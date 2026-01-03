एक्सप्लोरर
कौन हैं कीर्ति कुल्हारी के पार्टनर राजीव सिद्धार्थ? 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' में एक साथ आए थे नजर
Kirti Kulhari Boyfriend: कीर्ति कुल्हारी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया है. ऐसें में आइए जानते हैं वो किसको डेट कर रही हैं.
एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने रिश्ते की पुष्टि की है. कीर्ति राजीव सिद्धार्थ के साथ डेट कर रही हैं. इसके बाद सबके मन में एक ही सवाल उठा, राजीव सिद्धार्थ कौन हैं? आइए जानते हैं, कैसे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से एक्टर बनने तक का उनका सफर रहा.
Published at : 03 Jan 2026 11:51 AM (IST)
