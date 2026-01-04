2026 में ये आइकॉनिक डायरेक्टर-एक्टर की जोड़ियां मचाएंगी धमाल, कॉमेडी से एक्शन तक का लगेगा तड़का

विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर ने 2009 में कमीने से धमाका किया था. इसके बाद हैदर (2014) और रंगून (2017) में भी दोनों ने शानदार काम किया. अब दोनों फिर से एक्शन फिल्म ओ’रोमियो में साथ काम कर रहे हैं. इस फिल्म में त्रिप्ती दीमरी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया और विक्रांत मैसी भी हैं. फिल्म फरवरी में रिलीज होगी.