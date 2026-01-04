माही विज या जय भानुशाली, जानें कौन हैं ज्यादा अमीर

लेकिन हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स ने उनके चाहने वालों को बड़ा झटका दे दिया है. जय और माही का तलाक कंफर्म हो चुका है. लंबे समय से चल रही अटकलों पर 4 जनवरी 2026 को विराम लग गया जब जय भानुशाली और माही विज ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपने तलाक की पुष्टि की.