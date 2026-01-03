हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने की गर्लफ्रेंड संग की सगाई, एक्स मामी मलाइका अरोड़ा ने दिया ऐसा रिएक्शन

सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने की गर्लफ्रेंड संग की सगाई, एक्स मामी मलाइका अरोड़ा ने दिया ऐसा रिएक्शन

Ayaan Agnihotri Engagement Pics: सलमान खान की बहन अलविरा अग्निहत्री के बेटे अयान अग्निहोत्री ने सगाई कर ली है. अयान ने अपनी इंगेजमेंट फोटोज शेयर की हैं जिनपर मलाइका अरोड़ा ने भी रिएक्ट किया है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 03 Jan 2026 07:36 PM (IST)
Ayaan Agnihotri Engagement Pics: सलमान खान की बहन अलविरा अग्निहत्री के बेटे अयान अग्निहोत्री ने सगाई कर ली है. अयान ने अपनी इंगेजमेंट फोटोज शेयर की हैं जिनपर मलाइका अरोड़ा ने भी रिएक्ट किया है.

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशयल कर दिया है. अयान ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी से इंगेजमेंट कर ली है. अपनी सगाई की रोमांटिक फोटोज उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की है.

1/7
अयान ने इंस्टाग्राम पर अपनी इंटीमेट इंगेजमेंट की झलक दिखाई है. पहली फोटो में वो अपनी मंगेतर टीना को अपनी बाहों में भरे नजर आ रहे हैं.
अयान ने इंस्टाग्राम पर अपनी इंटीमेट इंगेजमेंट की झलक दिखाई है. पहली फोटो में वो अपनी मंगेतर टीना को अपनी बाहों में भरे नजर आ रहे हैं.
2/7
एक तस्वीर में कपल को रोमांटिक पोज देते देखा जा सकता है. वहीं उनके बैकग्राउंड में पटाखे दिखाई दे रहे हैं.
एक तस्वीर में कपल को रोमांटिक पोज देते देखा जा सकता है. वहीं उनके बैकग्राउंड में पटाखे दिखाई दे रहे हैं.
Published at : 03 Jan 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
Ayaan Agnihotri SALMAN KHAN MALAIKA ARORA Ayaan Agnihotri Engagement

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनाएगा फैसला  
Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनाएगा फैसला  
महाराष्ट्र
नए साल पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 23 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, भक्तों ने सोना-चांदी-हीरे भी किए दान
नए साल पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 23 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, भक्तों ने सोना-चांदी-हीरे भी किए दान
इंडिया
बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के IPL खेलने से रोक, BCCI के फैसले पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का पहला रिएक्शन
मुस्तफिजुर रहमान के IPL खेलने से रोक, BCCI के फैसले पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Amanraj Gill Interview: Haryanvi-Punjabi Hits, Viral Craze, Controversies और Artist Journey की पूरी कहानी
LIC की long term holding पर ITC crash का असर ITC market cap से दो दिन में करोड़ों गायब | PaisaLive
Rs 2000 Note को लेकर RBI का Latest Update और Exchange Process | Paisa Live
Indore दूषित पानी मामले में बहुत बड़ा खुलासा, अधिकारियों की मनमानी जान होश उड़ जाएंगे !
Sameer Anjaan का Interview: Salman Khan और Madhuri Dixit के साथ Bollywood की अंदर की कहानी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनाएगा फैसला  
Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनाएगा फैसला  
महाराष्ट्र
नए साल पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 23 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, भक्तों ने सोना-चांदी-हीरे भी किए दान
नए साल पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 23 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, भक्तों ने सोना-चांदी-हीरे भी किए दान
इंडिया
बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के IPL खेलने से रोक, BCCI के फैसले पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का पहला रिएक्शन
मुस्तफिजुर रहमान के IPL खेलने से रोक, BCCI के फैसले पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
क्रिकेट
संजू सैमसन ने शतक लगाकर ठोका दावा, क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलेगा मौका?
संजू सैमसन ने शतक लगाकर ठोका दावा, क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलेगा मौका?
विश्व
'राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में', वेनेजुएला पर एयरस्ट्राइक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का दावा
'राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में', वेनेजुएला पर एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप का दावा
जनरल नॉलेज
वेनेजुएला के पास है दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, फिर क्यों है इतना गरीब 
वेनेजुएला के पास है दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, फिर क्यों है इतना गरीब 
यूटिलिटी
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर उतारने की तारीख आई सामने, स्पीड से लेकर फेयर तक जानें हर बात
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर उतारने की तारीख आई सामने, स्पीड से लेकर फेयर तक जानें हर बात
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget