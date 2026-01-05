उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी अपने चरम पर है. सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ रहा है. भारत मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले एक सप्ताह तक हालात आसान नहीं होंगे और ठंड का प्रकोप बना रहेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक आज (5 जनवरी 2026) उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बन सकती है. इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 5 से 8 जनवरी तक, पश्चिम राजस्थान में 5 से 9 जनवरी तक और पूर्वी राजस्थान में 5 से 10 जनवरी तक शीतलहर की संभावना है. झारखंड में भी 6 और 7 जनवरी को कड़ाके की ठंड पड़ सकती है.

पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार

IMD ने जानकारी दी है कि 5 और 6 जनवरी को उत्तर और मध्य कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी 6 जनवरी को बारिश या बर्फ गिरने की संभावना जताई गई है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य और पूर्वी भारत में अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में ठंड और खराब हवा

दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ज्यादातर साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल सकती है. राजधानी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है. साथ ही वायु गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है. 6 जनवरी को दिल्ली के कुछ इलाकों में शीतलहर का असर दिख सकता है.

उत्तर प्रदेश और झारखंड में बढ़ेगी ठिठुरन

उत्तर प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है. कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और नोएडा जैसे शहरों में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड और ज्यादा महसूस होगी. वहीं झारखंड में भी शीतलहर और घने कोहरे का असर दिखेगा, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित हो सकता है.

कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा सर्दी

जम्मू-कश्मीर में तापमान और गिर गया है. गुलमर्ग में पारा शून्य से 6.5 डिग्री नीचे पहुंच गया है, जबकि पहलगाम में भी तापमान माइनस 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहां ठंड और बढ़ने के संकेत दिए हैं.

सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ठंड और कोहरे के दौरान सावधानी बरतें, अनावश्यक यात्रा से बचें और बुजुर्गों व बच्चों का खास ध्यान रखें. आने वाले दिन उत्तर भारत के लिए बेहद ठंडे रहने वाले हैं.

