कौन हैं कीर्ति कुल्हारी के पार्टनर राजीव सिद्धार्थ? 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' में एक साथ आए थे नजर

कीर्ति कुल्हारी ने फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी दमदार एक्टिंग से खास पहचान बनाई है. उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, पिंक, मिशन मंगल और फोर मोर शॉट्स प्लीज़! जैसे प्रोजेक्ट्स में उनका काम खूब पसंद किया गया. हाल ही में कीर्ति ने अपने रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिससे फैंस हैरान रह गए. उन्होंने बताया कि वह एक्टर राजीव सिद्धार्थ को डेट कर रही हैं.