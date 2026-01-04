हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन के जीजू, बहन कृतिका ने सुनाया 'जूता छुपाई' का मजेदार किस्सा

द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन के जीजू, बहन कृतिका ने सुनाया ‘जूता छुपाई’ का मजेदार किस्सा

The Great Indian Kapil Show: द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कार्तिक आर्यन के जीजू और उनकी बहन नजर आए. शो तब ज्यादा मजेदार बन गया जब उनकी बहन कृतिका ने शादी से जुड़े रस्म का मजेदार किस्सा सुनाया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Jan 2026 11:35 AM (IST)
The Great Indian Kapil Show: द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कार्तिक आर्यन के जीजू और उनकी बहन नजर आए. शो तब ज्यादा मजेदार बन गया जब उनकी बहन कृतिका ने शादी से जुड़े रस्म का मजेदार किस्सा सुनाया था.

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लेटेस्ट एपिसोड में कार्तिक आर्यन सिर्फ अपनी फिल्म का प्रमोशन ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली के साथ मस्ती करते भी नजर आए. इस दौरान उनके जीजू की खास एंट्री और बहन कृतिका द्वारा बताया गया जूता चुपाई का किस्सा शो की सबसे मजेदार झलक बन गया.

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहे कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लेटेस्ट सीजन में इस बार लोगों को हंसी और फैमिली एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिला.
नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहे कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लेटेस्ट सीजन में इस बार लोगों को हंसी और फैमिली एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिला.
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए शो में पहुंचे जहां उनके साथ एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी नजर आईं.
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए शो में पहुंचे जहां उनके साथ एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी नजर आईं.
Published at : 04 Jan 2026 11:35 AM (IST)
