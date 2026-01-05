हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingक्या एक साल के बच्चे को सिखाया जा सकता है डिसिप्लेन? जानिए एक्सपर्ट की पूरी जानकारी

क्या एक साल के बच्चे को सिखाया जा सकता है डिसिप्लेन? जानिए एक्सपर्ट की पूरी जानकारी

उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन मतलब डांटना, सजा देना या सख्ती करना, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि एक साल की उम्र में भी बच्चे को डिसिप्लिन सिखाया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 05 Jan 2026 08:09 AM (IST)
Preferred Sources

नए पेरेंट्स के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि अगर उनका एक साल का बच्चा मारने लगे, काटने लगे या चीजें फेंकने लगे तो क्या करना चाहिए. कई बार बच्चे खेल-खेल में ऐसा करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि यह उम्र सिखाने की है या अभी उसे सब माफ कर देना चाहिए. खासकर जब बच्चा सिर्फ एक साल का हो, तो डिसिप्लिन शब्द सुनते ही लोग डर जाते हैं. उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन मतलब डांटना, सजा देना या सख्ती करना, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि एक साल की उम्र में भी बच्चे को डिसिप्लिन सिखाया जा सकता है. लेकिन सही तरीके से, उनका मानना है कि डिसिप्लिन का मतलब सजा नहीं, बल्कि बच्चे को प्यार और धैर्य के साथ सही-गलत का फर्क समझाना है. 

क्या एक साल के बच्चे को सिखाया जा सकता है डिसिप्लेन?

डिसिप्लिन की शुरुआत बहुत छोटी उम्र से हो जाती है. कई बार 9–10 महीने का बच्चा खाना जमीन पर फेंक देता है, खेलते-खेलते मारने लगता है या बाल खींचता है. भले ही यह सब मजाक में हो, लेकिन यहीं से पेरेंट्स को सीमाएं तय करनी चाहिए. इस उम्र में बच्चा शब्दों को पूरी तरह नहीं समझता, लेकिन आपका व्यवहार, आवाज का लहजा और बार-बार किया गया अभ्यास वह जरूर समझता है.

डिसिप्लिन और सजा में फर्क समझें

ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को सजा से जोड़ देते हैं, लेकिन एक्सपर्ट साफ कहती हैं कि दोनों अलग-अलग चीजें हैं. डिसिप्लिन का मतलब बच्चे के लिए सुरक्षित और साफ सीमाएं तय करना,  हर बार उसी सीमा का पालन करना और बच्चे को यह समझाना कि उससे किस तरह का व्यवहार अपेक्षित है. वहीं सजा में डर, गुस्सा और कभी-कभी चोट भी शामिल हो सकती है, जो छोटे बच्चे के लिए सही नहीं है. 

एक साल के बच्चे को कैसे सिखाएं डिसिप्लिन?

1. ज्यादा रिएक्शन न दें - अगर बच्चा खाना फेंकता है या मारता है, तो चिल्लाने या बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचें. इससे बच्चा और वही काम दोहराता है. 

2. शांत रहें - शांत आवाज में साफ शब्दों में बताएं. जैसे नहीं, हम खाना नहीं फेंकते, नहीं, मारना नहीं. 

3. सही व्यवहार दिखाकर सिखाएं - बच्चे को सिर्फ मना न करें, बल्कि यह भी दिखाएं कि सही क्या है. हम खाना खाते हैं और खुद खाकर दिखाए. प्यार से छूते हैं और उसके हाथ से प्यार से छूना सिखाएं. 

4. डिस्ट्रैक्ट करें - अगर बच्चा गलत काम कर रहा है, तो उसका ध्यान किसी और सुरक्षित चीज पर ले जाएं. जैसे खिलौना, किताब या कोई गाना. 

5. अच्छा व्यवहार करने पर तारीफ करें - जब बच्चा सही व्यवहार करे, तो उसकी तारीफ करें. जैसे शाबाश, बहुत अच्छा किया. 

क्या एक साल के बच्चे को टाइम-आउट देना सही है?

एक साल के बच्चे के लिए टाइम-आउट ज्यादा असरदार नहीं होता है. इस उम्र में बच्चा यह नहीं समझ पाता कि उसे क्यों अलग बैठाया गया है. टाइम-आउट का यूज आमतौर पर 2 साल से बड़े बच्चों के लिए किया जा सकता है, और वह भी तब जब दूसरे तरीके काम न करें. 

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन से अब भटकेगा नहीं आपका बच्चा, ये 4 ऐप संवार देंगे उसकी जिंदगी

Published at : 05 Jan 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Parenting Tips One Year Old Baby Baby Discipline New Parenting Guide Parenting Guide
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Update: कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
विश्व
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
इंडिया
Assam Earthquake: भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
Advertisement

वीडियोज

Greater Noida Murder: मणिपुर की लड़की ने किया विदेशी दोस्त का कत्ल, फैली सनसनी | Murder | Hindi news
डर्टी पिक्चर वाली लेडी 'शिकारी' !
मैराथन में रेस पूरी करने के बाद छात्रा की मौत
मुंबई का दंगल, हिंदू-मुसलमान वाला एंगल!
तिरंगे की आन या गुंडों का मान? सीधे सवाल में खुली सिस्टम की पोल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
विश्व
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
इंडिया
Assam Earthquake: भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने रचा इतिहास, सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बना
विजय हजारे ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने रचा इतिहास, सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बना
ओटीटी
Tere Ishk Mein OTT Release: 'तेरे इश्क में' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे धनुष-कृति सेनन की ये फिल्म
'तेरे इश्क में' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे
जनरल नॉलेज
नकली और असली मुस्कान में क्या होता है फर्क? आंखों और चेहरे के इन संकेतों से करें पहचान
नकली और असली मुस्कान में क्या होता है फर्क? आंखों और चेहरे के इन संकेतों से करें पहचान
हेल्थ
केरल में हेपेटाइटिस A का कहर, 31 हजार से ज्यादा मामले, दूषित पानी और स्वच्छता बनी बड़ी वजह
केरल में हेपेटाइटिस A का कहर, 31 हजार से ज्यादा मामले, दूषित पानी और स्वच्छता बनी बड़ी वजह
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget