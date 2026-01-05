वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस घटनाक्रम की भविष्यवाणी पांच दिन पहले ही कर दी गई थी. यह भविष्यवाणी वेनेजुएला से करीब 4000 किलोमीटर दूर पेरू की राजधानी लीमा में तांत्रिकों के एक समूह ने की थी. तांत्रिकों ने दावा किया था कि मादुरो सत्ता से हटेंगे और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम भूमिका होगी.

सैन्य ऑपरेशन में मादुरो गिरफ्तार

शनिवार देर रात एक सैन्य अभियान में निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कराकस स्थित एक सैन्य बेस में बने उनके आवास से हिरासत में लिया गया. दोनों को अमेरिका ले जाया गया है. अमेरिका में उन पर ड्रग तस्करी और नार्को-आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोप हैं. वेनेजुएला सरकार ने इस कार्रवाई को 'साम्राज्यवादी' करार दिया है.

पेरू के तट पर हुई थी भविष्यवाणी

मादुरो की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले, 29 दिसंबर को पेरू की राजधानी लीमा में समुद्र तट पर तांत्रिकों का एक समूह इकट्ठा हुआ था. हर साल होने वाले इस पारंपरिक अनुष्ठान में वे आने वाले साल की घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं. तांत्रिकों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति, युद्धों और बड़े नेताओं के भविष्य पर चर्चा की.

‘मादुरो को हटाएंगे ट्रंप’

इस अनुष्ठान में 63 वर्षीय मादुरो को लेकर खास भविष्यवाणी की गई थी. तांत्रिक एना मारिया सिमेओन ने कहा था कि मादुरो सत्ता छोड़ेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी विदाई में अहम भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा था कि उन्हें यह दृश्य नजर आया है, अगले साल यह घटना जरूर होगी.

भागने की बात गलत साबित हुई

हालांकि तांत्रिकों की भविष्यवाणी पूरी तरह सही नहीं निकली. उन्होंने कहा था कि मादुरो गिरफ्तारी से बचकर देश छोड़ देंगे. तांत्रिक जुआन डे डियोस गार्सिया ने दावा किया था कि मादुरो को पकड़ा नहीं जाएगा. लेकिन असल में मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

यूक्रेन युद्ध खत्म होने का भी दावा

तांत्रिकों ने इस अनुष्ठान में यूक्रेन युद्ध को लेकर भी भविष्यवाणी की थी. उनका कहना था कि यह संघर्ष खत्म होगा और शांति का झंडा लहराया जाएगा. हालांकि इससे पहले भी तांत्रिक यूक्रेन युद्ध को लेकर ऐसी भविष्यवाणियां कर चुके हैं, जो सही साबित नहीं हुईं.

भविष्यवाणियों का मिला-जुला रिकॉर्ड

लीमा के ये तांत्रिक हर साल दिसंबर में यह अनुष्ठान करते हैं. उनकी भविष्यवाणियों का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है. उन्होंने 2023 में यूक्रेन युद्ध खत्म होने की बात कही थी, जो सच नहीं हुई. पिछले साल उन्होंने इजरायल और गाजा के बीच परमाणु युद्ध की चेतावनी दी थी, जबकि फिलहाल वहां संघर्षविराम है.

फुजीमोरी की मौत की भविष्यवाणी सही निकली

हालांकि दिसंबर 2023 में तांत्रिकों ने पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी की मौत की भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई. मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में जेल जा चुके फुजीमोरी की सितंबर 2024 में कैंसर से मौत हो गई थी.