हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड2026 में ये आइकॉनिक डायरेक्टर-एक्टर की जोड़ियां मचाएंगी धमाल, कॉमेडी से एक्शन तक का लगेगा तड़का

2026 में ये आइकॉनिक डायरेक्टर-एक्टर की जोड़ियां मचाएंगी धमाल, कॉमेडी से एक्शन तक का लगेगा तड़का

Actor- Director duos: 2026 में बॉलीवुड की कई चर्चित एक्टर-डायरेक्टर जोड़ियाँ फिर से साथ आ रही हैं, लोगों को कॉमेडी, एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्में देने के लिए तैयार हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Jan 2026 02:31 PM (IST)
Actor- Director duos: 2026 में बॉलीवुड की कई चर्चित एक्टर-डायरेक्टर जोड़ियाँ फिर से साथ आ रही हैं, लोगों को कॉमेडी, एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्में देने के लिए तैयार हैं.

बॉलीवुड में पुराने और भरोसेमंद फॉर्मूले हमेशा काम करते हैं. सफल एक्टर-डायरेक्टर जोड़ियां एक बार फिर लोगों के लिए बड़े परदे पर धमाका करने को तैयार हैं. 2026 में कई ऐसी जोड़ी अपनी केमिस्ट्री और अनुभव के साथ नई फिल्मों में वापसी कर रही हैं. चाहे कॉमेडी हो, एक्शन या रोमांस ये जोड़ियां पहले ही अपने काम से लोगों का दिल जीत चुकी हैं और अब उनकी नई फिल्में भी इसी जादू को दोहराने का वादा करती हैं.

अनुराग सिंह पहले भी पंजाबी फिल्मों पंजाब 1984 (2014) और सुपर सिंह (2017) में दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा के साथ काम कर चुके हैं. अब ये जोड़ी हिंदी फिल्म बॉर्डर 2 में फिर से साथ नजर आएगी. ये फिल्म गणतंत्र दिवस के वीकेंड पर रिलीज होगी.
अनुराग सिंह पहले भी पंजाबी फिल्मों पंजाब 1984 (2014) और सुपर सिंह (2017) में दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा के साथ काम कर चुके हैं. अब ये जोड़ी हिंदी फिल्म बॉर्डर 2 में फिर से साथ नजर आएगी. ये फिल्म गणतंत्र दिवस के वीकेंड पर रिलीज होगी.
विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर ने 2009 में कमीने से धमाका किया था. इसके बाद हैदर (2014) और रंगून (2017) में भी दोनों ने शानदार काम किया. अब दोनों फिर से एक्शन फिल्म ओ’रोमियो में साथ काम कर रहे हैं. इस फिल्म में त्रिप्ती दीमरी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया और विक्रांत मैसी भी हैं. फिल्म फरवरी में रिलीज होगी.
विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर ने 2009 में कमीने से धमाका किया था. इसके बाद हैदर (2014) और रंगून (2017) में भी दोनों ने शानदार काम किया. अब दोनों फिर से एक्शन फिल्म ओ’रोमियो में साथ काम कर रहे हैं. इस फिल्म में त्रिप्ती दीमरी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया और विक्रांत मैसी भी हैं. फिल्म फरवरी में रिलीज होगी.
