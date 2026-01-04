एक्सप्लोरर
2026 में ये आइकॉनिक डायरेक्टर-एक्टर की जोड़ियां मचाएंगी धमाल, कॉमेडी से एक्शन तक का लगेगा तड़का
Actor- Director duos: 2026 में बॉलीवुड की कई चर्चित एक्टर-डायरेक्टर जोड़ियाँ फिर से साथ आ रही हैं, लोगों को कॉमेडी, एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्में देने के लिए तैयार हैं.
बॉलीवुड में पुराने और भरोसेमंद फॉर्मूले हमेशा काम करते हैं. सफल एक्टर-डायरेक्टर जोड़ियां एक बार फिर लोगों के लिए बड़े परदे पर धमाका करने को तैयार हैं. 2026 में कई ऐसी जोड़ी अपनी केमिस्ट्री और अनुभव के साथ नई फिल्मों में वापसी कर रही हैं. चाहे कॉमेडी हो, एक्शन या रोमांस ये जोड़ियां पहले ही अपने काम से लोगों का दिल जीत चुकी हैं और अब उनकी नई फिल्में भी इसी जादू को दोहराने का वादा करती हैं.
1/8
2/8
Published at : 04 Jan 2026 02:31 PM (IST)
Tags :Akshay Kumar Bollywood DILJIT DOSANJH
बॉलीवुड
8 Photos
2026 में ये आइकॉनिक डायरेक्टर-एक्टर की जोड़ियां मचाएंगी धमाल, कॉमेडी से एक्शन तक का लगेगा तड़का
बॉलीवुड
7 Photos
जब शक्ति कपूर ने ऑनस्क्रीन खींचा लड़की का दुपट्टा, नाराजगी से माता-पिता ने बीच में छोड़ दी थी फिल्म
बॉलीवुड
11 Photos
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन के जीजू, बहन कृतिका ने सुनाया ‘जूता छुपाई’ का मजेदार किस्सा
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान के भांजे अयान ने की गर्लफ्रेंड संग की सगाई, मलाइका अरोड़ा ने दिया ऐसा रिएक्शन
बॉलीवुड
11 Photos
बर्फीली वादियों में सारा अली खान ने भाई इब्राहिम संग मनाया नया साल, कहा- 'हमेशा मिले ऐसी जन्नत'
बॉलीवुड
9 Photos
कौन है कृति शेट्टी? टाइगर श्रॉफ संग करेंगी मस्ती, इन 10 ग्लैमरस तस्वीरों में देखें मदहोश कर देने वाली खूबसूरती
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
पंजाब
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
क्रिकेट
मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में चला गया था पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, वाइफ ने दिया ताजा हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
2026 में ये आइकॉनिक डायरेक्टर-एक्टर की जोड़ियां मचाएंगी धमाल, कॉमेडी से एक्शन तक का लगेगा तड़का
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion