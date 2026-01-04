जानिए कौन हैं सलमान खान के भांजे-भांजियां, क्या करते हैं और कहां से की है पढ़ाई

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान न सिर्फ अपनी फिल्मों बल्कि अपने मजबूत फैमिली बॉन्ड के लिए भी जाने जाते हैं. सलमान के भाई-बहनों के बच्चे यानी उनके भांजे-भतीजे भी अक्सर चर्चा में रहते हैं. कोई एक्टिंग में कदम रख चुका है तो कोई म्यूजिक और पढ़ाई पर फोकस कर रहा है. आइए जानते हैं सलमान खान के परिवार की नई पीढ़ी के बारे में विस्तार से.