पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब

मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC Election 2026) के मद्देनजर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े सभी दिग्गज सक्रिय हैं और अपनी पार्टी को जीत दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं. इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के चीफ अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है. पुणे महानगरपालिका में अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते समय अजित पवार ने जनता को संबोधित किया और बताया कि राज्य सरकार में महायुति में शामिल रहने के बावजूद उन्होंने पुणे महानगरपालिका चुनाव के लिए बीजेपी का साथ क्यों नहीं दिया?

अजित पवार ने जनसंबोधन में कहा, "अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कई चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग और अनूठा है. केंद्र में हम एनडीए सरकार का हिस्सा हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर विकास तेजी से हो रहा है. राज्य में हम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और मैं मिलकर सरकार चला रहे हैं. हालांकि, पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में जनता को बिलकुल अलग तस्वीर देखने को मिल रही है. एक समझदार मतदाता स्वाभाविक रूप से सोचेगा: अगर हम केंद्र और राज्य में साथ हैं, तो आखिर यहां क्या गड़बड़ है?"

पुणे में महायुति से अलग क्यों हुए अजित पवार?

इस सवाल का खुद ही जवाब देते हुए अजित पवार ने कहा, "मैं सभी को यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ साल पहले भी ऐसी ही स्थिति थी. उस समय राज्य में महा विकास अघाड़ी सरकार सत्ता में थी और केंद्र में यूपीए सरकार थी. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण और विलासराव देशमुख जैसे नेता अलग-अलग समय पर राज्य का नेतृत्व कर रहे थे. तब भी स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर अलग-अलग लड़े जाते थे, अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ."

अजित पवार ने आगे कहा, "आज भी वही स्थिति दिख रही है. केंद्र और राज्य सरकारें महाराष्ट्र के हर कोने में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा रही हैं. केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई भी विकास योजना लंबित नहीं रखी गई है, लेकिन सवाल यह है कि पिछले कई वर्षों से एक ही नेतृत्व में चल रहे नगर निगमों की क्या स्थिति है? इसमें केंद्र या राज्य सरकार की कोई गलती नहीं है. असली सवाल स्थानीय नेतृत्व के प्रदर्शन का है."