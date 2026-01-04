हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिंगर स्टेबिन बेन ने नूपुर सेनन को पहनाई खास विंटेज रिंग, कीमत सुनकर लगेगा झटका

सिंगर स्टेबिन बेन ने नूपुर सेनन को पहनाई खास विंटेज रिंग, कीमत सुनकर लगेगा झटका

Nupur Sanon Engagment Ring Price: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने स्टेबिन बेन से सगाई कर ली है. अब उनकी डायमंड रिंग की काफी चर्चा हो रही है. फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर इस खास रिंग की कीमत कितनी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Jan 2026 08:22 PM (IST)
Nupur Sanon Engagment Ring Price: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने स्टेबिन बेन से सगाई कर ली है. अब उनकी डायमंड रिंग की काफी चर्चा हो रही है. फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर इस खास रिंग की कीमत कितनी है.

कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन ने स्टेबिन के साथ अपना रिश्ता नए साल पर ऑफिशियल कर दिया है. उन्होंने अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान उनकी विंटेज डायमंड रिंग खींच रही है, जिसकी कीमत सुनकर आपको भी झटका लग सकता है.

नुपूर सेनन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टेबिन बेन के साथ सगाई की तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने अपनी इंगेजमेंट रिंग को भी फ्लॉन्ट किया.
नुपूर सेनन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टेबिन बेन के साथ सगाई की तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने अपनी इंगेजमेंट रिंग को भी फ्लॉन्ट किया.
नूपुर की इंगेजमेंट रिंग में तीन हीरे जड़े हुए हैं. इस रिंग का डिजाइन यूनिक इसलिए भी है, क्योंकि बीच में लगा हीरा 0.80 कैरेट का मार्क्विज कट डायमंड है, जिसमें आंखों के शेप वाला कट है.
नूपुर की इंगेजमेंट रिंग में तीन हीरे जड़े हुए हैं. इस रिंग का डिजाइन यूनिक इसलिए भी है, क्योंकि बीच में लगा हीरा 0.80 कैरेट का मार्क्विज कट डायमंड है, जिसमें आंखों के शेप वाला कट है.
Published at : 04 Jan 2026 08:18 PM (IST)
Kriti Sanon Nupur Sanon Stebin Ben

बॉलीवुड फोटो गैलरी

