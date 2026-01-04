एक्सप्लोरर
माही विज या जय भानुशाली, जानें कौन हैं ज्यादा अमीर
TV Couple Divorce: जय भानुशाली और माही विज ने 4 जनवरी 2026 को इंस्टा स्टोरी से तलाक कंफर्म किया है. क्या आप जानते हैं कि तलाक के बाद जय भानुशाली और माही विज में से कौन ज्यादा अमीर है?
टीवी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कपल्स में शुमार रहे जय भानुशाली और माही विज एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं. 4 जनवरी 2026 को इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दोनों ने अपने तलाक की पुष्टि की है. लंबे समय तक परफेक्ट माने जाने वाले इस रिश्ते के टूटने के बाद अब लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. इस बीच हम आपको जय और माही की नेटवर्थ बता रहे हैं.
1/9
2/9
Published at : 04 Jan 2026 05:33 PM (IST)
Tags :Jay Bhanushali Mahi Vij Bollywood
बॉलीवुड
8 Photos
2026 में ये आइकॉनिक डायरेक्टर-एक्टर की जोड़ियां मचाएंगी धमाल, कॉमेडी से एक्शन तक का लगेगा तड़का
बॉलीवुड
7 Photos
जब शक्ति कपूर ने ऑनस्क्रीन खींचा लड़की का दुपट्टा, नाराजगी से माता-पिता ने बीच में छोड़ दी थी फिल्म
बॉलीवुड
11 Photos
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन के जीजू, बहन कृतिका ने सुनाया ‘जूता छुपाई’ का मजेदार किस्सा
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान के भांजे अयान ने की गर्लफ्रेंड संग की सगाई, मलाइका अरोड़ा ने दिया ऐसा रिएक्शन
बॉलीवुड
11 Photos
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें इनसाइड स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion