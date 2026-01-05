शहर की सड़क पर अगर मौत को बेहद करीब से गुजरते देखना हो, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी है. तेज रफ्तार में दौड़ती काली कार, ट्रैफिक से भरी सड़क और अचानक पीछे का दरवाजा खुलते ही चलती गाड़ी से सड़क पर गिरती एक लड़की. कुछ सेकंड का यह मंजर इतना खौफनाक है कि वीडियो देखने वाले लोग सहम गए हैं. लड़की गिरते ही सड़क पर घिसटती चली जाती है और कुछ ही पलों में कई गाड़ियों के बीच फंसने से बाल बाल बच जाती है.

चलती कार से अचानक गिरी लड़की

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शहर की सड़क पर एक काले रंग की कार काफी तेज रफ्तार में दौड़ रही है. सड़क पर सामान्य ट्रैफिक मौजूद है, तभी अचानक कार के पीछे वाले दरवाजे से वेस्टर्न ड्रेस पहने एक लड़की गिर पड़ती है. गिरते ही लड़की सड़क पर काफी दूर तक घिसटती चली जाती है. यह पूरा दृश्य पास में चल रही एक दूसरी कार से रिकॉर्ड किया गया है.

बाल बाल बची जान, डरा रहा वीडियो

वीडियो में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लड़की के गिरने के बाद भी कार रुकती नहीं है. कार चालक बिना ब्रेक लगाए रफ्तार में आगे निकल जाता है. कुछ सेकंड तक लड़की सड़क पर पड़ी रहती है, जबकि आसपास से गाड़ियां गुजरती रहती हैं. गनीमत यह रहती है कि वह किसी दूसरी गाड़ी के नीचे आने से बच जाती है. यह पल इतना खतरनाक होता है कि देखने वालों की सांसें अटक जाती हैं.

यूजर्स बोले, शराब के नशे की वजह से हुआ

वीडियो को @Tahkeek_KSA नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक हजारों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दीदी ने ज्यादा ही पी ली. एक और यूजर ने लिखा...ओह माय गॉड, क्या लड़की की जान बच गई? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसलिए कहते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए.

