सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने की गर्लफ्रेंड संग की सगाई, एक्स मामी मलाइका अरोड़ा ने दिया ऐसा रिएक्शन
Ayaan Agnihotri Engagement Pics: सलमान खान की बहन अलविरा अग्निहत्री के बेटे अयान अग्निहोत्री ने सगाई कर ली है. अयान ने अपनी इंगेजमेंट फोटोज शेयर की हैं जिनपर मलाइका अरोड़ा ने भी रिएक्ट किया है.
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशयल कर दिया है. अयान ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी से इंगेजमेंट कर ली है. अपनी सगाई की रोमांटिक फोटोज उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की है.
Published at : 03 Jan 2026 07:27 PM (IST)
