई मसूरी और देहरादून के बोर्डिंग स्कूलों में हुई. पढ़ाई में वह हमेशा अच्छे रहे. उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और फिर बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स किया.
Published at : 03 Jan 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Kirti Kulhari Four More Shots Please Rajeev Siddhartha

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
विश्व
Brazil Bus Accident: दक्षिणी ब्राजील में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत, 7 घायल
दक्षिणी ब्राजील में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत
टेलीविजन
TRP Report: 'अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें बाकी टॉप 10 शोज का हाल
अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें टॉप 10 शोज का हाल
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Jabalpur में Jainसमाज पर अभद्र टिप्पणी के बाद मचा बवाल, लोगों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की
Russia से हटकर India का बड़ा दांव | Colombia से Crude Oil खरीद, Energy Strategy बदली | Paisa Live
Workers के लिए ऐतिहासिक सुधार | New Labour Codes में क्या बदलेगा? | Paisa Live
Jabalpur में उग्र भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, घटना के बाद इलाके पर तनाव का आसर
Prayagraj Magh Mela में आज करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी ।Magh Mela

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
विश्व
Brazil Bus Accident: दक्षिणी ब्राजील में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत, 7 घायल
दक्षिणी ब्राजील में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत
टेलीविजन
TRP Report: 'अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें बाकी टॉप 10 शोज का हाल
अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें टॉप 10 शोज का हाल
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
विश्व
अमेरिका में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, जाल बिछाकर ISIS से जुड़े शख्स को दबोचा
US में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, ISIS से जुड़े आरोपी को दबोचा
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
यूटिलिटी
हर महीने सैलरी आती है? तो जानिए सैलरी अकाउंट के 10 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स
हर महीने सैलरी आती है? तो जानिए सैलरी अकाउंट के 10 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स
हेल्थ
अगर आपको भी पैरों में दिखें ये 5 बदलाव, तो हो सकती है दिल से लेकर किडनी की समस्याएं
अगर आपको भी पैरों में दिखें ये 5 बदलाव, तो हो सकती है दिल से लेकर किडनी की समस्याएं
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget