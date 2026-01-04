एक्सप्लोरर
सिंगर स्टेबिन बेन ने नूपुर सेनन को पहनाई खास विंटेज रिंग, कीमत सुनकर लगेगा झटका
Nupur Sanon Engagment Ring Price: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने स्टेबिन बेन से सगाई कर ली है. अब उनकी डायमंड रिंग की काफी चर्चा हो रही है. फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर इस खास रिंग की कीमत कितनी है.
कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन ने स्टेबिन के साथ अपना रिश्ता नए साल पर ऑफिशियल कर दिया है. उन्होंने अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान उनकी विंटेज डायमंड रिंग खींच रही है, जिसकी कीमत सुनकर आपको भी झटका लग सकता है.
Published at : 04 Jan 2026 08:18 PM (IST)
Tags :Kriti Sanon Nupur Sanon Stebin Ben
