Irfan Pathan Gave Statement Regarding Mohammed Shami Return to India Squad: भारत के घातक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. वहीं, अब वे भारतीय टीम में वापसी नहीं कर पा रहे हैं. शमी पहले चोट के कारण टीम से बाहर हुए थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी फिटनेस पूरी तरह से हासिल कर ली है और वे डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं. इसके बावजूद, चयनकर्ता उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं. भारतीय टीम में मोहम्मद शमी के चयन ना होने पर इरफान पठान ने काफी निराशा जताई है. उन्होंने इसके लिए चयनकर्ताओं को लताड़ा और साथ ही उन्होंने शमी को टीम इंडिया में वापसी करने का आखिरी तरीका भी बताया.

इरफान पठान ने मोहम्मद शमी को लेकर दिया बयान

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, ‘उनका भविष्य क्या है? वो कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो कल आए, कुछ मैच खेले और चले गए. उन्होंने 450-500 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं, जो बहुत बड़े नंबर हैं. अगर आपने 400 से ज्यादा विकेट लिए हैं और फिर आपको टीम से बाहर कर दिया जाता है और आपकी फिटनेस पर सवाल उठाए जाते हैं - तो ऐसा सबके साथ होता है. जब तक आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको खुद को साबित करते रहना पड़ता है.'

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, ‘शमी पहले ही 200 ओवर फेंक चुके हैं. 200 ओवर फेंकने के बाद, अगर फिटनेस की बात है, तो फिटनेस तो पहले ही दिख चुकी है और क्या सुधार चाहिए, ये तो सिर्फ सिलेक्शन कमेटी ही जानती है कि वे क्या सोच रहे हैं? अगर मैं उनकी जगह होता, तो मैं IPL खेलने जाता और तहलका मचा देता. मैं नई गेंद लेता और उस लेवल पर परफॉर्म करता. डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मेंस की बात होती है, लेकिन जब IPL आता है और आप अपनी पुरानी लय और फिटनेस दिखाते हैं, तो कोई भी आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता. पूरी दुनिया IPL देखती है. अगर आप वहां परफॉर्म करते हैं, तो आप स्क्वॉड में अपनी जगह फिर से बना लेते हैं. मेरा मानना है कि उनके लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए.’