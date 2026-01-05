हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रPMC Election 2026: पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब

PMC Election 2026: पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब

PMC Election 2026: अजित पवार ने BMC चुनाव 2026 के संदर्भ में कहा कि केंद्र और राज्य में गठबंधन होने के बावजूद, पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में अलग तस्वीर है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अतीत में भी ऐसा हुआ है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 05 Jan 2026 08:49 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC Election 2026) के मद्देनजर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े सभी दिग्गज सक्रिय हैं और अपनी पार्टी को जीत दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं. इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के चीफ अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है. पुणे महानगरपालिका में अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते समय अजित पवार ने जनता को संबोधित किया और बताया कि राज्य सरकार में महायुति में शामिल रहने के बावजूद उन्होंने पुणे महानगरपालिका चुनाव के लिए बीजेपी का साथ क्यों नहीं दिया?

अजित पवार ने जनसंबोधन में कहा, "अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कई चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग और अनूठा है. केंद्र में हम एनडीए सरकार का हिस्सा हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर विकास तेजी से हो रहा है. राज्य में हम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और मैं मिलकर सरकार चला रहे हैं. हालांकि, पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में जनता को बिलकुल अलग तस्वीर देखने को मिल रही है. एक समझदार मतदाता स्वाभाविक रूप से सोचेगा: अगर हम केंद्र और राज्य में साथ हैं, तो आखिर यहां क्या गड़बड़ है?"

पुणे में महायुति से अलग क्यों हुए अजित पवार?

इस सवाल का खुद ही जवाब देते हुए अजित पवार ने कहा, "मैं सभी को यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ साल पहले भी ऐसी ही स्थिति थी. उस समय राज्य में महा विकास अघाड़ी सरकार सत्ता में थी और केंद्र में यूपीए सरकार थी. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण और विलासराव देशमुख जैसे नेता अलग-अलग समय पर राज्य का नेतृत्व कर रहे थे. तब भी स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर अलग-अलग लड़े जाते थे, अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ."

अजित पवार ने आगे कहा, "आज भी वही स्थिति दिख रही है. केंद्र और राज्य सरकारें महाराष्ट्र के हर कोने में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा रही हैं. केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई भी विकास योजना लंबित नहीं रखी गई है, लेकिन सवाल यह है कि पिछले कई वर्षों से एक ही नेतृत्व में चल रहे नगर निगमों की क्या स्थिति है? इसमें केंद्र या राज्य सरकार की कोई गलती नहीं है. असली सवाल स्थानीय नेतृत्व के प्रदर्शन का है."

और पढ़ें

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read
Published at : 05 Jan 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Ajit Pawar NCP Sharad Pawar Mahayuti MAHARASHTRA NEWS PMC Election 2026 Pune Municipal Corporation Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Update: कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
महाराष्ट्र
PMC Election 2026: पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब
पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब
विश्व
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
क्रिकेट
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Greater Noida Murder: मणिपुर की लड़की ने किया विदेशी दोस्त का कत्ल, फैली सनसनी | Murder | Hindi news
डर्टी पिक्चर वाली लेडी 'शिकारी' !
मैराथन में रेस पूरी करने के बाद छात्रा की मौत
मुंबई का दंगल, हिंदू-मुसलमान वाला एंगल!
तिरंगे की आन या गुंडों का मान? सीधे सवाल में खुली सिस्टम की पोल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
महाराष्ट्र
PMC Election 2026: पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब
पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब
विश्व
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
क्रिकेट
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
ओटीटी
Tere Ishk Mein OTT Release: 'तेरे इश्क में' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे धनुष-कृति सेनन की ये फिल्म
'तेरे इश्क में' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे
यूटिलिटी
DDA Housing Scheme: सपनों के घर को बनाएं हकीकत, DDA की इस स्कीम में महज 12.5 लाख में मिल रहे रेडी-टू-मूव फ्लैट्स
सपनों के घर को बनाएं हकीकत, DDA की इस स्कीम में महज 12.5 लाख में मिल रहे रेडी-टू-मूव फ्लैट्स
ट्रेंडिंग
Video: शहर की सड़क पर मौत से सामना, तेज रफ्तार कार से गिरी लड़की का खौफनाक वीडियो वायरल
शहर की सड़क पर मौत से सामना, तेज रफ्तार कार से गिरी लड़की का खौफनाक वीडियो वायरल
Parenting
क्या एक साल के बच्चे को सिखाया जा सकता है डिसिप्लेन? जानिए एक्सपर्ट की पूरी जानकारी
क्या एक साल के बच्चे को सिखाया जा सकता है डिसिप्लेन? जानिए एक्सपर्ट की पूरी जानकारी
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget