अगर आप भी राजधानी दिल्ली में अपने एक आशियाने का सपना संजोए बैठे हैं तो यह जानकारी आपके लिए काफी अहम है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) जल्दी ही जनता आवास योजना 2025 के तहत फ्लैटों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को दिल्ली की प्रमुख लोकेशन पर तैयार जनता आवास फ्लैट किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

कब शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन?

DDA के अनुसार, जनता आवास फ्लैट के लिए पंजीकरण 7 जनवरी 2025 से शुरू होगा, जिसमें इच्छुक आवेदक तय प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे. यह योजना उन परिवारों के लिए लाई गई है, जो काफी समय से राजधानी में अपने घर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बजट की वजह से अब तक अपना घर उनके लिए सपना ही बना हुआ है.

कैसे होंगे ये फ्लैट्स?

जनता आवास योजना 2025 के तहत मिलने वाले फ्लैट रेडी-टू-मूव होंगे, जिससे आवंटन के बाद लोगों को तुरंत घर मिलने का लाभ मिलेगा. सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह योजना एक बड़ा मौका मानी जा रही है. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र आवेदकों को निर्धारित नियमों के अनुसार फ्लैट आवंटित किए जाएंगे. DDA की यह पहल EWS वर्ग के लिए दिल्ली में अपने घर का सपना पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

प्राइम लोकेशन पर रेडी फ्लैट, तुरंत मिलेगा पजेशन

DDA की इस नई योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिलने वाले फ्लैट पूरी तरह बनकर तैयार हैं. खरीदारों को न तो निर्माण का इंतजार करना होगा और न ही किसी तरह की अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा. सभी फ्लैट फ्रीहोल्ड होंगे, जिससे खरीदारों को पूरा मालिकाना हक मिलेगा.

द्वारका मोड़ में 12.63 लाख से शुरुआत

योजना के तहत द्वारका मोड़ इलाके में EWS फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 12.63 लाख रुपये तय की गई है. यह साइट द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे रोजमर्रा की आवाजाही बेहद आसान हो जाती है. मेट्रो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट को और भी आकर्षक बनाती है.

छतरपुर में 23 लाख से शुरू हो रही फ्लैट की कीमत

वहीं, छतरपुर मेन रोड स्थित गांव चंदनहौला में भी DDA ने फ्लैट्स उपलब्ध कराए हैं. यहां EWS फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 23.05 लाख रुपये रखी गई है. यह इलाका तेजी से विकसित हो रहा है और आसपास जरूरी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं.

कुल 144 EWS फ्लैट्स, सुविधाओं से भरपूर योजना

DDA इस योजना के तहत कुल 144 EWS फ्लैट्स ऑफर कर रहा है. इन फ्लैट्स के आसपास स्कूल, अस्पताल और अन्य जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं. इसके अलावा कवर्ड और अनकवर्ड पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, जिससे निवासियों को अतिरिक्त सहूलियत मिलेगी.

पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शिता पर जोर

जनता आवास योजना 2025 की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. इससे न सिर्फ पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि आवेदकों को किसी दफ्तर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे. सभी चरण डिजिटल माध्यम से पूरे किए जाएंगे.

कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया 07 जनवरी 2026 से शुरू होकर 07 फरवरी 2026 तक चलेगी. वहीं, फ्लैटों का लकी ड्रॉ 13 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा. इच्छुक आवेदक DDA की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in या eservices.dda.org.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए DDA के टोल फ्री नंबर 1800110332 पर संपर्क किया जा सकता है.

