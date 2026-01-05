हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDDA Housing Scheme: सपनों के घर को बनाएं हकीकत, DDA की इस स्कीम में महज 12.5 लाख में मिल रहे रेडी-टू-मूव फ्लैट्स

DDA Housing Scheme: सपनों के घर को बनाएं हकीकत, DDA की इस स्कीम में महज 12.5 लाख में मिल रहे रेडी-टू-मूव फ्लैट्स

जनता आवास योजना 2025 के तहत मिलने वाले फ्लैट रेडी-टू-मूव होंगे, जिससे आवंटन के बाद लोगों को तुरंत घर मिलने का लाभ मिलेगा. सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह योजना एक बड़ा मौका मानी जा रही है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: Sonam | Updated at : 05 Jan 2026 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप भी राजधानी दिल्ली में अपने एक आशियाने का सपना संजोए बैठे हैं तो यह जानकारी आपके लिए काफी अहम है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) जल्दी ही जनता आवास योजना 2025 के तहत फ्लैटों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को दिल्ली की प्रमुख लोकेशन पर तैयार जनता आवास फ्लैट किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

कब शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन?

DDA के अनुसार, जनता आवास फ्लैट के लिए पंजीकरण 7 जनवरी 2025 से शुरू होगा, जिसमें इच्छुक आवेदक तय प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे. यह योजना उन परिवारों के लिए लाई गई है, जो काफी समय से राजधानी में अपने घर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बजट की वजह से अब तक अपना घर उनके लिए सपना ही बना हुआ है. 

कैसे होंगे ये फ्लैट्स?

जनता आवास योजना 2025 के तहत मिलने वाले फ्लैट रेडी-टू-मूव होंगे, जिससे आवंटन के बाद लोगों को तुरंत घर मिलने का लाभ मिलेगा. सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह योजना एक बड़ा मौका मानी जा रही है. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र आवेदकों को निर्धारित नियमों के अनुसार फ्लैट आवंटित किए जाएंगे. DDA की यह पहल EWS वर्ग के लिए दिल्ली में अपने घर का सपना पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

प्राइम लोकेशन पर रेडी फ्लैट, तुरंत मिलेगा पजेशन

DDA की इस नई योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिलने वाले फ्लैट पूरी तरह बनकर तैयार हैं. खरीदारों को न तो निर्माण का इंतजार करना होगा और न ही किसी तरह की अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा. सभी फ्लैट फ्रीहोल्ड होंगे, जिससे खरीदारों को पूरा मालिकाना हक मिलेगा.

द्वारका मोड़ में 12.63 लाख से शुरुआत

योजना के तहत द्वारका मोड़ इलाके में EWS फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 12.63 लाख रुपये तय की गई है. यह साइट द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे रोजमर्रा की आवाजाही बेहद आसान हो जाती है. मेट्रो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट को और भी आकर्षक बनाती है.

छतरपुर में 23 लाख से शुरू हो रही फ्लैट की कीमत

वहीं, छतरपुर मेन रोड स्थित गांव चंदनहौला में भी DDA ने फ्लैट्स उपलब्ध कराए हैं. यहां EWS फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 23.05 लाख रुपये रखी गई है. यह इलाका तेजी से विकसित हो रहा है और आसपास जरूरी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं.

कुल 144 EWS फ्लैट्स, सुविधाओं से भरपूर योजना

DDA इस योजना के तहत कुल 144 EWS फ्लैट्स ऑफर कर रहा है. इन फ्लैट्स के आसपास स्कूल, अस्पताल और अन्य जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं. इसके अलावा कवर्ड और अनकवर्ड पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, जिससे निवासियों को अतिरिक्त सहूलियत मिलेगी.

पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शिता पर जोर

जनता आवास योजना 2025 की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. इससे न सिर्फ पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि आवेदकों को किसी दफ्तर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे. सभी चरण डिजिटल माध्यम से पूरे किए जाएंगे.

कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया 07 जनवरी 2026 से शुरू होकर 07 फरवरी 2026 तक चलेगी. वहीं, फ्लैटों का लकी ड्रॉ 13 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा. इच्छुक आवेदक DDA की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in या eservices.dda.org.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए DDA के टोल फ्री नंबर 1800110332 पर संपर्क किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: आयुष्मान कार्ड के नियम बदले, अगर नहीं किया ये जरूरी काम तो फ्री इलाज पर लग सकता है ब्रेक

Published at : 05 Jan 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
DDA Flats Delhi Housing Delhi House Sale
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Update: कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
विश्व
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
इंडिया
Assam Earthquake: भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
Advertisement

वीडियोज

Greater Noida Murder: मणिपुर की लड़की ने किया विदेशी दोस्त का कत्ल, फैली सनसनी | Murder | Hindi news
डर्टी पिक्चर वाली लेडी 'शिकारी' !
मैराथन में रेस पूरी करने के बाद छात्रा की मौत
मुंबई का दंगल, हिंदू-मुसलमान वाला एंगल!
तिरंगे की आन या गुंडों का मान? सीधे सवाल में खुली सिस्टम की पोल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
विश्व
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
इंडिया
Assam Earthquake: भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने रचा इतिहास, सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बना
विजय हजारे ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने रचा इतिहास, सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बना
ओटीटी
Tere Ishk Mein OTT Release: 'तेरे इश्क में' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे धनुष-कृति सेनन की ये फिल्म
'तेरे इश्क में' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे
जनरल नॉलेज
नकली और असली मुस्कान में क्या होता है फर्क? आंखों और चेहरे के इन संकेतों से करें पहचान
नकली और असली मुस्कान में क्या होता है फर्क? आंखों और चेहरे के इन संकेतों से करें पहचान
हेल्थ
केरल में हेपेटाइटिस A का कहर, 31 हजार से ज्यादा मामले, दूषित पानी और स्वच्छता बनी बड़ी वजह
केरल में हेपेटाइटिस A का कहर, 31 हजार से ज्यादा मामले, दूषित पानी और स्वच्छता बनी बड़ी वजह
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget