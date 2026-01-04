एक्सप्लोरर
25 साल में काफी बदल गए 'कभी खुशी कभी गम' के ‘लड्डू’, जानें बाकी स्टार कास्ट का हाल
Kabhi Khushi Kabhie Gham cast Then and Now: काजोल और शाहरुख खान फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' को लोगों का बहुत प्यार मिला था. तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की स्टारकास्ट अब कहां है और क्या कर रही है.
साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' को 25 साल पूरे हो चुके हैं. एक समय जिन किरदारों ने लोगों के दिलों पर राज किया था, आज वही सितारे उम्र और वक्त के साथ काफी बदल चुके हैं. ‘लड्डू’ से लेकर काजोल और शाहरुख खान तक, आइए देखते हैं कि 25 सालों में इन सितारों की जिंदगी और लुक में कितना बदलाव आया है.
Published at : 04 Jan 2026 05:37 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
