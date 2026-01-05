हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: शहर की सड़क पर मौत से सामना, तेज रफ्तार कार से गिरी लड़की का खौफनाक वीडियो वायरल

Video: शहर की सड़क पर मौत से सामना, तेज रफ्तार कार से गिरी लड़की का खौफनाक वीडियो वायरल

यह मंजर इतना खौफनाक है कि वीडियो देखने वाले लोग सहम गए हैं. लड़की गिरते ही सड़क पर घिसटती चली जाती है और कुछ ही पलों में कई गाड़ियों के बीच फंसने से बाल बाल बच जाती है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 Jan 2026 08:08 AM (IST)
Preferred Sources

शहर की सड़क पर अगर मौत को बेहद करीब से गुजरते देखना हो, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी है. तेज रफ्तार में दौड़ती काली कार, ट्रैफिक से भरी सड़क और अचानक पीछे का दरवाजा खुलते ही चलती गाड़ी से सड़क पर गिरती एक लड़की. कुछ सेकंड का यह मंजर इतना खौफनाक है कि वीडियो देखने वाले लोग सहम गए हैं. लड़की गिरते ही सड़क पर घिसटती चली जाती है और कुछ ही पलों में कई गाड़ियों के बीच फंसने से बाल बाल बच जाती है.

चलती कार से अचानक गिरी लड़की

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शहर की सड़क पर एक काले रंग की कार काफी तेज रफ्तार में दौड़ रही है. सड़क पर सामान्य ट्रैफिक मौजूद है, तभी अचानक कार के पीछे वाले दरवाजे से वेस्टर्न ड्रेस पहने एक लड़की गिर पड़ती है. गिरते ही लड़की सड़क पर काफी दूर तक घिसटती चली जाती है. यह पूरा दृश्य पास में चल रही एक दूसरी कार से रिकॉर्ड किया गया है.

बाल बाल बची जान, डरा रहा वीडियो

वीडियो में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लड़की के गिरने के बाद भी कार रुकती नहीं है. कार चालक बिना ब्रेक लगाए रफ्तार में आगे निकल जाता है. कुछ सेकंड तक लड़की सड़क पर पड़ी रहती है, जबकि आसपास से गाड़ियां गुजरती रहती हैं. गनीमत यह रहती है कि वह किसी दूसरी गाड़ी के नीचे आने से बच जाती है. यह पल इतना खतरनाक होता है कि देखने वालों की सांसें अटक जाती हैं.

यह भी पढ़ें: "बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, शराब के नशे की वजह से हुआ

वीडियो को @Tahkeek_KSA नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक हजारों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दीदी ने ज्यादा ही पी ली. एक और यूजर ने लिखा...ओह माय गॉड, क्या लड़की की जान बच गई? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसलिए कहते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह

Published at : 05 Jan 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Girl Fell From Car
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Update: कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
विश्व
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
इंडिया
Assam Earthquake: भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
Advertisement

वीडियोज

Greater Noida Murder: मणिपुर की लड़की ने किया विदेशी दोस्त का कत्ल, फैली सनसनी | Murder | Hindi news
डर्टी पिक्चर वाली लेडी 'शिकारी' !
मैराथन में रेस पूरी करने के बाद छात्रा की मौत
मुंबई का दंगल, हिंदू-मुसलमान वाला एंगल!
तिरंगे की आन या गुंडों का मान? सीधे सवाल में खुली सिस्टम की पोल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
विश्व
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
इंडिया
Assam Earthquake: भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
भूकंप से डोली धरती, सुबह-सुबह 5.1 तीव्रता के झटके हुए महसूस, जानें मौजूदा हाल
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने रचा इतिहास, सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बना
विजय हजारे ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने रचा इतिहास, सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बना
ओटीटी
Tere Ishk Mein OTT Release: 'तेरे इश्क में' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे धनुष-कृति सेनन की ये फिल्म
'तेरे इश्क में' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे
जनरल नॉलेज
नकली और असली मुस्कान में क्या होता है फर्क? आंखों और चेहरे के इन संकेतों से करें पहचान
नकली और असली मुस्कान में क्या होता है फर्क? आंखों और चेहरे के इन संकेतों से करें पहचान
हेल्थ
केरल में हेपेटाइटिस A का कहर, 31 हजार से ज्यादा मामले, दूषित पानी और स्वच्छता बनी बड़ी वजह
केरल में हेपेटाइटिस A का कहर, 31 हजार से ज्यादा मामले, दूषित पानी और स्वच्छता बनी बड़ी वजह
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget