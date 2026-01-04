25 साल में काफी बदल गए 'कभी खुशी कभी गम' के ‘लड्डू’, जानें बाकी स्टार कास्ट का हाल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड25 साल में काफी बदल गए 'कभी खुशी कभी गम' के ‘लड्डू’, जानें बाकी स्टार कास्ट का हाल

Kabhi Khushi Kabhie Gham cast Then and Now: काजोल और शाहरुख खान फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' को लोगों का बहुत प्यार मिला था. तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की स्टारकास्ट अब कहां है और क्या कर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Jan 2026 05:38 PM (IST)
साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' को 25 साल पूरे हो चुके हैं. एक समय जिन किरदारों ने लोगों के दिलों पर राज किया था, आज वही सितारे उम्र और वक्त के साथ काफी बदल चुके हैं. ‘लड्डू’ से लेकर काजोल और शाहरुख खान तक, आइए देखते हैं कि 25 सालों में इन सितारों की जिंदगी और लुक में कितना बदलाव आया है.

साल 2001 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती है. फिल्म के किरदार, डायलॉग्स और स्टारकास्ट आज भी उतने ही यादगार हैं. लेकिन 25 साल बाद इसके सितारे अब किस मुकाम पर हैं और उनकी उम्र कितनी हो चुकी है आइए जानते हैं.
फिल्म में पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान अब 45 साल की हो चुकी हैं. उम्र बढ़ने के बावजूद करीना का बॉलीवुड में जलवा पहले जैसा ही कायम है और वह लगातार फिल्मों व ओटीटी प्रोजेक्ट्स में नजर आ रही हैं.
